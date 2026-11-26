Na stránce pořadatele stojí dva Floydové proti sobě, nad nimi datum 19. prosince 2026 a slib, že z ringu odejde jen jeden. Vedle toho věta o podepsaných kontraktech a nabídka stoprocentního vrácení peněz, kdyby se akce zrušila. Devětačtyřicetiletý Floyd Mayweather Jr., americký boxer s bilancí 50-0, ji ohlásil jako rozcvičku před zápasem s Ryanem Garciou. Jenže CSI Sports, společnost, která tvrdí, že má na část jeho soubojů smluvní práva, poslala do světa prohlášení, že nebude ani jedno. Redakce MMAmag proto otevřela newyorský soudní spis, ze kterého celá kauza vyrůstá.
Firma mluví o právnících ve třech městech
Prohlášení, které 25. listopadu 2026 zveřejnil BoxingScene, nenechává prostor k výkladu. „Protože Floyd Mayweather má vůči CSI Sports/FIGHT SPORTS smluvní závazky, které musí být splněny, než by se dal zápas s Ryanem Garciou vůbec zvažovat, žádný zápas s Garciou 6. února ani později nebude, dokud Mayweather své zápasové závazky vůči CSI nesplní,“ stojí v něm. Firma dodává, že její právní týmy v New Yorku, Bangkoku a Perthu podnikají kroky k vymáhání smluvních práv a že stejný postup nedávno zastavil Mayweatherův zápas v Řecku. Je to tvrzení jedné strany sporu.
Mayweather oba zápasy ohlásil na Instagramu 1. listopadu 2026: nejprve Australana Mattyho Floyda 19. prosince 2026 v Bangkoku, pak Garciu, u kterého uvedl únor 2027. Garcia je podle Světové boxerské rady mistrem světa ve welterové váze. Žebříček byl aktualizován 11. listopadu 2026. Spor běží od 18. června 2026, kdy CSI podala žalobu kvůli údajným závazkům kolem soubojů s Mikem Tysonem a Mannym Pacquiaem. Firma už přitom jednou žádala soud, aby Mayweatherovi další zápasy zakázal, a to, jak návrh dopadl, říká o její pozici víc než jakékoli prohlášení.
Co se stalo, když se CSI obrátila na soudce
Z rozhodnutí federálního soudu pro jižní obvod New Yorku z 2. července 2026, do kterého redakce MMAmag nahlédla, plyne, že soudce Vernon S. Broderick dočasný zákaz zamítl: žalobci podle něj neprokázali nenapravitelnou újmu. Soud zároveň výslovně uvedl, že tím nerozhodl o podstatě smluvního sporu. Na začátku srpna 2026 vzala CSI podle rejstříku zpět i návrh na předběžné opatření a plánovaná konference padla bez náhradního termínu. Dne 10. srpna 2026 soud odmítl žádost Mayweatherovy strany o další konferenci a věc předal magistrátní soudkyni Sarah Netburn.
Žádný sportovní trest ve hře není, jde o civilní žalobu; prakticky hrozí blokace zápasů a náhrada škody. V příkazu z 25. června 2026 je zaznamenáno, oč firma žádala: aby Mayweather nesměl nastoupit proti komukoli jinému než Tysonovi a následně než Pacquiaovi. Řecká exhibice s kickboxerem Mikem Zambidisem, plánovaná na 27. června 2026, se nekonala. Znění smlouvy veřejné není, takže exkluzivita zůstává tvrzením firmy, ne potvrzeným faktem.
|Zápas
|Co tvrdí CSI Sports (25. 11. 2026)
|Co je doložitelné k 26. 11. 2026
|Garcia, 6. 2. 2027
|Nebude se konat, ani později
|Mayweather ho avizoval na Instagramu; soudní zákaz z volně dostupných dokumentů neplyne
|Matty Floyd, 19. 12. 2026, Bangkok
|Právní kroky v New Yorku, Bangkoku a Perthu
|Prodej přenosu dál běží; aktuální cena neověřena
|Zambidis, 27. 6. 2026, Řecko
|Zastaven stejným postupem
|Zápas se nekonal; dočasný zákaz soud 2. 7. 2026 zamítl
Druhá strana má přitom vlastní verzi. Soudu ji nechala doručit písemně už v červnu 2026.
Mayweatherova verze, o které se moc nemluví
V soudním příkazu z 19. června 2026 našla redakce MMAmag pasáž, podle níž Mayweather prostřednictvím právníka Davida B. Jonelise oznámil 9. června 2026 ukončení smlouvy se žalobci. To je jádro jeho obrany: podle jeho strany už žádné závazky neběží. Soud tím nic nepotvrdil, jen zaznamenal, co mu bylo sděleno.
Golden Boy Promotions, promotérská firma zastupující Garciu, jeho advokát Lupe Valencia ani Mayweatherův právník na dotazy USA TODAY Sports bezprostředně neodpověděli. CSI Sports přitom ve svém prohlášení uvádí, že věc je „potvrzena mezi CSI, Garciovým právníkem a Garciovým promotérem“. Tedy přesně s lidmi, kteří se zatím nevyjádřili.
Oznámení je v tomhle byznysu samo o sobě zboží
ANALÝZA V boxu se neprodává jen zápas, prodává se jistota, že se bude konat. Proto plakát křičí o podepsaných kontraktech a proto má prohlášení CSI Sports tvar rozsudku, i když rozsudkem není. Obě strany se perou o totéž právo: říct fanouškovi, co se stane.
Mezi soudním zákazem a ohlášeným záměrem firmy je ovšem zásadní rozdíl. Z volně dostupných dokumentů plyne zatím jen to druhé. Kdo ten rozdíl přehlédne, kupuje si přenos s pocitem, že je všechno hotové.
Co z toho má fanoušek, který si koupil přenos
Na oficiální stránce pořadatele redakce MMAmag k 26. listopadu 2026 dohledala, že se akce dál prodává jako potvrzená: datum 19. prosince 2026, místem je podle pořadatele hala UOB Live v Bangkoku a stránka uvádí větu o podepsaných kontraktech. Přenos šel v předprodeji za 15 dolarů do 18. listopadu 2026 a stránka slibuje stoprocentní vrácení peněz při zrušení nebo odkladu. To o jistotě termínu vypovídá dost.
Řecko ukazuje, že zápas kolem Mayweathera se zrušit umí. Zároveň platí, že žádný volně dostupný dokument prosincový ani únorový termín nezakazuje a že rozhodnutí o podstatě sporu dosud nepadlo. Garcia má podle BoxingScene ve hře i starší jednání o sjednocujícím zápase s Teofimem Lopezem mladším. Do 19. prosince 2026 se ukáže, co nakonec platí víc: plakát, nebo spis.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková