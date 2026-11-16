Kolik stojí provoz Volkswagenu Golf za rok? U pětiletého benzínového modelu se náklady mohou vyšplhat až k 78 tisícům korun

Volkswagen Golf patří mezi nejznámější evropské automobily a u nás se drží v pětici nejprodávanějších ojetin. Spočítali jsme, kolik stojí roční provoz Volkswagenu Golf 2021.
Volkswagen Golf – jedno z pěti nejoblíbenějších benzinových aut: Kolik stojí jeho provoz?
Volkswagen Golf patří mezi nejoblíbenější evropské automobily a na trhu ojetin má v Česku stabilní postavení. Už dlouhé roky patří mezi pět nejprodávanějších aut v Česku. Mezi nejprodávanější auta se řadí pět let starý Golf osmé generace, který je zajímavou alternativou ke Škodě Octavii nebo Fabii.
Golf nabízí moderní výbavu, úsporné benzinové motory a kompaktní rozměry vhodné do města i na delší cesty. Jaké jsou skutečné roční náklady na jeho provoz? Spočítali jsme palivo, servis, povinné ručení, pneumatiky a další pravidelné výdaje, kterých se jako majitelé auta jen těžko vyhnete.
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Jaký Volkswagen Golf jsme vybrali do výpočtu?
Do výpočtu jsme vybrali osmou generaci Volkswagenu Golf z roku 2021. Mezi benzinovými motorizacemi se objevovaly například motory 1.0 TSI a 1.5 TSI. Některé verze už využívaly i mild-hybridní technologii.
Pro náš modelový výpočet jsme vybrali silnější motor 1.5 TSI o výkonu 96 kW, který v Česku představuje rozšířenou motorizaci a nabízí dobrý kompromis mezi spotřebou a výkonem. Podle provozních dat se skutečná spotřeba u této verze pohybuje kolem 6,2 litru na 100 kilometrů.
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Kolik stojí roční benzin pro Volkswagen Golf?
Pro výpočet používáme maximální cenu benzinu Natural 95 ve výši 40,50 korun za litr, kterou Ministerstvo financí stanovilo pro období 14.–16. listopadu 2026.
Při spotřebě 6,2 litru na 100 kilometrů vychází náklady na palivo takto:
|Roční nájezd
|Spotřeba benzinu
|Náklady na palivo
|5 000 km
|310 litrů
|12 555 Kč
|10 000 km
|620 litrů
|25 110 Kč
|15 000 km
|930 litrů
|37 665 Kč
|20 000 km
|1 240 litrů
|50 220 Kč
|25 000 km
|1 550 litrů
|62 775 Kč
Při nájezdu 20 tisíc kilometrů ročně může majitel Volkswagenu Golf za benzin zaplatit kolem 50 tisíc korun.
Kolik stojí servis, pojištění a pneumatiky?
Golf patří do stejné velikostní kategorie jako Škoda Octavia a jeho provozní náklady se mohou v mnoha položkách podobat. Výsledná částka ovšem záleží na konkrétní motorizaci, výbavě, velikosti kol i cenách náhradních dílů. Někdo dá raději přednost originálním náhradním dílům, jiný se spokojí s druhovýrobou nebo repasovanými díly. To všechno zásadně ovlivňuje výslednou částku servisu.
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Pro modelový roční rozpočet počítáme s následujícími částkami:
|Výdaj
|Modelový roční náklad
|Motorový olej a filtry
|2 500–5 000 Kč
|Pravidelná servisní kontrola
|1 000–2 500 Kč
|Brzdy – roční rezerva
|1 500–3 500 Kč
|Pneumatiky – roční rezerva
|2 000–4 000 Kč
|STK a emise – rozpočteno na rok
|800–1 300 Kč
|Povinné ručení
|3 000–7 000 Kč
|Drobné opravy a spotřební díly
|2 000–5 000 Kč
|Celkem
|12 800–28 300 Kč
Ceny uvedené v tabulce jsou orientační, nikoliv garantované. U vozů s automatickou převodovkou DSG je potřeba také počítat s předepsaným servisním plánem konkrétní varianty.
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Kolik stojí Volkswagen Golf za celý rok?
Po připočtení ostatních provozních výdajů získáme následující orientační roční rozpočet:
|Roční nájezd
|Palivo
|Ostatní výdaje
|Celkem za rok
|5 000 km
|12 555 Kč
|12 800–28 300 Kč
|25 355–40 855 Kč
|10 000 km
|25 110 Kč
|12 800–28 300 Kč
|37 910–53 410 Kč
|15 000 km
|37 665 Kč
|12 800–28 300 Kč
|50 465–65 965 Kč
|20 000 km
|50 220 Kč
|12 800–28 300 Kč
|63 020–78 520 Kč
|25 000 km
|62 775 Kč
|12 800–28 300 Kč
|75 575–91 075 Kč
V rozpočtu není zahrnuta pořizovací cena vozu, amortizace, dálniční známka, parkování ani havarijní pojištění. U konkrétního vozu mohou být výdaje vyšší například kvůli zanedbanému servisu nebo nutnosti větší opravy.
Kolik stojí jeden kilometr?
Při ročním nájezdu 15 tisíc kilometrů vychází provoz benzinového Volkswagenu Golf přibližně na 3,36 až 4,40 Kč za kilometr.
Tip redakce Planeta Ekonomiky
Při výběru pětiletého Golfu si ověřte nejen počet najetých kilometrů, ale také historii servisních zásahů a případné aktualizace softwaru. U moderních vozů je důležitá také funkčnost všech elektronických asistentů a infotainmentu. Před podpisem kupní smlouvy doporučuji domluvit prohlídku vybraného vozu s vaším automechanikem a provést diagnostiku. Tím se vyhnete případným velkým finančním výdajům za „skryté“ vady.
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Autor: Kristýna Franclová
Zdroj článku Cebia, csaka, md.gov | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na: PlanetaEkonomiky.cz
(Článek byl připraven s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)