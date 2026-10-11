Krajčovi koupili kostel a vystavili v něm Batmana i Barta Simpsona. Kritici zuří, návštěvníci se nestačí divit

Krajčovi koupili kostel a vystavili v něm Batmana i Barta Simpsona. Kritici zuří, návštěvníci se nestačí divitPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Zpěvák Richard KrajčoZdroj: Nextfoto
Článek byl publikován 11.10.2026 20:13
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