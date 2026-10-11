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V lesích u Kdyně se skrývá mohutná zřícenina. Nový Herštejn dodnes připomíná bouřlivé časy středověku

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Na vrcholu zalesněného kopce nedaleko Kdyně na Domažlicku se skrývá místo, které potěší milovníky historie i turisty, jež vyhledávají klid mimo hlavní výletní trasy. Zřícenina hradu Nový Herštejn je vzpomínkou na dobu, kdy opevněná sídla střežila důležité cesty a jejich okolí ovládali hradní páni. Někdejší pyšný středověký hrad se v průběhu času proměnil jen ve zbytky kamenných zdí, jež pohltil dvě stě let starý smíšený listnatý les. Výlet na Nový Herštejn není jen cestou za minulostí, ale také příjemnou procházkou přírodou.
Nový Herštejn

Nový Herštejn

Zdroj: Foto: Jik jik, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.10.2026 20:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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