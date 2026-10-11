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Podzimní péče o imunologický štít: Jak chránit dýchací cesty

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Nástup podzimu a chladnějších dnů přináší pravidelný nárůst respiračních onemocnění. Většina lidí přikládá vinu pouze samotnému chladu nebo přenosu virů v kolektivu. Zásadní roli však hraje stav našich dýchacích cest a jejich schopnost bránit se infekci. S příchodem topné sezóny dochází k výraznému poklesu vlhkosti vzduchu v interiérech. Vysušené sliznice v nose a krku pak ztrácejí svou přirozenou ochrannou vrstvu a stávají se snadnou bránou pro průnik mikrobů a virů do těla.
Zdravá žena si užívá pobyt venku.

Zdravá žena si užívá pobyt venku.

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 20:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plné zdraví

Magazín zaměřený na to, jak pečovat o tělo i duši. Nabízí články o zdravé výživě, cvičení, prevenci nemocí a přírodních metodách podpory imunity. Nechybí ani rady pro duševní pohodu, tipy na relaxační techniky a inspirace pro aktivní životní styl. Vedle odborných informací tu najdete i praktické...

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