Řidiči mířící z Českých Budějovic směrem k rakouským hranicím mohou využívat dalších 5,8 kilometru dálnice D3. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) otevřelo první etapu posledního rozestavěného úseku mezi Kaplicí-nádraží a Nažidly. Díky nové části se řidiči vyhnou nepříjemnému průjezdu přes železniční přejezd u Kaplice-nádraží, který dlouhodobě komplikoval cestování na jih.
„Obyvatelé Kaplice a okolních obcí získávají bezmála šest kilometrů nové dálnice, což přispěje k rozvoji regionu a výrazně uleví stávající silnici přes město od tranzitní dopravy, zvýší bezpečnost a zkrátí cestovní dobu řidičům mířícím na jih Čech i do Rakouska,“ uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik (nestraník za hnutí SPD).
Nový úsek končí u mimoúrovňové křižovatky Kaplice, která umožňuje napojení na silnici I/3 i na kaplický obchvat. Ten tak nyní tvoří součást propojeného dopravního systému, jenž má odvést tranzitní dopravu z centra města.
Konec nepříjemného přejezdu
Otevření nové části dálnice vítají také představitelé Jihočeského kraje. Hejtman
Martin Kuba (Naše česko) označil úsek za důležitý zlom pro řidiče. Dálnice totiž nově obchází železniční přejezd u Kaplice-nádraží, kde museli motoristé dosud projíždět nepříjemným esíčkem, ve kterém se navíc často tvořili dopravní zácpy.
„Ta dálnice v téhle chvíli konečně obchází ten železniční přejezd v Kaplici-nádraží, kde bylo to esíčko velmi zpomalující a nepříjemný úsek. Řekl bych, že je to zlomové pro všechny, co znají dopravu v jižních Čechách, tak tenhle úsek je klíčový,“ uvedl Kuba.
Podle něj je důležité také napojení nové dálnice na kaplický obchvat, který kraj vybudoval s předstihem tak, aby byl připraven na propojení s D3. Další etapa stavby má následně pokračovat směrem k Nažidlům.
Stavba za 4,5 miliardy korun
Celý téměř 12 kilometrů dlouhý úsek mezi Kaplicí-nádraží a Nažidly vyjde na 4,5 miliardy korun bez DPH. První etapa zahrnuje šest mostů na dálnici, dva mosty pod ní a jeden most nad větví mimoúrovňové křižovatky. Součástí stavby je také pět protihlukových stěn o celkové délce 1,8 kilometru a opěrná zeď dlouhá 80 metrů.
Stavbaři museli během prací odstranit také dva vojenské palebné objekty. Vybrané části se podařilo zachovat a předat muzeu.
Zhotovitel stavby, kterým bylo sdružení MI Roads, Doprastav a Duna Aszfalt, ocenil především práci lidí, kteří náročný projekt zvládli. Podle jeho zástupce bylo během výstavby nutné vytěžit 750 tisíc kubíků zeminy, což odpovídá přibližně 75 tisícům plně naložených nákladních vozidel. Na stavbě bylo použito 70 tisíc tun asfaltových směsí.
„Máme strašnou radost, že se nám včas podařilo zprovoznit polovinu této extrémně náročné stavby. Všechno jsme to museli zvládnout za pouhé dva a půl roku, takže moje velké poděkování a čest lidem, kteří to zvládli,“ řekl zástupce zhotovitele. Problémy se stavbou se podařilo vyřešit
Výstavbu provázely také komplikace. Podle generálního ředitele ŘSD
Radka Mátla se stavba potýkala mimo jiné s problémy při konsolidaci mostů. Situace dokonce hrozila prodloužením termínu dokončení, stavbaři ale nakonec našli technická řešení, díky kterým se podařilo harmonogram dodržet.
„Měli jsme zde obrovské problémy s konsolidací mostů, takže ta stavba vypadala, že se prodlouží. Nakonec jsme našli technická opatření taková, že jsme dokázali ten termín vrátit zpátky do listopadu letošního roku,“ vysvětlil Mátl.
Zprovozněním první etapy se výrazně zlepší doprava v okolí Kaplice. Zbývající část dálnice směrem k Nažidlům má být otevřena v červenci příštího roku. Následně budou ještě dokončovány odpočívky.
Na řadu přichází středočeská část
Po dokončení posledního úseku bude jihočeská dálnice D3 hotová v celé délce. V provozu je nyní více než 100 kilometrů dálnice, která má v budoucnu propojit Prahu, České Budějovice a rakouské hranice. Celá D3 bude dlouhá téměř 170 kilometrů.
Pozornost se následně přesune ke středočeské části dálnice. Ta má měřit 59 kilometrů a její příprava je podle ŘSD v plném proudu. Probíhají průzkumné práce, mimo jiné v tunelech, a pokračuje také výkup pozemků.
„V tuto chvíli bychom chtěli vykoupit zhruba 70 až 80 procent pozemků a postupně začneme žádat o povolení záměru,“ uvedl Radek Mátl. Výstavba středočeské D3 bude podle něj technicky náročná, mimo jiné kvůli tunelům a velkým mostním objektům. Pokud se podaří zvládnout povolovací procesy bez zásadních komplikací, ŘSD chce zahájit samotnou výstavbu v horizontu dvou let. Dokončení celé dálnice D3 včetně středočeské části nadále předpokládá kolem let 2032 až 2033.