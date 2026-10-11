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John Nettles z Vražd v Midsomeru slaví 83 let. Z Toma Barnabyho je šedovlasý senior, herectví vyměnil za farmaření

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Britský herec John Nettles, známý jako šéfinspektor Barnaby ze seriálu Vraždy v Midsomeru, slaví 83. narozeniny. Dnes se věnuje historii a farmaření.
John Nettles v seriálu Vraždy v Midsomeru

John Nettles v seriálu Vraždy v Midsomeru

Zdroj: FOTO:Independent Television (ITV) / distr. FTV Prima
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.10.2026 20:18

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