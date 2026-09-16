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Hygienici našli v české minerálce žíravinu. Případ řeší policie

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Dennívýzva
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Slovenští hygienici objevili v půllitrovém balení pramenité vody Natura z Teplic nad Metují pravděpodobně žíravinu. Lahev měla pH 14, což odpovídá nejsilnější možné zásaditosti a indikuje přítomnost louhu. Mladistvá osoba, která vodu vypila, skončila se zdravotními potížemi.
Hygienici našli v české minerálce žíravinu. Případ řeší policie

Hygienici našli v české minerálce žíravinu. Případ řeší policie

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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