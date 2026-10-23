Indukční desky pomalu mizí: Všichni se vracejí k této možnosti z 20. let

Na chalupách nikdy nezmizel, ve městech se na něj ale skoro zapomnělo. Sporák, do kterého se přikládá dřevo, zažil během energetické krize v roce 2022 nečekaný návrat a v některých domácnostech se objevil vedle moderní varné desky. Proč po něm lidé sáhli a co dnes obnáší vaření na plotně?
Plotna z kuchyní našich prababiček
Dávno předtím, než si Češi zvykli otočit knoflíkem nebo ťuknout na dotykový panel, se vařilo na sporáku vytápěném dřevem nebo uhlím. Městské kuchyně takové sporáky znaly už na začátku 19. století, na venkově zdomácněly později a v běžných staveních se rozšířily hlavně od druhé poloviny téhož století. Ve dvacátých letech 20. století zdobil mnoho kuchyní kachlový sporák v hladkém světle modrém obkladu. Tahle úprava byla oblíbená po celou první třetinu století.
Kachlový sporák patřil v první třetině 20. století k běžné výbavě českých kuchyní. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Plynové a elektrické sporáky se na venkově prosazovaly až postupně během 20. století. Zemní plyn začal do domácností proudit ve větší míře teprve po druhé světové válce.
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Princip se od dob prababiček příliš nezměnil. Pod litinovou plotnou hoří oheň, vedle je pečicí trouba a horké spaliny prohřejí obojí, než odejdou komínem.
Rok 2022 a fronty na sporáky
Skutečný návrat přinesla energetická krize. Účty za elektřinu v roce 2022 stoupaly a nad dodávkami plynu visel otazník, takže domácnosti hledaly způsob, jak uvařit a zatopit nezávisle na síti. Podle dat Heureky stoupl ve druhém čtvrtletí roku 2022 prodej sporáků na tuhá paliva přes internet meziročně o 312 procent.
Výroba nestíhala. Před krizí si zákazník na nový sporák počkal asi tři týdny, v roce 2022 už jeden z větších obchodů s kamny na Lounsku hlásil dodání za sedm až deset měsíců. Když v září 2022 začínala topná sezona, poptávka po kamnech a krbech byla až čtyřnásobná proti předchozím letům.
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Představa, že by lidé hromadně vyhazovali indukční desky, je přehnaná. Střízlivě to vypadalo i u topení. Podle jednoho z výrobců krbových vložek chtělo topení vyměnit okamžitě jen několik procent zájemců a většina si rozhodnutí nechávala na další měsíce. Nová kamna nebo kotel stojí nemalé peníze a jejich instalace zabere čas, proto podle odborníků k hromadnému přechodu na dřevo nedošlo.
Častěji se oprášilo to, co už doma stálo. V mnoha domech se naplno zatopilo v kamnech nebo krbu, které do té doby sloužily hlavně k navození atmosféry. U indukce se teplo rodí až ve dně hrnce, díky čemuž deska pracuje velmi úsporně. Sporák na dřevo k ní proto přibývá spíš jako záloha a zdroj tepla.
Co sporák na dřevo umí navíc
Sporák na dřevo zvládne víc věcí najednou. Jeden kus dokáže:
vařit na plotně a zároveň péct v troubě; během toho sálat do okolí tolik tepla, že kuchyň obvykle nepotřebuje další topení; u některých modelů díky výměníku ohřát i vodu; fungovat dál, i když vypadne proud. Přečtěte si také: Instalatér prozradil: proč sypat sůl do záchodu a jak často to dělat
Moderní kusy navíc zacházejí s palivem lépe než ty staré. Na trhu jsou i sporáky s bezroštovým topeništěm, které mají nižší emise a vyšší účinnost.
Než ho postavíte do kuchyně
Pohodlí indukce sporák nenabídne. Oheň vyžaduje stálou pozornost, dřevo musí být suché a kvalitní a přikládat se musí pravidelně. V moderním zatepleném domě je navíc snadné kuchyň přetopit, protože i obyčejný model vyrobí několikrát víc tepla, než kolik ho místnost ztrácí.
Topení ve sporáku na dřevo vyžaduje stálou pozornost a pravidelné přikládání suchého dřeva. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Opatrnost je na místě i kvůli vzduchu. Oheň potřebuje k hoření dost kyslíku a v utěsněné kuchyni může výkonná digestoř stáhnout spaliny z topeniště zpátky do místnosti, kde se pak hromadí oxid uhelnatý. Pokud sporák připojujete k novému komínu nebo ke komínu, který se nepoužíval, vyžaduje vyhláška č. 34/2016 Sb. nejdřív revizi spalinové cesty, kterou provádí revizní technik spalinových cest. Vyplatí se i rada kamnáře, který posoudí, zda se sporák do konkrétní kuchyně hodí a jak k němu přivést dost vzduchu.
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V chalupách a starých domech na vsi stojí sporák na dřevo v kuchyni běžně. Majitel novostavby si ho pořídit může také, musí ale počítat s pečlivější přípravou.
Zdroje: https://www.denik.cz/ekonomika/plynova-kamna/, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-34, https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3527848-lide-se-vraceji-k-pevnym-palivum-kamna-se-stavaji-nedostatkovym-zbozim-kominici, https://www.estav.cz/cz/2838.kachlove-sporaky-je-mozne-uplatnit-i-v-soucasne-kuchyni, https://www.lidova-architektura.cz/stavby/domy/kachlovy-sporak/, https://www.lidova-architektura.cz/stavby/domy/elektricky-sporak-plynovy/, https://www.viessmann.cz/cs/rady-a-tipy/info-a-tipy-k-nakupu/plyn-do-domacnosti.html, https://cs.wikipedia.org/wiki/Sporák, https://www.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/lide-vykoupili-sporaky-na-tuha-paliva-boji-se-drahe-elektriny-a-vypadku-plynu-1389117
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