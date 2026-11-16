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Kolik stojí provoz Volkswagenu Golf za rok? U pětiletého benzínového modelu se náklady mohou vyšplhat až k 78 tisícům korun

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Volkswagen Golf patří mezi nejznámější evropské automobily a u nás se drží v pětici nejprodávanějších ojetin. Spočítali jsme, kolik stojí roční provoz Volkswagenu Golf 2021.…
Kolik stojí provoz Volkswagenu Golf za rok? U pětiletého benzínového modelu se náklady mohou vyšplhat až k 78 tisícům korun

Kolik stojí provoz Volkswagenu Golf za rok? U pětiletého benzínového modelu se náklady mohou vyšplhat až k 78 tisícům korun

Zdroj: Planeta Ekonomiky
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.11.2026 11:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta ekonomiky

PlanetaEkonomiky.cz se zaměřuje především na osobní finance a ekonomická témata, která mají přímý dopad na peněženky českých domácností. Vysvětluje spoření, investování, hypotéky, důchody nebo rodinné rozpočty a ukazuje, jak se v nabídce finančních možností lépe orientovat. Vedle praktických...

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