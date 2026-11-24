V Düsseldorfu měl na stole pásy, o které se celý svět marně pokoušel deset let. Tyson Fury, 38letý britský boxer těžké váhy s bilancí 36-2-1, tam 28. listopadu 2015 sebral sjednocený titul Vladimiru Kličkovi. Fanouškům MMA přitom jeho jméno nezní jen kvůli boxu: v roce 2023 se v Rijádu utkal s bývalým šampionem UFC, tedy největší světové organizace smíšených bojových umění, Francisem Ngannouem. Co se dělo v měsících po té noci v Německu, ale popsal až v dokumentu, který Netflix uvede 27. listopadu 2026. Redakce MMAmag proto sáhla po zápasové databázi BoxRec a po oficiálních oznámeních Netflixu a spočítala, jak do sebe zapadají data triumfu, premiéry a prosincového zápasu.
Po největší výhře kariéry seděl u psychiatričky
Podle citací, které 23. listopadu 2026 zveřejnila zahraniční média, Fury v dokumentu říká, že diagnózu schizofrenie dostal v období po výhře nad Kličkem. „Slovy nejde popsat temnotu, ve které jsem byl“. popisuje své tehdejší rozpoložení. „Chvílemi jsem si byl stoprocentně jistý, že skončím v polstrované místnosti se zamčenými dveřmi. A to mě strašně děsilo“.
K psychiatričce v Londýně došel podle serveru MMA Fighting po nocích, kdy ho budila úzkost: „Zeptala se mě snad na miliardu věcí a já odškrtl všechny kolonky. Deprese, úzkost, bipolární porucha“. Citace z dokumentu uvádí redakce MMAmag v českém překladu z původní angličtiny. Americký Národní institut duševního zdraví popisuje schizofrenii jako vážné duševní onemocnění, které mění myšlení i prožívání a může zahrnovat halucinace a bludy; britská zdravotní služba NHS k tomu dodává, že nejde o rozdvojenou osobnost.
Fury ale nebyl jediný, kdo se s tím slovem musel vyrovnat. Jeho nejbližší ho tehdy odmítli slyšet.
Doma mu nevěřili ani slovo od lékařky
Jeho žena Paris Furyová podle týchž citací popisuje, jak diagnózu nejprve smetla ze stolu. „Je lehký schizofrenik, a ani tehdy mi to nedošlo. Říkala jsem si: nebuď směšná, co to povídá? Schizofrenici jsou maniaci. Ty nejsi schizofrenik“, cituje ji The Independent.
Otec John Fury mluví o vlastním podílu. „Když se ohlédnu, vždycky to tam bylo. Nechtěl jsem vidět depresivní dítě, a pokud jsem to viděl, nevěnoval jsem tomu pozornost. Teď tomu rozumím. Je to nemoc, strašná nemoc. Sám jí trpím“, říká v dokumentu. Jde o jeho tvrzení o tom, co u syna nevnímal, ne o lékařský popis rodiny.
V oficiálním popisu filmu na webu Netflix Tudum z 29. října 2026 redakce MMAmag našla jen zmínku o otevřených rozhovorech s Tysonem, Paris a Johnem. Konkrétní diagnózu platforma sama neuvádí; tu zatím uvádějí média.
Jedenáct let od Düsseldorfu do premiéry
O depresi a bipolární poruše mluvil Fury veřejně už v říjnu 2016, kdy ho BBC citovala z rozhovoru pro Rolling Stone: „Říkají, že mám verzi bipolární poruchy. Jsem maniodepresivní“. Nové je tedy slovo schizofrenie, ne samotné přiznání potíží. Po Kličkovi zmizel z ringu na 924 dní, vrátil se 9. června 2018 proti Seferu Seferimu, část titulů získal zpět a v roce 2024 dvakrát prohrál s Oleksandrem Usykem.
|Událost
|Datum
|Odstup
|Výhra nad Kličkem
|28. 11. 2015
|–
|Premiéra dokumentu
|27. 11. 2026
|11 let bez 1 dne
|Zápas s Joshuou
|11. 12. 2026
|14 dní
Za 14 dní po premiéře nastoupí Fury v Cardiffu a Netflix obě data staví vedle sebe sám.
Proč zpověď přichází před Joshuou
ANALÝZA Dokument i zápas jsou produktem téže platformy. Netflix uvede film 27. listopadu 2026 a 11. prosince 2026 bude celosvětově vysílat duel Furyho s Anthonym Joshuou, britským boxerem těžké váhy s bilancí 30-4, ze stadionu v Cardiffu.
Boxerské megazápasy se prodávají přes streamovací služby a osobní příběh patří ke stavbě publika. Netflix v titulku svého textu sám zasazuje dokument do okna před zápasem s Joshuou.
Redakce MMAmag k 24. listopadu 2026 pracovala s oficiálními materiály Netflixu a s citacemi zahraničních médií. Celou zpověď si čtenář ověří 27. listopadu 2026. Pásy na stole a tma za dveřmi: jedenáct let po Düsseldorfu Fury mluví o obojím a dva týdny po premiéře nastupuje v Cardiffu znovu.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka