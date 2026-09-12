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Infinix HOT 70 Pro 5G – odvážné prvky, průměrná výbava

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Infinix patří mezi spíše méně rozšířené značky, nebo minimálně není neustále na výsluní. Současně jsme se nedočkali skutečného top modelu. Firma se více soustřeďuje na...
Infinix HOT 70 Pro 5G – odvážné prvky, průměrná výbava

Infinix HOT 70 Pro 5G – odvážné prvky, průměrná výbava

Zdroj: Infinix
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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