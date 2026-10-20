Humburger prolomil mlčení po fiasku s váhou. Omluvil se, ale nic dalšího neřekl

Nejdřív 85,8 kg. Po dvou hodinách a druhém pokusu 85,0 kg, pořád o 0,6 kg víc, než povoluje střední váha i s tolerancí. Patrik Kincl, bývalý šampion střední váhy OKTAGONu, odmítl nastoupit, hlavní zápas večera v Karlových Varech spadl a fanoušci čekali, co na to druhá strana. Dominik Humburger, trojka žebříčku stejné divize, pak několik dní mlčel a potom poslal text, který začíná omluvou a končí poděkováním za pochopení. Redakce MMAmagu jeho vyjádření postavila vedle slov, která od něj zaznamenal slovenský web MMA Fanatik hned po vážení.
Příspěvek, na který čekala celá česká scéna
Znění příspěvku zveřejnily 19. října 2026 weby MMA Shorties a Ruik. Podle nich Humburger napsal:
„Omlouvám se všem, kteří čekají na moje vyjádření a chtějí slyšet i můj úhel pohledu na situaci ohledně OKTAGONu 95. Zpoždění je způsobeno mojí snahou objektivně vyjádřit své pocity, názory, překvapení, zklamání a plány do budoucna. Všechny tyto body chci sdělit s čistou hlavou a bez toho, aby je ovlivňovaly emoce, na jejichž zpracování jsem potřeboval čas. DÍKY ZA POCHOPENÍ.“
Čtyři věty, čtyři ohlášené body a ani jeden z nich neříká, proč limit nevyšel. Oba weby se navíc v detailu rozcházejí: MMA Shorties cituje i slova o situaci ohledně OKTAGONu 95, Ruik uvádí verzi bez nich.
Kontrast s tím, co od Humburgera zaznělo večer po nepovedeném vážení, je ostrý. Tehdy podle MMA Fanatiku řekl: „Nechci se vymlouvat, byla to moje vina, váhu jsem pokazil já, takže se omlouvám hlavně fanouškům, organizaci a samozřejmě i sportovní stránce Patrika.“ Do jedné věty se vešla odpovědnost i adresáti. O pár dní později z toho zbyla ohláška dalšího vyjádření.
Jedno číslo v celém tom textu nezaznělo, a přitom právě ono rozhodlo o tom, že se hlavní zápas večera nikdy nekonal.
Šest set gramů, které nešlo odkecat
Střední váha v OKTAGONu nekončí na kulatých 85 kg. Profesionální pravidla CSMMA, podle kterých se v organizaci zápasí, stanovují limit 83,9 kg a u netitulových zápasů k němu přidávají toleranci 0,5 kg. Prakticky tedy 84,4 kg. Redakce MMAmagu hodnoty z vážení, které uvedl Sportnet, proti tomuto limitu přepočítala.
|Vážení
|Naměřeno
|Rozdíl proti 84,4 kg
|Limit střední váhy s tolerancí
|84,4 kg
|0 kg
|Humburger, 1. pokus
|85,8 kg
|+1,4 kg
|Humburger, 2. pokus
|85,0 kg
|+0,6 kg
|Kincl
|84,3 kg
|−0,1 kg
Kincl se vešel pod hranici o 0,1 kg a na váze byl o 0,7 kg lehčí než soupeř. Shazování váhy patří k nejnáročnějším částem přípravy a 0,6 kg v jejím závěru není kosmetická položka. Pravidla ale odstupňování neznají: buď se bojovník vejde, nebo může druhá strana odmítnout.
Promotér OKTAGONu Ondřej Novotný v iSportu řekl, že zápasník má právo odmítnout nástup vždy, když soupeř poruší váhu, a že Kincl toto právo měl. Sportnetu Novotný popsal, že Kincl má po vlastní dřívější zkušenosti zásadu proti nevážícímu soupeři nenastupovat.
Těch šest set gramů nezůstalo jen na váze, přepsalo rovnou plakát celého turnaje.
Turnaj, který si přes noc vyměnil hlavní zápas
OKTAGON duel prodával velkoryse. Blog organizace z 18. srpna 2026 ho pojmenoval českým derby roku a sliboval střet dvojky a trojky střední váhy, po kterém se vítěz přiblíží titulové šanci. Žebříček OKTAGONu aktualizovaný 30. září 2026 oba muže na těchto pozicích skutečně vede, nad nimi stojí šampion Krzysztof Jotko a prozatímní šampion Makhmud Muradov.
Po vážení 16. října 2026 se karta přepsala. Na oficiální stránku turnaje redakce MMAmagu jen nahlédla, na vážení ani do karlovarské haly se nevypravila a všechna čísla v textu stojí na veřejných záznamech; ve znění k 20. říjnu 2026 nese akce název Škvor proti Narkunovi, starší oficiální verze ji vedly jako Kincl proti Humburgerovi.
Turnaj se odehrál 17. října 2026 v Karlových Varech, veřejné vážení hostil Hotel Thermal. Kdo si kupoval lístek nebo stream kvůli hlavnímu zápasu, dostal jiný.
Jedna věta, kterou fanoušci pořád nedostali
KOMENTÁŘ Po několika dnech ticha Humburger promluvil a o samotné podstatě neřekl nic. Slíbil pocity, názory, překvapení, zklamání i plány. Čtyři kategorie, z nichž ani jedna nezní proč jsem nedal váhu.
Hned po vážení to přitom uměl pojmenovat sám a bez okolků. Právě proto ten pozdější text působí jako krok zpátky: ne mlčení, ale veřejné oznámení, že vysvětlení přijde někdy jindy.
Námitka se nabízí a je férová. Shazování váhy je fyzicky i psychicky vyčerpávající a nikdo nemá povinnost mluvit do kamer dřív, než si srovná hlavu. Jenže Humburger nemlčel, on publikoval, a kdo publikuje, otázku po podstatě sám přiživí.
Odveta je ve hře. Novotný v iSportu uvedl: „Ten zápas bude… Nové smlouvy ještě nejsou podepsané, a dokud není inkoust na papíře, tak není nic. Slovně a podáním ruky jsme ale všichni domluvení. Víme, kdy a kde to bude. Dejte nám pár dnů a všem to oznámíme.“ MMA Fanatiku pak Novotný řekl, že první český turnaj roku 2027 se odehraje 30. ledna 2027 v Liberci a organizace se pokusí zápas dostat tam. V oficiálním přehledu turnajů, který redakce MMAmagu prošla ve znění k 20. říjnu 2026, se ale souboj Kincla s Humburgerem zatím neobjevuje. Šest set gramů už shodit nejde. Zbývá jedna věta.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek