Index kvality života 2026: Jihlava oproti loňsku klesla o 82 míst

Index kvality života 2026: Jihlava oproti loňsku klesla o 82 místPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Index kvality života 2026: Jihlava oproti loňsku klesla o 82 místZdroj: Daniela Drozdová
Článek byl publikován 15.11.2026 12:15
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Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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