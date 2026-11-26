Vládní koalice se v září dohodla na mimořádném příspěvku pro důchodce, který má částečně kompenzovat nízkou lednovou valorizaci. Zatímco průměrný starobní důchod se od začátku příštího roku zvýší o 304 korun měsíčně, dalších dva tisíce korun mají oprávnění příjemci obdržet jednorázově. S lednovou výplatou penze však tyto peníze podle současného návrhu nepřijdou.
Termín výplaty bude záviset na tom, kdy novela zákona o důchodovém pojištění nabude účinnosti. Příspěvek se má vyplácet ve druhém kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém zákon začne platit, nejdříve však v březnu 2027. Pokud by se legislativní proces protáhl a zákon nabyl účinnosti až v únoru, posunula by se výplata příspěvku na duben.
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Rozhodne datum přiznání důchodu
Mimořádné peníze nemají být určeny pouze starobním důchodcům. Podle projednávaných podmínek by je měli získat také příjemci invalidních, vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů. Podmínkou je, aby jim byla penze přiznána od data před 1. lednem 2027 a současně měli nárok na její výplatu alespoň po část rozhodného měsíce.
Člověk, který odejde do starobního důchodu až v lednu příštího roku, by tak podle současného návrhu mimořádné dva tisíce korun nedostal. Naopak lidé, kterým bude důchod přiznán zpětně například od prosince 2026, by při splnění dalších podmínek mohli na příspěvek dosáhnout.
Peníze se zároveň nemají vyplácet za každý pobíraný důchod zvlášť. Pokud například žena dostává současně starobní a vdovský důchod, měla by obdržet pouze jeden příspěvek ve výši dvou tisíc korun.
Většina příjemců nebude muset vyplňovat žádnou žádost ani navštěvovat úřad. Peníze mají dostat automaticky v obvyklém výplatním termínu důchodu. Návrh však počítá také se zvláštním postupem pro osoby, kterým nárok na výplatu důchodu v rozhodném měsíci zanikne ještě před pravidelným výplatním termínem.
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Lednové zvýšení důchodů je již schválené
Na rozdíl od mimořádného příspěvku jsou parametry pravidelné valorizace definitivní. Od 1. ledna 2027 se základní výměra důchodu zvýší ze 4 900 na 5 170 korun měsíčně. Procentní výměra, jejíž výše se u jednotlivých důchodců liší, vzroste o 0,2 procenta.
Průměrný starobní důchod by měl po valorizaci dosáhnout 22 196 korun měsíčně. Zvýšení o 304 korun představuje přibližně 1,4 procenta, což je podle zářijového vyjádření vlády nejnižší navýšení průměrného důchodu za posledních deset let.
Zatímco valorizace trvale zvýší pravidelnou měsíční penzi, mimořádné dva tisíce korun se do její výše nezapočítají. Jde o samostatnou jednorázovou platbu, jejíž konečné podmínky ještě závisejí na výsledku legislativního procesu.
autorský text, ČSSZ, MPSV