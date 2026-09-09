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Intel na podzim zdraží procesory o ~10 %, uvažuje i o zrušení levných Atomů

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Intel připravuje dodavatelský řetězec na podzimní zdražování procesorů. Jde patrně o součást transformace Intelu pod taktovkou Lip-Bu Tana. Pokračuje také propouštění, společnost opustí další tisíce…
Lip-Bu Tan

Lip-Bu Tan

Zdroj: Bloomberg
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Tento článek byl publikován ze zdrojů diit.cz

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