Nepeču cukroví ani nevařím, přiznal Jan Koller. O Vánocích ho ale trápí něco jiného, dcery možná vůbec neuvidí
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Nepeču cukroví ani nevařím, přiznal Jan Koller. O Vánocích ho ale trápí něco jiného, dcery možná vůbec neuvidíZdroj: Nextfoto
Článek byl publikován 26.11.2026 11:20
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