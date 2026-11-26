Sedm zemí EU chce omezit víza pro ruské a běloruské sportovce i pod neutrální vlajkou
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Sedm zemí EU chce omezit víza pro ruské a běloruské sportovce i pod neutrální vlajkouZdroj: Wikimedia Commons
Článek byl publikován 26.11.2026 11:29
Izraelský vzdušný úder ve středu 25. listopadu zabil Muhammada Abú al-Awfa, představitele vnitřní...
Americká armáda ve středu 25. listopadu u města Middletown ve státě Iowa řízeně zlikvidovala několik tun...
Mezinárodní hokejová federace ve středu 25. listopadu oznámila, že se obrátí na švýcarský Spolkový soud....
Brno chystá na rok 2027 rozpočet s příjmy 23,14 miliardy a výdaji 27,01 miliardy korun. Radní návrh...
TrendySvet.cz je dynamický portál pro všechny milovníky cestování a objevování – doma i po celém světě. Přináší čtivé a inspirativní články o aktuálních trendech v cestování, skrytých klenotech i osvědčených destinacích. Nabízí praktické tipy na cesty, od objevování lokálních perel až po...Všechny články tohoto autora →