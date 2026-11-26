Neuběhla ani minuta a brankář Luiz Júnior už musel zasahovat proti ráně Abdallaha Suleimana. Do patnácté minuty kopala Slavia pět rohů a Villarreal se ve středu 25. listopadu večer krčil u vlastního vápna. Gól ale dali hosté. Tajon Buchanan v 62. minutě rozhodl zápas 5. kola ligové fáze Ligy mistrů a deník Mundo Deportivo druhý den napsal, že Villarreal přežil Slavii i zmatek rozhodčích „zázrakem“. Podle barcelonského listu tlačil tým Jindřicha Trpišovského ze všech sil a samotnému trenérovi list v jedné větě přidělil přezdívku, která v Česku zní jako vyznamenání: „český Simeone“. Deník AS mu pak věnoval samostatný profil. Pro Slavii z toho ovšem plyne nepříjemná pravda. Respekt soupeřů si vybojovala, body ne.
Třináct rohů proti nule
Čísla z oficiální
zápasové zprávy UEFA popisují zápas, který měl jednoho pána. Slavia vyslala 13 střel, Villarreal 7. Rohy skončily 13:0, míč měli domácí 51 % času. Podle FotMobu se hráči Slavie dotkli míče ve vápně soupeře 39krát.
Ukazatel Slavia Villarreal Střely 13 7 Střely na branku (UEFA) 2 5 Rohy 13 0 Držení míče 51 % 49 % Očekávané góly (xG, FotMob) 0,97 1,05
Poslední dva řádky vysvětlují, proč nakonec rozhodla efektivita. Slavia sice zasypávala vápno centry a standardkami, kvalitních šancí z toho ale moc nebylo. Podle UEFA trefila branku dvakrát, podle některých metrik dokonce jen jednou. Očekávané góly, tedy hodnota, která měří kvalitu šancí, nakonec vyšly o chlup lépe Villarrealu. Hosté se ke střele dostávali méně často, zato z lepších pozic.
Proto je „zázrak“ ve španělském podání spíš obrazem než statistikou. Villarreal byl podle Mundo Deportivo „horší skoro celý zápas“. Po Buchananově gólu se už téměř jen bránil a v intenzitě byl přehrávaný. Výhru neuhájil tím, že by zápas ovládl. Uhájil ji tím, že se nezlomil.
Nejblíž vyrovnání byla Slavia v 74. minutě. Kačor poslal center přes vápno a Chytilovi chyběly centimetry. Byl to typický moment celého večera: dobrá akce, nebezpečný míč, žádný gól.
Večer, kdy VAR stál na straně hostů
Villarreal nepřežil jen díky disciplíně. Několikrát mu pomohl i videorozhodčí, a to ve chvílích, kdy se zápas mohl překlopit.
Ofsajdový gól Suleimana. Slavia slavila, VAR gól odvolal kvůli postavení mimo hru. Červená pro Veigu. Sudí nejprve vyloučil obránce Villarrealu za údajný loket. Po přezkoumání zůstalo u žluté. Penalta po souboji Gueyeho s Nowakem. V 81. minutě sudí ukázal na značku, VAR rozhodnutí zrušil. Při rohu podle něj míč ještě nebyl ve hře. Costova ruka. Slavia reklamovala ruku po zblokované střele, pokutový kop ale nepadl.
Expert na rozhodčí Iturralde González v rozboru deníku AS uvedl, že u souboje Gueyeho s Nowakem „tam nic nebylo“ a VAR postupoval správně. Ani Trpišovský nedělal z rozhodčích hlavní téma. U Costovy ruky přiznal, že z lavičky viděl ruku u těla a penaltu by tam nepískal. „Na rozhodčí se nechci vymlouvat,“ zaznělo od něj po zápase.
Podle nás je ta zdrženlivost na místě. Jednotlivé verdikty byly nejspíš správné. Jejich součet ale vysvětluje, proč Španělé mluví o přežití: Villarreal během půlhodiny třikrát stál na hraně a třikrát mu kamery řekly, že se nic nestalo.
Proč zrovna Simeone
Přirovnání k trenérovi Atlétika Madrid nevzniklo jen z chvály po jednom večeru. Conrado Valle z deníku AS
napsal profil nazvaný „Trpišovský, český Simeone“ a opřel ho hlavně o dlouhověkost. Trpišovský vede Slavii 8 let, 11 měsíců a 3 dny. Mezi trenéry účastníků ligové fáze slouží u svého klubu déle jen Diego Simeone, a to 14 let, 11 měsíců a 2 dny.
