Brno plánuje výdaje za 27 miliard. V rozpočtu jsou vozovna i protipovodňová ochrana
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Brno plánuje výdaje za 27 miliard. V rozpočtu jsou vozovna i protipovodňová ochranaZdroj: Wikimedia Commons
Článek byl publikován 26.11.2026 11:16
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