Konec, který si žádný závodník neplánuje
Když sportovec opouští tým, s nímž dosáhl největších úspěchů, obvykle chce poslední závod. Poslední startovní rošt, poslední návrat do boxů a možnost říct sbohem lidem, kteří s ním roky pracovali. Francesco Bagnaia o tuto příležitost přichází. Ducati potvrdilo, že se kvůli zranění nohy, které utrpěl v Kataru, nezúčastní finálového závodu ve Valencii. Náhradníkem bude Iker Lecuona.
To je konec bez slavnostní tečky. Bagnaia sice svůj odchod od tovární Ducati oznámil už dříve, ale úplně jiná věc je vědět, že společná éra skončí, a skutečně odjet poslední závod v červených barvách. V paddocku se podobné chvíle často odehrávají s velkou pozorností kamer. Tentokrát se loučení přesouvá mimo trať.
Dva tituly a vztah, který nelze zredukovat na poslední sezonu
Bagnaia nastoupil do továrního týmu Ducati v roce 2021. Během následujících let se stal jednou z nejdůležitějších tváří značky a získal dva tituly mistra světa v královské třídě. Ducati ho v oficiálním oznámení připomíná jako nejúspěšnějšího jezdce značky podle počtu vítězství. Takový odkaz nevznikne jedním povedeným rokem, ale dlouhou spoluprací jezdců, techniků a konstruktérů.
Právě proto je zvláštní, jak rychle se mohou poslední měsíce kariérní kapitoly změnit v příběh zranění a sportovního odloučení. Bagnaia je stále závodníkem, který pomáhal proměnit Ducati v dominantní sílu MotoGP, ale finálový víkend už absolvuje jeho náhradník. Současný zdravotní stav tak vytlačuje na okraj sportovní biografii, jež by si zasloužila završení na trati.
Proč náhradník není jen technická formalita
Lecuona dostává příležitost usednout na tovární motocykl, který je výsledkem let technického vývoje. Pro Ducati přitom poslední závod není pouze příležitostí k bodům. Je to také víkend, během něhož tým sbírá další informace o chování stroje a připravuje další vývoj. Závodní náhrada proto znamená více než přítomnost dalšího jména na startovní listině.
Zároveň by bylo chybou porovnávat Lecuonův výsledek s tím, čeho by za normálních okolností mohl dosáhnout Bagnaia. Nejde o totožnou přípravu ani stejné dlouhodobé zkušenosti. Ducati bude hledat realistický závodní výkon a možnost pokračovat v práci, přestože její dlouholetý lídr nemůže nastoupit.
Závěr kariérní kapitoly bez výsledkové čáry
Zranění přináší i obyčejné lidské omezení: místo sportovního soustředění na poslední závod pokračuje rekonvalescence. Otázka dalšího zdravotního stavu má přednost před sentimentem. Pro fanoušky Ducati ale bude Valencia přesto symbolickým koncem jedné z nejúspěšnějších etap továrního týmu.
Bagnaia si svoji historii u značky už odjel. Má dva tituly a řadu vítězství, která nezmizí kvůli tomu, že se na posledním startovním roštu neobjeví. Jenže právě absence posledního závodu dává rozloučení nezvyklou podobu. Na kariéře se nic nemění, ale poslední obraz v červené kombinéze zůstane jiný, než by si jezdec i jeho fanoušci pravděpodobně přáli.
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