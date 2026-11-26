Večer 25. listopadu 2026 Slavia v Edenu prohrála s Villarrealem 0:1. Rozhodl Tajon Buchanan v 62. minutě. Trenér Jindřich Trpišovský na tiskové konferenci označil utkání za „padesát na padesát“ s tím, že jeho tým znovu doplatil na efektivitu. Nejvíc ale zaujalo, co řekl o věcech mimo hřiště. Podle
oficiálního webu Slavie otevřeně připustil, že „teoreticky se může stát, že bude hodně odchodů“. Pak dodal větu, která o zájmu ciziny řekne víc než jakýkoli přehled skautských hlášení: „Jen na jednoho tu dnes bylo pět klubů.“ Jméno ani kluby neprozradil. Ze slov trenéra je ale zřejmé, že se Slavia připravuje na další léto, které může připomínat to minulé. Pět klubů, jeden hráč, žádná jména
Trpišovský mluvil opatrně, ale jasně. Neví, kdo odejde. Ví ale, že o hráče je zájem, protože tým je mladý a v klubu i v reprezentacích podává výkony. Pokud jim forma vydrží, může být podle něj příští léto podobné tomu minulému.
Kterého hráče sledovalo pět klubů, trenér neřekl. Neřekl ani, odkud zájemci přijeli. Spekulovat se dá, tipy ze soupisky ale zůstávají jen tipy. Na zápasy Ligy mistrů však skauti do Edenu nejezdí na výlet. Pět klubů na jednoho hráče během jednoho večera znamená, že jde o hráče, o kterého se podle všeho bude v létě skutečně jednat.
Mladý tým, jehož cena roste
Kdo se podívá na
soupisku UEFA pro Ligu mistrů, pochopí, proč trenér mluví o mladém mužstvu. Kubiakovi je 20 let, Suleimanovi 19, Diakitému 20, Kačorovi 20. Ayaosimu a Nowakovi je 22, N’Guessanovi 23. Žádný z nich není potvrzeným cílem zmíněných klubů. Dohromady ale tvoří přesně ten typ kádru, po kterém evropský trh sahá: mladí hráči se zkušeností z Ligy mistrů a prostorem dál zdražovat.
Slavia už přitom jednou podobnou vlnou prošla. V květnu 2026 Trpišovský pro ČT sport předpovídal možná největší obměnu za svých osm let v klubu. Vysvětloval ji věkem hráčů, smlouvami a nabídkami, které se hromadily. Léto mu dalo za pravdu. Podle přehledu serveru
Eurofotbal odešli mimo jiné:
Hráč Nový klub Částka (orientačně) Dominik Pech Young Boys cca 75 mil. Kč David Douděra FC Cincinnati cca 65 mil. Kč Oscar Dorley Al Taawon cca 50 mil. Kč
Pokud by v létě 2027 odcházeli hráči, kteří dnes hrají Ligu mistrů a nastupují za reprezentace, dá se čekat, že částky budou spíš vyšší. O laciném výprodeji by tak podle nás nemohla být řeč.
Úzký kádr, plná marodka
Druhá polovina problému je méně vidět. Trpišovský přiznal, že má jeden z nejužších kádrů za celé své působení ve Slavii. I s brankáři počítá s 22 až 23 hráči. Proti Villarrealu navíc chyběli zranění Chaloupek, Moses, Provod a Šturm. Provod má být mimo nejméně do konce roku. Iggy vypadl na většinu podzimu.
Ještě před zápasem trenér upozorňoval, že mu někdy chybí šest až sedm hráčů najednou. V takovém režimu se každý odchod počítá dvakrát: jednou na soupisce, podruhé v tréninku, kde najednou nemá kdo zaskočit.
V lize se to zatím neprojevuje. Podle tabulky iDNES Slavia po 15 kolech vede s 37 body, jedenáctkrát vyhrála, čtyřikrát remizovala a ještě neprohrála. Skóre 38:8 mluví samo za sebe. Druhý Liberec ztrácí osm bodů, má ale zápas k dobru. Na jaře podle trenéra ubude zápasů, protože odpadne evropský program. Úzký kádr tak může být problémem spíš v létě, kdyby z něj odešlo víc opor najednou.
Zima cíleně, léto naplno
V lednovém přestupním okně roku 2027 podle Trpišovského Slavia nechystá žádné velké nakupování jako v létě. Chce doplnit jednu až dvě pozice. Zároveň ale už teď vybírá hráče, kteří reálně přijdou až v létě. Takové posily by klub mohl získat dřív a nechat je do konce sezony ve stávajícím klubu, nebo je poslat na hostování.
Konkrétní pozice trenér nejmenoval. Stopu ale nabízí Jablonec. Podle serveru iSport poslala Slavia Jablonci první nabídku na Martina Cedidlu, univerzálního obránce, který by zapadl do pravé strany obrany. Lednový přestup iSport označil za pravděpodobný, dohoda ale zatím hotová není. Trenér Jablonce Luboš Kozel zájem pražského klubu potvrdil před zápasem s Luganem. Cedidla o něm podle Kozla ví delší dobu, je správně nastavený a bere to tak, že buď to vyjde, nebo ne. Případný přesun by přišel v zimní pauze.
Proč právě on, ukazuje
profil Chance Ligy. Pětadvacetiletý obránce měří 187 centimetrů, v lize má 217 startů a v aktuální sezoně dal ve 13 zápasech tři góly. Hotový ligový hráč, žádný projekt. Přesně takový, jakého Slavia potřebuje do kádru, který se může v létě znovu rozpadnout.
Celé plánování má dva kroky: v zimě zalepit akutní díry, v létě mít náhradníky připravené dřív, než se objeví první nabídka. Slavia už jen neprodává, odchody musí plánovat stejně pečlivě jako příchody.
V Edenu se tak 25. listopadu nehrálo jen o body v Lize mistrů. Na tribuně seděli lidé, kteří si zapisovali jména pro léto 2027. Slavia teď musí mít svůj seznam hotový dřív než oni.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl