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Mokré prádlo na radiátoru vám doma pěstuje plíseň. Ohrožuje děti i seniory a navíc prodražuje vytápění

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V zimě mnoho lidí obloží mokrým prádlem radiátory a spoléhá, že teplo vlhkost rychle vyřeší. Britští odborníci i česká expertka na bytové zdraví před tím varují a doporučují jednodušší postupy, které začínají už u pračky.
Mokré prádlo na radiátoru vám doma pěstuje plíseň. Ohrožuje děti i seniory a navíc prodražuje vytápění

Mokré prádlo na radiátoru vám doma pěstuje plíseň. Ohrožuje děti i seniory a navíc prodražuje vytápění

Zdroj: Foto: Dietmar Rabich - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 20:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Bydlení

Inspirace pro příjemnější a praktičtější domov. Tipy na zařízení interiéru, rekonstrukce, úspory energií, domácí vychytávky i nápady, které pomáhají lépe využít prostor a zpříjemnit každodenní bydlení.

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