Eva Pavlová se narodila 5. listopadu 1964 v Šumperku a dětství prožila na vesnici v podhůří Jeseníků. Velkou část volného času trávila venku, pomáhala prarodičům s hospodářstvím a věnovala se sportu. Už během základní školy měla představu o tom, čím by se chtěla v budoucnu živit. Lákala ji práce učitelky, jenže při přijímacím řízení narazila na překážku, se kterou nepočítala.
„Řekli mi, že u mě nebyl zjištěn dostatečný hlasový rozsah, což jsem tehdy moc nepochopila,“ vzpomínala v rozhovoru pro časopis Vogue v roce 2023. Místo pedagogického vzdělání tak nastoupila na gymnázium v Šumperku, kam se podle svých slov dostala až na odvolání. Přijetí tehdy komplikovala skutečnost, že její rodiče nebyli členy komunistické strany.
S Petrem Pavlem se poznali v Prostějově
O práci v armádě začala uvažovat během gymnaziálních studií, když školu navštívili vojenští náboráři. Zaujala ji možnost získat zaměstnání, které by odpovídalo jejímu vztahu ke sportu, a zároveň se finančně osamostatnit. Po maturitě v roce 1983 proto zamířila do Košic, kde absolvovala odbornou přípravu pro pozemní specialistky letectva. Následně nastoupila k vojenskému útvaru v Prostějově.
Právě tam se v roce 1985 poprvé setkala s Petrem Pavlem, který tehdy působil u výsadkářů. Oba bydleli na stejné vojenské ubytovně a potkávali se také při výkonu služby. Partnerský vztah mezi nimi však vznikl až o několik let později, kdy se Pavel po působení na jiných místech vrátil do Prostějova.
Členství v komunistické straně později označila za chybu
Součástí jejího profesního životopisu je také studium na Vojenské politické akademii Klementa Gottwalda v Bratislavě. Poprvé se na školu hlásila v roce 1985, kdy podle svého pozdějšího vyjádření neuspěla kvůli nevyhovujícímu kádrovému profilu. V říjnu téhož roku se stala kandidátkou KSČ a následující rok již ke studiu nastoupila.
Archivní dokumenty, které v roce 2023 zveřejnily Seznam Zprávy, dokládají, že její přijetí do komunistické strany schválila příslušná organizace 26. října 1987. Pavlová své tehdejší rozhodnutí vysvětlovala snahou pokračovat ve vzdělávání a později ho označila za chybu. Podle vlastního vyjádření stranickou legitimaci odevzdala 20. listopadu 1989. Vysokoškolské studium dokončila v následujícím roce.
V roli první dámy nezapomíná na ženy v uniformách
Po změně režimu pokračovala ve vojenské kariéře. Zabývala se vzděláváním, personalistikou a psychologií, od roku 2004 působila na generálním štábu, kde mimo jiné zajišťovala komunikaci se zahraničními vojenskými přidělenci. Manžela později doprovázela při jeho zahraničním působení v rámci Evropské unie a NATO. Armádu opustila v roce 2018 v hodnosti podplukovnice. V letech 2020 a 2021 ještě pracovala jako asistentka v centru rodinné mediace.
Ke svému někdejšímu profesnímu prostředí se vrací také jako první dáma. V červnu 2023 uspořádala v Lánech setkání s válečnými veteránkami a o rok později pozvala na zámek současné i bývalé příslušnice bezpečnostních sborů. Mezi hosty byla například Alena Kodešová, která strávila 26 let u policie a v minulosti působila u útvaru zajišťujícího ochranu prezidenta Václava Havla. Během pandemie se rozhodla policejní kariéru ukončit a vrátit se ke své původní profesi zdravotní sestry.
Vedle podpory žen v bezpečnostních složkách se Pavlová věnuje také sociální a zdravotní péči o rodiny, vzdělávání dětí a mládeže. Ve volném čase dává přednost zahradničení, fotografování, lyžování a chvílím stráveným s vnoučaty.
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