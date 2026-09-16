Hygienici našli v české minerálce žíravinu. Případ řeší policie

Úřad hlavního hygienika Slovenska v úterý varoval spotřebitele před konzumací pramenité vody Natura plněné v českých Teplicích nad Metují. V jednom balení ze šarže L61481/00:20 s datem minimální trvanlivosti 27. listopadu 2026 byla zjištěna extrémně vysoká hodnota pH.
„Zjištěné pH 14 představuje závažné podezření na přítomnost silně alkalické žíravé látky,“ uvádějí hygienici. Podle Státní zemědělské a potravinářské inspekce hodnota přímo indikuje přítomnost louhu (hydroxidu sodného), který se běžně používá jako čistič potrubí.
Mladistvá osoba skončila s poleptáním
Na případ upozornila slovenská policie poté, co vodu vypila mladistvá osoba a následně měla vážné zdravotní potíže. Televize Joj informovala, že vyšetřovatel zahájil trestní stíhání pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami.
Konzumace takové látky může způsobit poleptání ústní dutiny a trávícího traktu, v závažných případech pak krvácení, poškození vnitřních orgánů a další komplikace ohrožující život. Úřad hlavního hygienika nařídil mimořádné kontroly a spotřebitele vyzval, aby tuto vodu nekonzumovali.
Problémové balení bylo objeveno při kontrole hostince v obci Kráľová pri Senci, asi 30 kilometrů od Bratislavy. Provozovatel vodu zakoupil v prodejně Metro v Ivance pri Dunaji. Slovenští hygienici postoupili zjištění veterinární správě, která prostřednictvím systému rychlého varování RASFF informovala členské státy EU.
Šarže nebyla v Česku prodávána
Česká hygienická služba potvrdila, že uvedená šarže pramenité vody Natura jemně perlivá se v Česku nevyskytuje. Podle informací výrobce byla dodána výhradně na slovenský trh. Distributorem vody stáčené v Teplicích nad Metují je společnost Coca-Cola.
Klíčovým detailem vyšetřování je skutečnost, že laboratorní analýza byla provedena z již otevřeného balení, které spotřebitel použil. Policie proto prověřuje, zda k případné kontaminaci nedošlo až po otevření láhve.
Policie vyšetřuje všechny okolnosti případu
Náchodští kriminalisté od úterního odpoledne intenzivně prověřují případ. „Kriminalisté od úterního odpoledne intenzivně prověřují všechny okolnosti případu a provedli v této věci již řadu dostupných šetření. V této souvislosti jsme v kontaktu se slovenskou policií, a to pro případnou další vzájemnou spolupráci,“ sdělila mluvčí krajského policejního ředitelství v Hradci Králové Magdaléna Vlčková.
Vyšetřovatelé spolupracují s Krajskou hygienickou stanicí a Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí. „Abychom získali co možná nejvíce relevantních informací pro případný další postup ze strany Policie ČR,“ dodala Vlčková.
Ze sdělení SZPI vyplynulo, že stáčení problémové šarže se uskutečnilo několik hodin po poslední provedené sanitaci, což podle inspekce nenasvědčuje kontaminaci během výrobního procesu. Vyšetřování pokračuje.
Zdroje článku: noviny.sk, zdravotnickydenik.cz, sita.sk, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková