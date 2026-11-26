Páteční vážení bývá formalita na jednu minutu. Hafeni Nafuka si 30. října 2026 stoupl v Mnichově na váhu a číslo nesedělo ani omylem. Zápas byl přitom domluvený, soupeř nachystaný, karta hotová. Druhý pokus v den turnaje už neproběhl a do klece šel náhradník. Redakce MMAmag porovnala naváženou hmotnost s limitem z oficiálního preview turnaje a prošla, co o bojovníkově budoucnosti řekli dva muži z vedení organizace.
Číslo na váze, které se nedalo přehlédnout
OKTAGON MMA, největší česko-slovenská organizace smíšených bojových umění, vypsal duel Hafeniho Nafuky s Ivanem Klevetsem na turnaji OKTAGON 96 v Mnichově 31. října 2026 jako catchweight do 72 kg. Catchweight je váha domluvená mimo standardní divizní hranice a soutěžní pravidla zveřejněná na webu OKTAGONu pro ni žádnou toleranci nepřipouštějí. Výsledky vážení zveřejnil německý web Fighthouse: u Nafukova jména stojí hvězdička a poznámka o nesplněné váze.
|Údaj
|Hmotnost (kg)
|Zdroj
|Domluvený limit catchweight
|72,0
|OKTAGON MMA, preview OKTAGON 96
|Hafeni Nafuka, vážení 30. 10. 2026
|74,6
|Fighthouse, výsledky vážení
|Ivan Klevets, vážení 30. 10. 2026
|71,9
|Fighthouse, výsledky vážení
|Rozdíl Nafuky proti limitu
|+2,6
|dopočet z obou hodnot výše
Nafuka tak byl 2,6 kg nad dohodou, tedy 3,6 % limitu. Hafeni Nafuka je 23letý německý bojovník s namibijskými kořeny v lehké váze do 70 kg, podle profilu na webu OKTAGONu má bilanci 12-5-0 a trénuje v mnichovském týmu Munich Allstars. Ivan Klevets je 23letý ukrajinský bojovník s bilancí 6-3-0, který se připravuje v pražském PriMMAt Gymu.
Co se dělo dál, popisují jen česká média. Podle webu fights.cz Klevets o zápas přijít nechtěl a trval na převážení v den turnaje, Nafuka ho podle téhož textu bojkotoval. Server MMA Bez Masky uvádí, že organizace nabídla náhradní podmínky, tedy 80 kg v den zápasu a dvě kontroly ve 13:00 a v 17:00, a že je bojovník odmítl. O tom, co se dělo pak, mluvili dva muži z vedení OKTAGONu. Každý v jiné náladě.
Co o něm promotéři říkali, když opadly emoce
Ondřej Novotný, spolumajitel OKTAGON MMA, se k celé věci vrátil na pozápasové tiskové konferenci. Slovenský web MMA Fanatik z něj 2. listopadu 2026 ocitoval větu „Nevím, jestli ho ještě někdy v OKTAGONu uvidíme.“ Opatrná formulace čerstvě po turnaji.
Druhý spolumajitel Pavol Neruda přitvrdil s odstupem několika týdnů v podcastu Hype-Cast. Fights.cz z rozhovoru 26. listopadu 2026 přepsal jeho slova: „Úplně ignoroval váhu. Byl arogantní, tvářil se, že se nic neděje. Převážil o tři kila a byl pořád namachrovaný.“ Podle Nerudy bojovník nerespektoval soupeře, organizaci ani fanoušky. K budoucnosti dodal: „Pravděpodobně už u nás nebude.“
To je ale jeho věta, ne rozhodnutí organizace. Na webu OKTAGON MMA redakce MMAmag k 26. listopadu 2026 žádné oznámení o pokutě, disciplinárním řízení ani o konci spolupráce nenašla. Doložené je jediné opatření: stažení ze zápasu v den turnaje.
Z databáze bojovníků na webu organizace, do které redakce MMAmag nahlédla, navíc plyne, že Nafukův profil tam 26. listopadu 2026 stále byl. Důkaz o platné smlouvě to ovšem není. Sportovně přitom nejhůř nedopadl ani Nafuka, ani Klevets.
Do klece nakonec šel chlap z jeho vlastní šatny
Večer se nezrušil. Podle výsledkového článku OKTAGONu naskočil v den turnaje Brazilec Ronaldo Ferreira, kterého organizace označuje za Nafukova týmového kolegu. Klevets ho porazil na body po třech kolech a prodloužil vítěznou sérii na 6 zápasů. Zápas, o který jeden přišel kvůli necelým třem kilům, tak odjel muž z jeho vlastní šatny.
Nafuka nemlčel. Podle MMA Bez Masky ze 2. listopadu 2026 ve videu uvedl, že zápas přijal v úterý v noci, do sauny šel s 84 kg a dostal se jen na 75 kg. Omluvil se organizaci, fanouškům i Klevetsovi a náhradní podmínky podle téhož webu odmítl kvůli zdravotnímu riziku. Dvě verze, jeden víkend.
Konec se v MMA neoznamuje. Prostě přestane zvonit telefon
GLOSA Rozchod bojovníka s velkou organizací se málokdy podepisuje. Pozná se podle toho, že se jméno přestane objevovat na kartách.
Neruda neoznámil konec. Použil slovo pravděpodobně. To je promotérská gramatika v čisté podobě: dost tvrdé, aby to slyšeli ostatní bojovníci před vážením, a dost měkké, aby se za rok dalo všechno vzít zpátky, kdyby se z téhož muže stala atrakce.
Proto je rozdíl mezi větou z podcastu a oznámením na webu organizace zásadní. Jedno je názor majitele. Druhé by byl fakt. Zatím existuje jen to první.
Zavřené dveře v Mnichově, otevřené v Trenčíně
Pauzu si Nafuka nedává. Slovenská organizace úderových sportů PML, která se na svém webu představuje jako Professional Muaythai League, pořádá 28. listopadu 2026 v Trenčíně turnaj PML 22 se začátkem v 17:30. V registračním systému CombatReg je na kartě veden zápas Mariána Jakubíka s Hafeni Nafukou na tři kola v domluvené váze.
V otevřeném textu oficiálního webu PML tenhle konkrétní duel není, organizace tam Jakubíka jmenuje mezi účastníky turnaje. Že půjde o zápas podle pravidel MMA v limitu do 73 kg, píše MMA Fanatik; registrační záznam sport neupřesňuje.
Těch 2,6 kg zavřelo Nafukovi dveře v Mnichově a o necelý měsíc později ho postaví do zápasu o pár set kilometrů dál. Nejzajímavější na tom nebude úvodní gong. Zajímavé bude, co ukáže váha.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka