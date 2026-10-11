Podzimní péče o imunologický štít: Jak chránit dýchací cesty

Nástup podzimu a chladnějších dnů přináší pravidelný nárůst respiračních onemocnění. Většina lidí přikládá vinu pouze samotnému chladu nebo přenosu virů v kolektivu. Zásadní roli však hraje stav našich dýchacích cest a jejich schopnost bránit se infekci. S příchodem topné sezóny dochází k výraznému poklesu vlhkosti vzduchu v interiérech. Vysušené sliznice v nose a krku pak ztrácejí svou přirozenou ochrannou vrstvu a stávají se snadnou bránou pro průnik mikrobů a virů do těla.
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