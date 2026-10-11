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Účtenka sedí s terminálem. Přesto vám obchod může kartou naúčtovat víc

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Platba kartou má odpovídat sjednané ceně včetně haléřů. Jak porovnat účtenku s terminálem a rozlišit hotovostní zaokrouhlení od zvoleného spropitného.
Ruka drží mobil nad platebním terminálem vedle šálku kávy.

Ruka drží mobil nad platebním terminálem vedle šálku kávy.

Zdroj: HLundgaard / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 / zmenšeno
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 11.10.2026 20:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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