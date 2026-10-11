Mokré prádlo na radiátoru vám doma pěstuje plíseň. Ohrožuje děti i seniory a navíc prodražuje vytápění

Mokré prádlo na radiátoru vám doma pěstuje plíseň. Ohrožuje děti i seniory a navíc prodražuje vytápěníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Mokré prádlo na radiátoru vám doma pěstuje plíseň. Ohrožuje děti i seniory a navíc prodražuje vytápěníZdroj: Foto: Dietmar Rabich - licence CC BY-SA 4.0
Článek byl publikován 11.10.2026 20:43
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