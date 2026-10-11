Účtenka sedí s terminálem. Přesto vám obchod může kartou naúčtovat víc

Při platbě kartou se sjednaná cena na celé koruny nezaokrouhluje. Na účtence a terminálu proto porovnávejte cenu před hotovostním zaokrouhlením. Dobrovolné spropitné patří do výpočtu zvlášť.
Na účtence je součet s haléři, na terminálu o něco vyšší celá koruna. Rozdíl může vypadat jako samozřejmost: drobné mince přece už dávno nejsou. U karetní úhrady však jejich absence nic nemění. Rozhoduje cena nákupu, kterou jste si s obchodníkem sjednali, a případné spropitné, které jste sami zvolili.
ČOI doložila devět případů zaokrouhlení plateb kartou
Zpráva České obchodní inspekce z 10. září 2026 uvádí devět případů, kdy prodávající neoprávněně zaokrouhlili konečnou částku při nákupu placeném kartou. Nejde tedy jen o teoretickou otázku. Kontrolní pracovníci takovou úhradu skutečně absolvovali.
Kontrolní akce probíhala od 16. března do 17. července 2026 a zahrnovala 140 kontrol. Devět zjištění není údaj o podílu všech českých obchodů. Kontroly vycházely také ze spotřebitelských podnětů a převážně mířily na menší prodejny a provozovny.
Mince skončily, ceny s haléři zůstaly
Poslední haléřová mince, padesátihaléř,
přestala platit 31. srpna 2008. Z toho ale neplyne, že cena každého výrobku musí být v celých korunách. Cenovka s částkou 29,60 Kč může dál tvořit základ nákupu.
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Rozdíl mezi oběma způsoby úhrady vysvětluje
Ministerstvo financí ve stanovisku k platbě kartou. V hotovosti se zaokrouhluje až celková výsledná úhrada k nejbližší platné nominální hodnotě peněz. Jednotlivé položky se kvůli chybějícím mincím nezaokrouhlují. U karty tento důvod pro dodatečnou úpravu sjednané ceny odpadá.
Pravidlo stojí také přímo v
§ 3 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně spotřebitele: obchodník má cenu správně účtovat a zaokrouhlení celkové částky se vztahuje na konečné placení v hotovosti. Na účtence hledejte částku před zaokrouhlením
Při běžné úhradě celého nákupu v korunách si nejprve najděte cenu po uplatnění všech slev, ale před případným řádkem „zaokrouhlení“. Tu porovnejte s částkou na terminálu. U akčního nákupu má smysl už předtím ověřit, zda pokladna započítala správnou cenu a splněné podmínky nabídky; s tím pomůže náš přehled
kontroly cenovky a oznámené slevy. Při placení hotově se na celé koruny zaokrouhluje až součet nákupu. Zaokrouhlení každé položky zvlášť může dát jiný výsledek.
Podstatný je i méně nápadný případ: pokladna přičte hotovostní zaokrouhlení a stejnou vyšší částku pošle do terminálu. Oba konečné údaje pak souhlasí, přesto karta neúčtuje původní cenu nákupu. Pouhá shoda posledního řádku účtenky s displejem proto nestačí. Podívejte se i na řádek se zaokrouhlovacím rozdílem a na součet před ním.
Z pravidla o přesné ceně a možnosti přidat spropitné vychází jednoduchá kontrola: od částky na terminálu odečtěte cenu nákupu před hotovostním zaokrouhlením a částku spropitného, kterou jste výslovně zvolili. U takové běžné platby má vyjít nula. Jiný výsledek si nechte vysvětlit ještě před přiložením karty nebo potvrzením transakce.
Stejný nákup: hotově 119 Kč, kartou 118,80 Kč
Pro kontrolu použijme modelový nákup tří položek za 29,60 Kč, 39,60 Kč a 49,60 Kč. Ceny jsou konečné včetně daní, žádná další sleva se neuplatňuje. Součet činí 118,80 Kč. Jde o náš výpočet, nikoli o konkrétní účtenku z kontroly ČOI.
Situace u stejného nákupu Částka k úhradě Co znamená Hotovost bez spropitného 119 Kč Zaokrouhluje se celkových 118,80 Kč. Karta bez spropitného 118,80 Kč Úhrada odpovídá ceně nákupu. Karta bez spropitného, terminál ukáže 119 Kč O 0,20 Kč více Rozdíl není odůvodněn chybějícími mincemi. Karta se zvoleným spropitným 6,20 Kč 125 Kč 118,80 + 6,20 = 125 Kč; celá koruna vznikla součtem.
Model ukazuje i důvod, proč se nemá zaokrouhlovat každá položka zvlášť. Z částek 29,60, 39,60 a 49,60 Kč by tak vzniklo 30 + 40 + 50, tedy 120 Kč. Správná hotovostní úhrada celého nákupu je ale 119 Kč. U karty bez spropitného zůstává 118,80 Kč.
Spropitné si volíte, zaokrouhlení vám ho nenahradí
Vyšší karetní platba může mít zcela jasné vysvětlení: chcete obsluze něco přidat. Například
manuál ČSOB pro terminál PAX S920 na straně 11 popisuje samostatnou funkci spropitného. Zákazník může zvolit částku nebo zadat vyšší celkovou úhradu, z níž zařízení spropitné dopočítá. Nabídka závisí na terminálu a jeho nastavení.
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Když u našeho modelového účtu za 118,80 Kč sami zvolíte celkovou platbu 125 Kč, přidáváte 6,20 Kč. To je jiná situace než automatická změna na 119 Kč bez vašeho rozhodnutí přidat spropitné. Před potvrzením si ověřte, zda obsluha nebo displej pracuje s cenou nákupu, samotným spropitným, či celkovou částkou včetně něj.
Oddělenou otázkou je poplatek za použití karty. Podle
přehledu ČOI k účtování plateb jej obchodník u běžných spotřebitelských karet Visa a Mastercard účtovat nesmí. Pravidla mají výjimky například pro karty vydané podnikatelům a třístranná schémata. Poplatek za kartu, spropitné a hotovostní zaokrouhlení proto při kontrole účtu neposuzujte jako jednu položku. Nesrovnalost řešte s oběma doklady
Pokud částky nesedí, požádejte obsluhu o kontrolu ceny a odstranění hotovostního zaokrouhlení z karetní úhrady. Nevysvětlený rozdíl nejprve vyjasněte; jeho existence sama neříká, zda jde o nesprávné nastavení pokladny, chybu obsluhy nebo jinou nesrovnalost.
Při karetní úhradě v korunách porovnejte částku na terminálu s cenou nákupu před hotovostním zaokrouhlením. Ilustrační snímek z norského trajektu.
Jestliže jste už zaplatili, uschovejte položkovou účtenku i potvrzení karetní transakce. Zaznamenejte místo, datum, cenu před zaokrouhlením, zaplacenou částku a případné zvolené spropitné. S těmito údaji požádejte obchodníka o opravu vyúčtování a vrácení neoprávněného rozdílu. Výpis z účtu může doplnit důkaz o úhradě; jeho možnosti a limity vysvětlujeme také v článku o
dokládání nákupu bez papírové účtenky.
Podezření na nesprávné účtování lze předat přes
e-podatelnu ČOI jako podnět ke kontrole. Podnět ale sám nezajišťuje vrácení peněz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu je samostatný postup směřující k dohodě; ČOI v něm nemůže strany k dohodě donutit.
U pokladny si tedy vystačíte s krátkou kontrolou: cena po slevách, řádek zaokrouhlení, částka spropitného a konečná úhrada. Je snazší vyjasnit rozdíl na displeji než jej později hledat mezi několika doklady.