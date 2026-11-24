Třetí třetina zápasu s Torontem běžela teprve 54 sekund. Connor Bedard se 17. listopadu postavil k vhazování proti Nicku Paulovi a sklonil hůl k ledu. V tu chvíli se jeho hůl střetla se soupeřovou, Bedard vykřikl bolestí a zamířil rovnou do šatny. O šest dní později, v pondělí 23. listopadu, ho čekal operační sál. Týmový lékař Michael Terry podle
NHL.com oznámil, že zákrok na pravém rameni dopadl dobře a plné zotavení potrvá přibližně čtyři měsíce. Pokud rehabilitace půjde podle plánu, vychází návrat zhruba na 23. března 2027. Samotná operace ale není to nejhorší. Horší je, že se stejné rameno ozvalo ve stejné herní situaci podruhé. Tři ramena za necelý rok
Bedardova zdravotní historie posledních dvanácti měsíců vypadá jako seznam, který by žádný generální manažer nechtěl mít na stole. Pravé rameno, levé rameno a znovu pravé.
Datum Rameno Okolnosti Řešení a návrat 12. prosince 2025 pravé vhazování proti St. Louis bez operace, návrat 9. ledna 2026, buly v zápase až od 26. února 2. července 2026 levé trénink ve Vancouveru operace, odhad návratu v listopadu, nakonec hrál už 13. října 17. listopadu 2026 pravé vhazování proti Torontu operace 23. listopadu, pauza zhruba čtyři měsíce
Z tabulky vyplývají dvě věci. Letní zranění levého ramene přišlo mimo zápas a Bedard se z něj vrátil o několik týdnů dřív, než se čekalo. Obě zranění pravého ramene ale mají totožný scénář: buly, střet holí, trhnutí.
Klub přesnou diagnózu nezveřejnil. Nevíme, zda jde o poškození labra, vykloubení, nebo jinou formu nestability. Prosincové zranění se přitom vyřešilo bez skalpelu, kdežto teď lékaři sáhli po operaci. Oficiální zdůvodnění chybí, podle nás však rozhodla právě opakovanost. Druhé zranění téhož kloubu za necelý rok je signál, který se konzervativní léčbou přebíjí jen těžko.
Buly jako slabé místo
Trenér Jeff Blashill popsal mechanismus zranění nápadně podobně jako v prosinci. Bedard jde holí dolů do vhazování, narazí na soupeřovu hůl a nečekané trhnutí přenese sílu přímo do ramene. Nejde o tvrdý souboj u mantinelu ani o hit od obránce. Rameno povolilo při úkonu, který centr opakuje desítkykrát za zápas.
Blashill už před operací připustil, že existuje vysoké riziko návratu problému, a to nejen při buly. Zmínil i možnost upravit Bedardovu techniku, tedy vhazovat bez zvedání hole a prudkého pohybu dolů. Chicago tuhle opatrnost zkoušelo už v minulé sezoně. Po prosincovém zranění se Bedard vrátil 9. ledna, ale k vhazování v zápase se postavil až 26. února proti Nashvillu. Sedm týdnů hrál centr, který buly přenechával spoluhráčům.
Tady leží jádro celého problému. Bedardovi nechybí talent, ale Chicago řeší, jak ochránit nejdůležitějšího hráče při činnosti, kterou od elitního centra zároveň potřebuje. Vyřadit ho z vhazování natrvalo znamená oslabit jeho roli i držení puku celé formace. Nechat ho vhazovat bez úprav znamená riskovat další operaci. Kompromis v podobě nové techniky se dá podle nás čekat. Jestli bude fungovat, ukáže až jaro.
Proč Chicago bolí každý jeho výpadek
Bedard není jen nejproduktivnější hráč týmu. V září se stal 37. kapitánem v historii Blackhawks a druhým nejmladším po Jonathanu Toewsovi. V červenci podepsal pětiletou smlouvu do sezony 2030/31, která klub stojí přes 300 milionů korun ročně. Chicago na něm postavilo přestavbu, marketing i identitu kabiny.
Pojem generační talent se přitom neobjevil náhodou. Centrální skautská služba NHL ho před draftem 2023 vedla jako jasnou jedničku a viceprezident Dan Marr ho podle
NHL Central Scouting zařadil do stejné kategorie jako Connora McDavida a Sidneyho Crosbyho. V poslední juniorské sezoně nasbíral ve WHL 143 bodů v 57 zápasech, přepsal rekordy mistrovství světa dvacítek a v NHL pak získal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka.
Do aktuální sezony vstoupil v tempu, které tomu odpovídalo. V době zranění měl 18 bodů v 15 zápasech a dělil se o vedení v kanadském bodování týmu. V zápase s Torontem, ve kterém se zranil, ještě stihl skórovat. Patrick Kane o něm v týmovém prohlášení mluvil jako o obrovské části sestavy i organizace a o hráči, který přitahuje fanoušky k celé lize.
Chicago přitom netrhá tabulku. Po výhře ve Vancouveru mělo bilanci 8 výher, 14 porážek po základní hrací době a 2 porážky v prodloužení. Bez kapitána bude cesta nahoru ještě strmější.
Kdo zaplní prázdné místo
První personální krok byl spíš technický. Klub zařadil Bedarda na listinu zraněných zpětně od 17. listopadu a z farmy v Rockfordu povolal útočníka Dominica Toninata. Skutečnou ofenzivní zátěž ale ponesou jiní.
Na první přesilovou formaci se posouvá Frank Nazar, který bude hrát vedle Tylera Bertuzziho, Romana Kancerova, Patricka Kanea a obránce Sama Rinzela. První reakce týmu vyzněla povzbudivě: dvě venkovní výhry za sebou a ve Vancouveru první hattrick kariéry Kancerova. Ruský nováček se tím vyhoupl na 18 bodů a do čela bodování všech nováčků NHL.
Českého hráče v sestavě Chicaga zatím nenajdeme. Česká stopa v organizaci existuje jen v nižších patrech:
Jiří Felcman: rodák z Hradce Králové, draftovaný v roce 2023 ve třetím kole, hraje v AHL za Rockford a na jaře podepsal tříletý nováčkovský kontrakt, Václav Nestrašil: pražský útočník, první kolo draftu 2025, sbírá zkušenosti na americké univerzitě UMass.
Felcman má k NHL blíž, místo Bedarda ale klub povolal Toninata. Na dotaz redakce SportyŽivě.cz, zda Felcmana také povolá, zatím klub neragoval.
Co říkají data o návratech
Bedardův lékařský nález neznáme, studie z NHL ale nabízejí užitečný rámec. Rozbor ramenní nestability u hráčů NHL publikovaný v databázi
PubMed Central ukázal, že se do hry vrátilo 98,5 % sledovaných hráčů. Stejná práce však upozornila, že opakované potíže a zranění řešená bez operace vedly k výrazně vyššímu počtu zmeškaných zápasů v kariéře.
Novější studie z roku 2025 se zaměřila na hokejisty po artroskopické stabilizaci ramene. Celková výkonnost v prvním roce po návratu klesla a na původní úroveň se dostala zpravidla až ve druhé sezoně. Ofenzivní ukazatele mohly zůstat níž i déle. Pro Bedarda to neznamená ortel, ale realistické očekávání: rok 2027 může být spíš rokem návratu než rokem rekordů.
Povzbudivý příklad nabízí Jack Hughes z New Jersey. V březnu 2025 šel na operaci ramene, klub sliboval plné zotavení do tréninkového kempu a v září už Hughes skutečně trénoval naplno. Mladá hvězda a ramenní operace se tedy navzájem nevylučují. Hughes ovšem řešil jeden zásah, Bedard má za sebou druhý během čtyř měsíců.
Konec března navíc nechává jen úzké okno. Pokud vše půjde podle plánu, stihne Bedard závěr základní části. Pokud bude klub kvůli recidivám opatrnější, a důvodů k tomu má dost, může ročník skončit bez něj.
Chicago si tak v příštích měsících nebude klást otázku, zda Bedard umí hrát hokej. Bude řešit, jak má vypadat vhazování hráče za 300 milionů ročně, aby se rameno, které už dvakrát povolilo, nemuselo potřetí ocitnout pod skalpelem.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek