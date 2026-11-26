Oba muži se zaklesli u pletiva a Stirling na pár vteřin ucítil, kolik síly proti němu doopravdy stojí. „Sakra, tenhle chlap je opravdu slabý,“ popsal později svoji první myšlenku. Místo aby Procházku složil na zem, pustil ho zpátky do prostoru a nechal zápas přesně tam, kde byl český bojovník roky nejnebezpečnější. O chvíli později ležel bývalý šampion UFC v kleci v Dauhá a jeho cesta zpátky k titulu se zavřela. Redakce MMAmag k tomu otevřela zápasovou statistiku i předzápasová čísla obou mužů a ta o Stirlingově volbě říkají víc než jeho rozhovor.
Dvě sekundy, které Procházkovi nikdo nevrátí
Hlavní zápas turnaje UFC Fight Night: Prochazka vs. Stirling se odehrál 21. listopadu 2026 v Dauhá a byl vypsán na pět kol v polotěžké váze do 93 kg. Jiří Procházka, 34letý český bojovník a bývalý šampion této kategorie, šel do klece s bilancí 32-6-1, Navajo Stirling, novozélandský bojovník téže váhy, s čistou bilancí 11-0.
Ze zápasových databází Fightshow a UFCalendar, do kterých redakce MMAmag nahlédla, plyne, že zápas skončil KO ve 2. kole v čase 4:58. 2 sekundy před pauzou. Procházka má po zápase bilanci 32-7-1, Stirling 12-0.
Pár dní po zápase popsal Stirling, co mu v tom klinči proběhlo hlavou.
Mohl ho vzít na zem. Nechal ho stát kvůli něčemu jinému
Výrok padl v rozhovoru pro pořad Home of Fight. K českému čtenáři se citace dostala přes Yahoo Sports a Knockout Daily, oba texty z 25. listopadu 2026. Podle Yahoo Sports zní originál první věty „Holy s–t, this guy’s real weak“; česká verze výše je překlad redakce MMAmag.
Stirling k tomu dodal: „Mohl jsem ho vzít na zem, dostat se nahoru a prostě ho tam zničit. Ale bylo v tom trochu ego. Když ho porazím, chci ho porazit v jeho hře, abych umlčel fanouškovskou základnu.“ Jinými slovy: tvrdí, že si těžší cestu vybral sám. Jde o jeho popis jedné situace u pletiva, ne o měření síly.
Uznání přidal hned po zápase. Serveru MMA Fighting 21. listopadu 2026 řekl, že Procházka je pravděpodobně jeden z nejlepších bojovníků, kterým kdy v postoji čelil. Den předtím, 20. listopadu 2026, témuž serveru tvrdil něco jiného: chce nejlepšího Jiřího a žádné výmluvy. Sám Procházka podle serveru MMA Mania, který cituje jeho instagramové video, soupeři pogratuloval, zmínil pár stehů a slíbil, že takhle už to vypadat nebude.
Čísla ze zápasových databází ukazují, že Stirlingova volba nebyla jen gesto ega.
Kolonka, která u Procházky svítila dávno před gongem
Ze zápasové statistiky Fightshow, která jako zdroj časování akcí uvádí oficiální datový přenos UFC, redakce MMAmag vyčetla, že Stirling zasadil 48 signifikantních zásahů proti 23 Procházkovým a 31 z nich mířilo na nohy. Přesnější nebyl. Byl aktivnější. A proti jeho vyprávění o zemi stojí jediná kolonka: ani jeden pokus o strhnutí na zem, na žádné straně.
|Bojovník
|Inkasované signifikantní údery za minutu v UFC
|Zdroj
|Jiří Procházka
|5,67
|Fightshow, Fighting Stats
|Navajo Stirling
|2,56
|StrikeSheet, předzápasový výpis
|Poměr
|2,2×
|výpočet redakce MMAmag
Hodnota u Stirlinga je předzápasový výpis databáze a mezi jednotlivými databázemi se v setinách rozchází; čísla a rozdíly jsou v metodice pod článkem. V úspěšnosti obrany proti signifikantním úderům uvádí Fightshow u Procházky 45 % a u Stirlinga 58 %, tedy rozdíl 13 procentních bodů. Není to předpověď výsledku, je to údaj o tom, kolik čistých ran bojovník dlouhodobě pouští. A Procházka jich pouštěl hodně, už když do klece v Dauhá nastupoval.
Jedno jméno se přitom v jeho roce objevuje dvakrát.
Rok 2026 má pro Procházku jedno společné jméno
ANALÝZA Procházka v roce 2026 dvakrát prohrál KO a oba vítězové patří k novozélandskému týmu City Kickboxing. Redakce MMAmag porovnala obě porážky: podle agentury AP ho 11. dubna 2026 na turnaji UFC 327 v Miami zastavil Carlos Ulberg v čase 3:45 1. kola a vzal si titul polotěžké váhy, 21. listopadu 2026 přišel Stirling.
Co se tím mění, není kariéra, ale vyjednávací pozice. Stránka UFC k turnaji uváděla před zápasem Procházku jako dvojku a Stirlinga jako pětku žebříčku polotěžké váhy; vítěz hlavního zápasu nad bývalým šampionem se posouvá do debaty o velkém jménu, poražený se posouvá do jiné části rozpisu. Ani jeden z nich neměl k 26. listopadu 2026 podle výpisu databáze UFCalendar ohlášený další zápas.
A zpátky k té volbě u pletiva. Stirling si postoj nevybral náhodou ani z odvahy. Vybral si ho tam, kde data dlouhodobě ukazovala nejnižší cenu. Procházka za něj zaplatil 2 sekundy před pauzou.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek