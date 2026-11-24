Vyrazil dopředu jako buldozer a prvních pár ran sedlo přesně tak, jak si to maloval. Pak přišel jediný jab a z lovce byl během vteřiny muž, který se na zemi kryje před přívalem ran. Rozhodčí zápas zastavil v čase 1:01. Pro Vlasta Čepa, 31letého slovenského bojovníka narozeného v Srbsku ve střední váze do 83,9 kg s bilancí 14-4-0, který měl tehdy na kontě 14 výher a ani jednu na body, to bylo tvrdé vystřízlivění. Redakce MMAmag prošla oficiální výsledky turnaje i profily obou mužů a jeden detail Čepova nového soupeře mění celé čtení lednového zápasu.
Čepovo jméno se objevilo tam, kde se rozdávají dva pásy
Ve veřejném zrcadleném přepisu oznámení oficiálního účtu UFC Canada z 23. listopadu 2026 redakce MMAmag dohledala, že se Vlasto Čepo má utkat s Julienem Leblancem. Soupeřem mu má být Kanaďan Julien Leblanc, kterému je 34 let a ve stejné divizi má bilanci 10-4-0.
UFC je nejvyšší patro světového MMA a turnaj s číslem 336 chystá na 30. ledna 2027 do Toronta. V sázce jsou dva pásy: Joshua Van se utká s Manelem Kapem o titul muší váhy do 56,7 kg, Carlos Prates s Michaelem Moralesem o prozatímní titul welterové váhy do 77,1 kg. Čepo s Leblancem o nic z toho nebojují, jde o duel na kartě. Jako nadcházející zápas ho vede i databáze Sherdog.
Proč je kolem jednoho netitulového zápasu takový rozruch, vysvětlí Bělehrad.
V Bělehradě vyrazil jako buldozer a pak přišel jeden jab
Bylo 1. srpna 2026 a Čepo šel do klece poprvé pod hlavičkou UFC. Z oficiálních výsledků turnaje, do kterých redakce MMAmag nahlédla, plyne, že několik dobrých ran skutečně trefil, jenže riskantní nástup dopředu ho stál zápas: Gilbert Urbina ho posadil tvrdým jabem na zem a tam ho zasypal údery, dokud zápas nezastavil rozhodčí Marc Goddard. TKO v 1. kole, čas 1:01, bilance v UFC 0-1.
Je to zvláštní účet, protože Čepo roky stál na opačné straně téže rovnice. UFC u něj vede 10 výher knockoutem nebo technickým knockoutem, 4 submisemi a 13 finišů v 1. kole. Na body nevyhrál ani jednou.
A ještě jeden detail. Jako místo narození uvádí UFC Vojvodinu v Srbsku, takže Čepo prohrál kousek od míst, odkud pochází. „Jsem napůl Srb a napůl Slovák, ale teď žiju na Slovensku,“ řekl v profilu, který UFC zveřejnila 30. července 2026, pár dní před turnajem. Domácí premiéra skončila dřív, než stačila pořádně začít.
Na papíře teď dostává ideálního soupeře k nápravě. Muže, který v UFC ještě nevyhrál a strávil v kleci dohromady necelé čtyři minuty.
Soupeř, kterého si lehce spočítáte, a čísla, která to kazí
V bilanci na Sherdogu redakce MMAmag vyčetla, jak ty čtyři minuty vypadaly. Leblanc v UFC dvakrát prohrál a pokaždé v 1. kole submisí: jednou škrcením zezadu, tedy rear-naked choke, podruhé technikou neck crank, tedy tlakem na krk. Česká zkratka dvě prohry na škrcení tak sedí jen napůl.
|Soupeř a datum
|Způsob ukončení
|Čas v 1. kole
|Robert Valentin, 18. 4. 2026
|submise, rear-naked choke
|2:22
|Nick Galanti, 17. 10. 2026
|submise, neck crank
|1:26
|Celkem v UFC
|2 porážky, obě v 1. kole
|3:48
Součet dává 3:48. Druhá polovina Leblancova účtu ale vypadá úplně jinak: z 10 výher jich 8 přišlo před limitem, 4 knockoutem nebo technickým knockoutem a 4 submisí. Narodil se v Ottawě a podle své profilové stránky na webu UFC zápasil mimo Kanadu jako profesionál jen jednou. V Torontu bude doma. V oficiálním žebříčku střední váhy, který UFC zveřejňuje, se k 24. listopadu 2026 neobjevuje ani jedno z obou jmen.
Jedna věc je v lednu jistá, ať to dopadne jakkoliv
GLOSA Tenhle zápas nemá tiché řešení. Čepo nemá ve 14 výhrách ani jednu na body, Leblanc ukončil 8 z 10 výher před limitem. Odbydlet si třikrát pět minut do bodování neumí ani jeden, i kdyby chtěl.
Čepo v Torontu nejde o pás ani o pořadí v žebříčku. Hraje o první výhru v UFC a o pověst muže, se kterým se nikdo nechce potkat v prvním kole. Šedesát jedna sekund se dá přepsat jediným způsobem, totiž rychleji než soupeř. Stejným způsobem se dá propadnout podruhé. Odpověď přijde 30. ledna 2027.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková