John Nettles z Vražd v Midsomeru slaví 83 let. Z Toma Barnabyho je šedovlasý senior, herectví vyměnil za farmaření

John Nettles v seriálu Vraždy v Midsomeru, FOTO: Independent Television (ITV) / distr. FTV Prima John Nettles v seriálu Vraždy v Midsomeru, FOTO: Independent Television (ITV) / distr. FTV Prima John Nettles v seriálu Vraždy v Midsomeru, FOTO: Independent Television (ITV) / distr. FTV Prima John Nettles v seriálu Vraždy v Midsomeru, FOTO: Independent Television (ITV) / distr. FTV Prima John Nettles v seriálu Vraždy v Midsomeru, FOTO: Independent Television (ITV) / distr. FTV Prima John Nettles v seriálu Vraždy v Midsomeru, FOTO: Independent Television (ITV) / distr. FTV Prima
Britský herec John Nettles, kterého proslavily role v seriálech Vraždy v Midsomeru a Bergerac, právě slaví třiaosmdesáté narozeniny. Televizní obrazovky před lety opustil a dnes se věnuje historii. S druhou manželkou navíc chová zvířata na farmě v anglickém hrabství Devonshire. Proměna a život na farmě v Devonu
John Nettles se jako vyšetřovatel objevoval na televizních obrazovkách téměř třicet let. Největší mezinárodní věhlas mu přinesla role šéfinspektora Toma Barnabyho, kterého hrál ve Vraždách v Midsomeru od roku 1997 do roku 2011. Po natočení jednaosmdesáti epizod se rozhodl kriminální sérii opustit. V rozhovorech k odchodu uvedl, že chtěl skončit v době, kdy ho role ještě bavila. Jeho místo v seriálu převzal herec Neil Dudgeon jako detektivův bratranec John Barnaby.
Před kamerou stál Nettles naposledy v letech 2016 a 2017 v devíti dílech historického seriálu Poldark. Poté herectví pověsil na hřebík. Na aktuální fotografii ze sociální sítě X zveřejněné u příležitosti jeho narozenin má krátké šedivé vlasy, dioptrické brýle a hustý plnovous. Od dob seriálového inspektora se změnil k nepoznání.
S druhou manželkou Cathryn Sealey, kterou si vzal v roce 1995, žije v domě z patnáctého století v hrabství Devonshire. Na tamní farmě se společně starají o koně, osly a zachráněné psy. Nettles se vrátil i k historii, kterou původně vystudoval. Napsal několik knih a natočil třídílný dokument Normanské ostrovy ve válce.
Adopce a zjištění o biologické matce
Ačkoliv na sklonku svého účinkování ve Vraždách v Midsomeru vydělával kolem 700 tisíc liber za sezonu, v dětství poznal výraznou chudobu. Jeho adoptivní rodiče pracovali jako švadlena a truhlář a rodina se potýkala s nedostatkem financí a čelila dokonce exekucím. Nettles si i v dospělosti vybavoval situace, kdy jim cizí lidé odnášeli z bytu základní vybavení. Strach z toho, že mu na dveře zaklepe exekutor, ho pak podle jeho slov provázel celý život.
Pravdu o svém skutečném původu se dozvěděl v sedmi letech. Jeho biologická matka pocházela z Irska a do Velké Británie přijela pracovat jako zdravotní sestra. Během druhé světové války otěhotněla v době, kdy pobývala v zotavovně vedené jeptiškami.
Podle dostupných zdrojů ji řeholnice zavřely, dokud neporodila, a následně ji donutily, aby malého Johna odevzdala k adopci. Žena neustála velký nátlak a skončila v psychiatrické léčebně. Zemřela na tuberkulózu ve věku osmadvaceti let. Identitu biologického otce se Nettlesovi nikdy nepodařilo vypátrat, zjistil jen to, že pocházel ze čtyř dětí.
První úspěchy a vyšetřování na ostrově Jersey
K herectví se dostal náhodou na Southamptonské univerzitě. Po vystoupení ve studentském představení si ho všiml divadelní agent a Nettles následně získal angažmá v oblastních divadlech. Později působil i v divadelní společnosti Royal
Company. První výrazný průlom v televizi mu zajistil kriminální seriál Bergerac, kde mezi lety 1981 a 1991 ztvárnil detektiva Jima Bergeraca z ostrova Jersey. Shakespeare
Během natáčení seriálu na ostrově Jersey přímo bydlel. S první manželkou Joyce Middleton se v roce 1979 rozvedl, jejich dcera Emma se ale na ostrov později přestěhovala také a nastoupila k místní policii. Vybrala si tak stejné povolání, které jejího otce proslavilo v televizi. Nettles za ní a dvěma vnoučaty na ostrov dodnes jezdí.
Seriál Vraždy v Midsomeru aktuálně vysílá Prima KRIMI.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( celebritynetworth, hellomagazine).