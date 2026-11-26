Dva lidé mohou pracovat celý rok bok po boku, a přesto na tom při žádosti o důchod budou úplně jinak. Zaměstnanci, za kterého firma neposlala sociální pojištění, se odpracovaný rok do penze započítá celý. Živnostníkovi, který v horším období zálohy neuhradil, ten samý rok v důchodové evidenci chybí. Rozhodují totiž nejen konkrétní příjmové hranice, ale také to, co má stát skutečně zapsáno ve svých záznamech.
Zaměstnance zákon chrání, ale jen při dostatečném příjmu
Zaměstnanec má při počítání let na důchod silnou ochranu, protože stát po něm nechce, aby hlídal platební morálku své firmy. Nezáleží tedy na tom, jestli zaměstnavatel sociální pojištění skutečně odvedl, odpracovaná doba se pracovníkovi započítá i při dluhu podniku. Podmínkou ale zůstává, že měsíční výdělek dosáhne stanovené hranice. U klasické pracovní smlouvy a dohody o pracovní činnosti stačí alespoň 4 500 Kč měsíčně, u dohody o provedení práce je hranice vyšší a vyplacená odměna musí dosáhnout nejméně 12 000 Kč. Pokud má člověk u jedné firmy víc dohod o provedení práce, částky za daný měsíc se sčítají, u různých zaměstnavatelů už ale každá běží zvlášť.
Pravidlo má jeden nepříjemný háček, na který se často přijde až těsně před penzí. Když totiž nepoctivý zaměstnavatel pracovníka vůbec nenahlásil nebo firma mezitím zanikla bez předání podkladů, v evidenci České správy sociálního zabezpečení takové období jednoduše chybí. Člověk pak musí odpracované měsíce úřadu dodatečně prokázat sám, typicky pomocí pracovní smlouvy, zápočtového listu nebo starých výplatních pásek. Právě proto má každý možnost jednou ročně zdarma požádat ČSSZ o výpis dob pojištění, který úřad pošle nejpozději do 90 dnů, případně si stav zkontrolovat rovnou online přes ePortál ČSSZ.
Živnostníkovi se počítají výhradně zaplacené roky
U podnikatelů platí výrazně přísnější metr a samotné podnikání k získání důchodových let nestačí. Živnostník na hlavní činnost musí pojistné platit povinně i ve špatném roce bez zisku, do důchodu se mu ale započítá jen ta doba, kterou státu reálně uhradil. Nezaplacené měsíce a roky zkrátka propadají, dokud dluh nezmizí.
Dobrou zprávou je, že dlužné pojistné lze doplatit i dodatečně a ztracené roky se pak do evidence vrátí. Jenže načasování hraje velkou roli, protože při doplacení dluhu až po přiznání důchodu se tato doba započítá až ode dne zaplacení, nikoli zpětně za minulé měsíce. Řada podnikatelů si navíc vystačí s nejnižšími možnými odvody, ty ale v praxi zajistí pouze to, že se rok do potřebné doby počítá, a výsledný důchod z nich zůstane nízký. Minimální měsíční záloha na hlavní činnost činí 5 005 Kč a od ledna 2027 se mírně zvýší.
Vedlejší podnikání roky do důchodu samo nepřidá
Jiná pravidla fungují u vedlejší samostatné výdělečné činnosti, kterou lidé mívají třeba při zaměstnání, studiu, na rodičovské nebo v důchodu. Povinnost platit důchodové pojištění tam vzniká až po překročení zákonné roční hranice, která u zisku za rok 2025 činila 117 521 Kč. Kdo vydělá méně, pojistné platit nemusí, ale zároveň za samotné podnikání nezíská ani jediný den doby pojištění, takže pro důchod se mu počítá pouze jeho souběžné zaměstnání.
Ani při souběhu zaměstnání a výdělečného podnikání se odpracované roky nesčítají dvakrát. Jeden kalendářní rok se pro splnění nároku na penzi započítá vždycky jen jednou, při výpočtu samotné výše důchodu se ale sečtou všechny výdělky za toto období, u podnikání pochopitelně jen ty, ze kterých živnostník zaplatil pojistné.
Chybějící roky se dají doplatit dobrovolně
Pokud člověku kvůli výpadkům v práci nebo podnikání chybí potřebná doba pojištění, může si ji pokrýt přes dobrovolné důchodové pojištění. Průběžná měsíční platba činí nejméně 3 428 Kč a podmínkou pro podání přihlášky je alespoň jeden rok pojištění získaný prací, takto si lze zaplatit nejvýš 15 let. Zpětně jde navíc vždy doplatit jeden rok a v některých případech i starší nezapočtená období, jako bývá studium nebo evidence na úřadu práce. S konkrétním postupem a výpočtem vždy poradí okresní správa sociálního zabezpečení.
Na závěr ještě jedna termínová záležitost pro podnikatele, kteří od ledna do června odváděli původní minimální zálohu 5 720 Kč a podle nižšího základu měli platit méně. O vrácení vzniklého rozdílu mohou požádat správu sociálního zabezpečení přes datovou schránku nejpozději do konce roku.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (ochrance, podnikatel).