Infinix HOT 70 Pro 5G – odvážné prvky, průměrná výbavaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Infinix HOT 70 Pro 5G – odvážné prvky, průměrná výbava
Oppo umí sem tam překvapit i mobilem střední třídy. Ostatně jsme se dočkali nedávno mobilu s kapacitou...
Tecno v červnu rozšířilo sérii Camon o verzi Slim, ale jednalo se o LTE model. Nyní do nabídky přidává...
TikTok stále patří mezi populární a rozšířené platformy pro sdílení videí krátkého formátu. Společnost si...
Společnost HMD by měla v této chvíli dokončovat několik přírůstků a mezi nejčerstvější novinky bude patřit...
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