AS připomněl pět ligových titulů a čtyři poháry od roku 2018. Hlavně ale zdůraznil, že Slavia má pod Trpišovským jasnou identitu, která přežije každý letní odchod hráčů. Nerozpoznáte ji podle jmen v sestavě, ale podle toho, jak tým hraje.
Tady se španělský pohled potkává s tím, co řekl už před zápasem trenér Villarrealu Iñigo Pérez. Fascinují ho prý trenéři s jasnou ideou, agresivitou a přímočarou hrou dopředu, kteří udrží tým konkurenceschopný i po každém létě plném změn. Po zápase byl konkrétnější. Slavia podle něj presuje a „pronásleduje po celém hřišti“, což jeho hráčům způsobilo stres, a Villarrealu chyběla jemnost v rozehrávce.
Zápasová analýza AS to popsala ostřeji. Villarreal věděl, že ho Slavia bude honit muž na muže po celém hřišti, a stejně si s tím neuměl nebo nemohl poradit. Chyběly mu průniky i převaha v driblinku. Tým, který v La Lize patří k technicky nejzdatnějším, se v Edenu uchýlil k dlouhým míčům.
Podle nás je to kompliment bez shovívavosti. Zdvořilé poklepání po rameni by se vešlo do jedné věty v reportáži. Samostatný profil s vyčíslením trofejí a srovnáním s jedním z nejrespektovanějších trenérů Evropy znamená, že ve Španělsku Slavii berou vážně.
Respekt, který nedává body
Trpišovský sám zápas viděl podobně jako Španělé, jen bez romantiky. Podle něj to bylo „padesát na padesát, možná jsme byli aktivnější, ale rozhodují góly“. Villarreal podle něj předvedl ukázku efektivity: měl jednu dvě situace a jednu proměnil. Slavia jich měla víc a nevyřešila žádnou. Porážku označil za „zklamání deset z deseti“.
Proč se to opakuje, vysvětluje kouč psychikou. Mladí a noví hráči v Lize mistrů podle něj „strašně chtějí“ a právě to je ve finální třetině svazuje. Před brankou pak volí špatně.
Nejde ale už o problém jednoho večera. Slavia v hlavní fázi Ligy mistrů nevyhrála 24 zápasů po sobě. Podle ČTK tím překonala negativní rekord FCSB, které mezi lety 2006 a 2013 čekalo 23 zápasů. Letos doma prohrála s Lens 2:3, s Arsenalem 1:2 a teď s Villarrealem 0:1. Pokaždé o gól a pokaždé po zápase, ve kterém nevypadala jako otloukánek. Villarreal ji ostatně nepustil k výhře ani v roce 2017, tehdy padla doma 0:2 po remíze 2:2 ve Španělsku.
Ani tabulka nedává moc nadějí. Po pěti kolech má Slavia jediný bod a je na chvostu, mimo postupovou čtyřiadvacítku. Podle pravidel UEFA postupuje prvních osm týmů přímo do osmifinále, místa 9 až 24 hrají vyřazovací play-off a týmy od 25. místa níž končí. Slavii zbývají tři zápasy:
8. prosince 2026: Bayern Mnichov (venku) 19. ledna 2027: FC Porto (venku) 27. ledna 2027: Aston Villa (doma)
Matematicky ještě není konec. Dá se ale čekat, že na play-off by Slavia potřebovala bodovat ve všech třech zápasech, a to proti soupeřům, se kterými by i remíza byla úspěchem. Villarreal je s šesti body a druhou výhrou v soutěži přesně tam, kde chtěl být: v boji o postupovou čtyřiadvacítku. Jeho klubový web výhru v Praze popsal jako zásadní.
Před Mnichovem čeká Slavii domácí liga. V neděli 29. listopadu ve 13:00 hostí Baník Ostrava, o pět dní později jede do Pardubic. Kdo chce večer s Villarrealem vidět znovu, najde záznam na Nova Sport 3 a v Telly TV, Ligu mistrů vysílá také Oneplay na kanálech Nova Sport 3 až 6.
Slavia v Edenu ukázala, proč o ní ve Španělsku píšou profily. Villarreal se jí bál, honil míče a přežil jen díky jedné akci a několika verdiktům videorozhodčího. V Lize mistrů se ale nepočítají rohy ani obdiv madridských novinářů. Počítají se góly a na ty Slavia čeká tak dlouho jako nikdo před ní.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl