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Humburger prolomil mlčení po fiasku s váhou. Omluvil se, ale nic dalšího neřekl

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Šest set gramů nad limitem stálo OKTAGON hlavní zápas večera. Humburger po pár dnech promluvil, jenže zrovna o těch gramech v jeho příspěvku nepadlo ani slovo.
Humburger prolomil mlčení po fiasku s váhou. Omluvil se, ale nic dalšího neřekl

Humburger prolomil mlčení po fiasku s váhou. Omluvil se, ale nic dalšího neřekl

Zdroj: Oktagon MMA
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 20.10.2026 12:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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