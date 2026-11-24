Stačí mělká miska, hrst kamínků a trocha vody. Na rozdíl od tulipánů, hyacintů a klasických jarních narcisů vyžene papírovitý narcis, prodávaný hlavně jako kultivar Paperwhite Ziva, poupata bez předchozího pobytu ve sklepě, v garáži nebo v zásuvce lednice. Americké univerzitní poradny ho řadí mezi nejsnazší cibuloviny k rychlení. V teple bytu se k prvním květům dostane za tři až šest týdnů. Prošli jsme pěstitelské návody a nabídku českých e-shopů a sestavili časový plán, se kterým to na Vánoce 2026 ještě stihnete.
Narcis bez zimního spánku: proč mu stačí teplo a voda
Běžná cibulovina z našich záhonů potřebuje v zemi prožít zimu. Mráz a dlouhé týdny chladu jí slouží jako hodiny. Teprve poté, co je „odpočítá“, se probudí. Kdo chce doma rychlit tulipán nebo jarní narcis, musí tento proces napodobit. Podle tabulky
Wisconsin Horticulture z Wisconsinské univerzity potřebuje obyčejný narcis 15 až 17 týdnů chladu, hyacint 12 až 15 týdnů. U papírovitého narcisu je v kolonce napsáno jediné slovo: žádné.
Vysvětlení nabízí jeho domovina. Narcissus papyraceus roste ve Středomoří a na jihozápadě Evropy, kde zima připomíná spíš vlhké chladnější jaro. Rostlina se tam proto nenaučila čekat na mráz a pustí se do růstu, jakmile přijde vláha. Botanik Gerald Klingaman z Arkansaské univerzity popisuje, že listy raší už na podzim. Z pěstitelského hlediska tedy druh zimní dormancí v pravém smyslu neprochází. V bytě nahradí středomořský podzim obyčejná voda a pokojová teplota.
Poznáte ho podle trsů sněhobílých kvítků. Britská Královská zahradnická společnost (RHS) uvádí v
profilu druhu až deset silně vonných květů v okolíku. Česká Wisterra u kultivaru Paperwhite Ziva počítá se čtyřmi až osmi květy na stonku a třemi až čtyřmi stonky z jedné cibule. Úzké listy mají modrozelený nádech a celá rostlina dorůstá zhruba 35 až 50 centimetrů. Ze Středomoří na český parapet: kde cibule sehnat a kolik stojí
V angloamerických domácnostech patří vonící misky s narcisy k prosinci podobně samozřejmě jako u nás vánoční hvězda. Zvyk má přitom kořeny v Číně, kde se cibule pěstovaly v miskách se štěrkem a vodou a kvetoucí rostliny symbolizovaly štěstí do nového roku. Do Evropy a Ameriky se móda dostala v pozdně viktoriánské době.
U nás zůstává papírovitý narcis spíš okrajovou položkou. Pultům vládnou jiné vánoční rostliny a narcisy se prodávají hlavně jako záhonové cibuloviny na podzimní výsadbu. Kdo ale hledá, najde. Aktuální nabídka vypadá takto:
Prodejce Balení Cena Poznámka SemenaOnline 3 ks 60 Kč velikost cibulí 12/+ Semena.cz 3 ks 66 Kč podle srovnání Heureky Osiva-semena.cz 3 ks 65 Kč podle srovnání Zboží.cz Wisterra 5 ks 142 Kč velikost 16/18, původ Nizozemsko, nyní vyprodáno
Jedna cibule tak vyjde zhruba na 20 až 28 korun. Číslo u velikosti udává obvod cibule v centimetrech. Objemnější kus má víc zásob, a dá se tedy čekat bohatší kvetení. Při nákupu se vyplatí cibuli zmáčknout: musí být pevná, bez měkkých míst a plísně.
Kamínky s vodou, nebo substrát: dvě cesty ke květu
Živiny má rostlina uložené v cibuli, hnojivo proto nepotřebuje. Na výběr jsou dva postupy.
Ve vodě s kamínky. Do misky nebo skleněné vázy nasypte několik centimetrů oblázků, štěrku či dekoračních kuliček. Cibule do nich usaďte špičkou nahoru, klidně těsně vedle sebe. Vodu dolévejte jen tak, aby sahala ke spodku cibulí, kde vyrůstají kořeny. Cibule ponořená celá začne hnít. Skleněná nádoba má navíc tu výhodu, že jsou v ní vidět bílé kořeny.
V substrátu. Mělký květináč s drenážním otvorem naplňte běžnou zeminou, cibule zatlačte do poloviny a špičky nechte vykukovat. Substrát udržujte vlhký, nikoli rozbahněný. Tato varianta lépe drží vysoké stonky.
Wisconsinská poradna uvádí dobu do rozkvětu tři až pět týdnů. Britský magazín Homes & Gardens počítá obvykle se čtyřmi až šesti týdny a při 20 až 24 °C zmiňuje i zhruba třítýdenní sprint. Konkrétní tempo určuje teplota, světlo a kondice cibule.
Radiátor v paneláku: urychlovač i nástraha
Typický český byt s ústředním topením nabízí právě to rozmezí, ve kterém narcis zrychluje. Ve 22 až 24 °C se kořeny rozrostou rychle a výhony začnou stoupat skoro před očima. Teplo ovšem urychlí také prodlužování stonků. Rostlina se vytáhne a pod tíhou květů poléhá.
Homes & Gardens doporučuje pro pevnější stavbu 18 až 21 °C. Wisterra radí začínat v chladnějším koutě a hlavně mimo dosah radiátoru, jinak stonky zeslábnou a ohýbají se. Rozumný kompromis pro panelák: prvních deset dní nechte cibule zakořenit v chladnější místnosti, třeba v ložnici, kde se méně topí. Jakmile vyraší zelené špičky, přesuňte je na světlé okno. Parapet nad radiátorem vynechte.
Světlo je druhá páka. Při nedostatku světla se stonky natahují k oknu. Pomůže nádobu každých pár dní pootočit. Proti poléhání se osvědčila vyšší váza, která rostlinu podepře, případně několik větviček nebo bambusových tyček svázaných provázkem.
Zajímavost nabízí výzkum Cornellovy univerzity. Zálivka se čtyř- až pětiprocentním alkoholem dokázala výšku rostlin výrazně snížit, při pěti procentech zhruba na polovinu oproti čisté vodě. Postačí ředěná vodka nebo čistý líh. Pivo a víno vědci nedoporučují, protože cibulím škodí. V domácnosti s malými dětmi nebo zvířaty bychom podle nás tento trik vynechali.
Časový plán na Vánoce 2026 a pozor na vůni i jed
Dnes je 18. listopadu, takže okno se zužuje, ale stále je otevřené. Orientační kalendář:
výsadba do 15. listopadu: nejjistější cesta k plnému květu kolem Štědrého dne, výsadba kolem 18. až 20. listopadu: první květy zhruba mezi 9. a 30. prosincem podle teploty, šance je dobrá, výsadba po 25. listopadu: vyšší riziko, že hlavní kvetení přijde až mezi svátky.
Kdo sází teprve teď, měl by si vybrat co největší cibule a postavit je do teplejší světlé místnosti. Jakmile se otevřou první květy, je čas misku přenést do chladnějšího místa mimo přímé slunce. Floristka Joey McFarlandová uvádí pro Homes & Gardens výdrž květů týden i déle, wisconsinští odborníci mluví v chladnějších podmínkách o deseti dnech až několika týdnech. Postupná výsadba ve dvoutýdenních intervalech od října do ledna prodlouží kvetení na celou zimu.
Opatrnost vyžaduje vůně. Kultivar Ziva voní mimořádně silně a část lidí jeho pižmový tón snáší špatně. Do menšího bytu stačí na začátek jedna až tři cibule v jedné nádobě, do ložnice raději žádnou. Sladší, ovocné aroma má žlutý kultivar Grand Soleil d’Or, kvete ovšem o týden až dva později.
Celá rostlina je jedovatá a nejvíc toxinů obsahuje cibule. Podle
ASPCA, americké organizace na ochranu zvířat, obsahuje lykorin a další alkaloidy, které u psů a koček vyvolávají zvracení, slinění a průjem, po větší dávce i křeče a poruchy srdečního rytmu. RHS upozorňuje také na podráždění kůže, proto se vyplatí sázet v rukavicích. Misku umístěte tam, kam nedosáhnou děti ani kočka. Při podezření, že zvíře rostlinu okousalo, volejte veterináře.
Po odkvětu cibule doslouží. Iowská univerzita doporučuje cibule vyhodit, protože opakované rychlení se nedaří a venku by u nás zimu nepřečkaly. Za cenu jedné kávy tak dostanete měsíc pozorování, jak z holé cibule na okně vyroste bílá, vonící kytice uprostřed prosincové tmy.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková