Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Samsung připravuje základní novinku Galaxy A08 4G

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Společnost Samsung hodlá s menším zpožděním dodržet roční rozestup mezi posledním modelem Galaxy A07 4G a chystaným nástupcem Galaxy A08 4G. Za nejnovějším únikem stojí...
Samsung připravuje základní novinku Galaxy A08 4G

Samsung připravuje základní novinku Galaxy A08 4G

Zdroj: Samsung Galaxy A08 4G | Zdroj: TheTechOutlook
Reklama
Další články z Dotekomanie.cz
Sluchátka Moto Buds 2 dostanou variantu Fusion
Sluchátka Moto Buds 2 dostanou variantu Fusion
Meta představuje osobního AI asistenta Muse pro iPhone
Meta představuje osobního AI asistenta Muse pro iPhone

Meta uvedla svého osobního AI asistenta Muse, který je nově k dispozici pro iPhone a také v rámci webového...

WhatsApp umožní hovory i uživatelům bez účtu, bude stačit odkaz a webový prohlížeč
WhatsApp umožní hovory i uživatelům bez účtu, bude stačit odkaz a webový prohlížeč

WhatsApp vylepšuje použitelnost své aplikace a nově ji chce zpřístupnit také lidem bez vlastního účtu. Po...

Infinix HOT 70 Pro 5G – odvážné prvky, průměrná výbava
Infinix HOT 70 Pro 5G – odvážné prvky, průměrná výbava

Infinix patří mezi spíše méně rozšířené značky, nebo minimálně není neustále na výsluní. Současně jsme se...

Vivo Buds přichází s 50hodinovou výdrží a Bluetooth 6.1
Vivo Buds přichází s 50hodinovou výdrží a Bluetooth 6.1

Nabídku bezdrátových sluchátek se rozhodla podpořit společnost Vivo, která si připravila jednoho velmi...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

Všechny články tohoto autora →
Dotekomanie.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.