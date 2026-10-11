V lesích u Kdyně se skrývá mohutná zřícenina. Nový Herštejn dodnes připomíná bouřlivé časy středověku

Na vrcholu zalesněného kopce nedaleko Kdyně na Domažlicku se skrývá místo, které potěší milovníky historie i turisty, jež vyhledávají klid mimo hlavní výletní trasy. Zřícenina hradu Nový Herštejn je vzpomínkou na dobu, kdy opevněná sídla střežila důležité cesty a jejich okolí ovládali hradní páni. Někdejší pyšný středověký hrad se v průběhu času proměnil jen ve zbytky kamenných zdí, jež pohltil dvě stě let starý smíšený listnatý les. Výlet na Nový Herštejn není jen cestou za minulostí, ale také příjemnou procházkou přírodou. Na Nový Herštejn můžete vyrazit z Kdyně
Od městského úřadu je to asi pět kilometrů chůze s celkovým převýšením 312 metrů. Budete sledovat nejprve žlutou turistickou značku. Tato trasa kopíruje naučnou stezku Za poznáním místních zajímavostí Kdyňska. Na Starokdyňské ulici projdete okolo
Domu v kožichu, který je považován za nejstarší stavení ve Kdyni. Pochází z konce 18. století.
Téměř na konci Kdyně odbočíte z hlavní silnice na žlutou trasu. Po jednom a půl kilometru narazíte v lese na přístřešek Pod Korábem a po dalších tři sta metrech dojdete k rozcestníku Pod Korábem. Pokud byste pokračovali stále po žlutě značené cestě, dojdete po čtyři sta metrech
na vrchol kopce Koráb, kde se nachází rozhledna v nadmořské výšce 771 metrů. Ocelová věž je vysoká 50 metrů a z její plošiny se můžete těšit výhledem na Domažlicko, Šumavu, Český les a Brdy. Při dobré viditelnosti jsou vidět dokonce Alpy. Parkoviště Vejpřahy
K hradu
Nový Herštejn vás však dovede zeleně značená cesta, na kterou musíte u rozcestníku Pod Korábem odbočit. Budou vás čekat poslední dva kilometry chůze. Na parkovišti a přístřešku Vejpřahy, kde je další rozcestník, se tentokrát vydáte na červenou trasu. Pokud byste na hrad nechtěli jít až z Kdyně, tak lze dojet autem na toto parkoviště a zaparkovat. Po necelém jednom kilometru byste měli dojít k cíli cesty.
Pokud jste se do okolí nevynadívali na rozhledně Koráb, tak u hradu Nový Herštejn nějaké extra výhledy do krajiny nečekejte. Hradní ruiny pohltil les a
na vás tu čekají jen kameny a prales. Dům v kožichu, Kdyně. Foto: Palickap, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons Polohu hradu si jeho zakladatel nevybral náhodou
Nový Herštejn se nacházel poblíž cest, jež spojovaly české země s Bavorskem. Sídlo si v první polovině 14. století tady snad postavil
Bušek II. z Velhartic, který byl synem Buška I. z Velhartic, jenž působil jako komorník markraběte Karla (pozdějšího krále Karla IV.). S Bavory měli Velharští nějaké spory, které odnesl právě hrad Nový Herštejn. Bavoři ho v roce 1475 oblehli, dobyli a vypálili.
K této události se váže
pověst, že tehdejší majitel hradu Jan Herštejnský před nepřáteli schoval své tři dcery a veškeré své poklady ve věži. Údajně je tam zazdil. Bohužel všechny zahynuly a jejich otec byl zajat. Od té doby se věži říkalo Panenská. Na Květnou neděli se tu od těch dob zjevují tři smutné přízraky. Chtěli byste je potkat?
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Páni z Velhartic hernštejnské panství držei do začátku 16. století, kdy ho koupil
Půta Švihovský z Rýzmberka. Hrad Rýzmberk je od Nového Herštejna vzdálen necelé čtyři kilometry. Nový vlastník nechal hrad opravit, aby tu mohl bydlet správce. Břetislav z Rýz m berka, jenž po svém otci Půtovi majetek převzal, byl celkem zadlužený, tak prodal ve 20. letech 16. století panství městu Domažlice.
Protože se ale Domažlice účastnily českého stavovského povstání, majetek jim byl po Bílé hoře zkonfiskován. Posledním majitelem hradu Nový Herštejn byl
karlštejnský purkrabí Šebestián Markvart z Hrádku. Zpustlý hrad byl však už neobyvatelný a v roce 1546 se uvádí jako pustý. Zřícenina uprostřed přírody
I když je z hradu Nový Herštejn ruina, tak vás nejspíš překvapí svou rozlehlostí. Pozůstatky hradeb jsou v některých místech velice pěkně zachovalé. Uvidíte tu
zbytky mohutné obytné věže s dobře patrným vstupem do prvního patra. Pak je tu také torzo Panenské věže.
Dnešní podoba Nového Herštejna má své kouzlo v tom, že se zřícenina nachází uprostřed přírody. Ruiny postupně zarůstají vegetací a okolní les vytváří prostředí, které vybízí k pomalému objevování. Člověk tu může na chvíli zapomenout na ruch měst a představit si, jak asi vypadalo zdejší okolí před několika staletími. Lokalita je zajímavá také z přírodovědného hlediska. V okolí se nachází
přírodní rezervace Nový Herštýn, chránící cenné lesní porosty a druhově bohatou květenu.
Zdroj: autorka, mapy.com, hrady.cz Náhledové foto: Hrad Herštejn. Jik jik, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons
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V lesích u Kdyně se skrývá mohutná zřícenina. Nový Herštejn dodnes připomíná bouřlivé časy středověku
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