Humburger chce sesadit Kincla a mluví o obměně generací. Inspektor ho varuje, ale chápe jeho ambice

Karlovy Vary, hlavní zápas večera a v kleci dva Češi, kteří se znají déle, než je oběma milé. Patrik Kincl, 37letý český bojovník ve střední váze do 83,9 kg s bilancí 30-12-0, proti 30letému českému bojovníkovi ve stejné váze Dominiku Humburgerovi s bilancí 12-3-0. V oficiálním žebříčku české organizace OKTAGON, která pořádá turnaje smíšených bojových umění, je jeden dvojkou divize a druhý trojkou; žebříček byl aktualizovaný 30. září 2026. Humburger v předzápasovém promu mluví o obměně generace, Kincl vytáhl slovo nevděk. A to slovo má datum, které leží v zápasových výkazech.
Slovo nevděk padlo jako první
Doslovné znění výroků je k dispozici ve zpracování serveru
Fights.cz z 12. října 2026, které odkazuje na rozhovor pro OKTAGON. Kincl v něm říká: „Mohl by to být nevděk. Můžu být uražený, že mu pomůžu rozjet kariéru a on mě pak tady vyzývá. Ale já bych udělal to samé.“ Výzvu tedy bere jako troufalost, ale nevyčítá ji.
Humburger podle téhož zpracování mluví o posunu, který se nedá zastavit:
„Obměna generace. Je to proces, který nikdo nezastaví.“ A dodává: „Drápu se tam poprvé. Také to chci jednou zažít, držet pás a říct si, že jsem šampion.“
V odkazech, které Fights.cz k výrokům uvádí, redakce MMAmag dohledala oficiální video OKTAGONu nazvané Cesta na OKTAGON | KINCL vs. HUMBURGER. Zápas sám potvrzený je:
oficiální stránka turnaje vede OKTAGON 95 na 17. října 2026 do Karlových Varů a duel popisuje jako souboj dvojky a trojky střední váhy o titulového vyzyvatele.
Kinclova věta o nevděku přitom míří k jednomu konkrétnímu večeru z května 2021.
Co se stalo 8. května 2021 na turnaji MMAsters League
V zápasové historii na
Sherdogu redakce MMAmag dohledala, že Humburgerův první profesionální zápas je veden 8. května 2021 na akci MMAsters League 3: výhra nad Pavlem Lamackým technickým knockoutem v 1. kole v čase 3:26. Web MMAsters League uvádí Kincla jako matchmakera organizace, tedy člověka, který páruje soupeře. Odtud vedla Humburgerova cesta přes OKTAGON: Samuel Krištofič, Mark Hulme, v dubnu 2025 prohra s Kerimem Engizekem a v dubnu 2026 výhra nad Zebaztianem Kadestamem na body.
Zajímavější je, jak se posunul Kincl. V červnu 2026 podle serveru
MMA Fanatik, který citoval podcast iSport.cz Fight!, říkal: „Zápas s Humburgerem pro mě není nijak extra atraktivní, mám-li být upřímný. Jsou tam pro mě zvučnější jména.“ V říjnu 2026 už mluví o tvrdé bitce a o tom, že by na soupeřově místě udělal totéž.
Jenže sloupec výher v jejich zápasových výkazech ukazuje dva odlišné způsoby, jak oba zápasy ukončují.
Čísla, která z mladšího vyzyvatele dělají problém
Z rozdělení výher na Sherdogu redakce MMAmag spočítala, že Humburger vyhrál 9 z 12 zápasů knockoutem nebo technickým knockoutem, tedy 75 procent. Submisí nevyhrál ani jednou. Kincl má 13 výher knockoutem a 8 submisí z 30 vítězství, podíl výher KO/TKO nebo submisí tak dělá 70 procent.
Údaj Patrik Kincl Dominik Humburger Výhry celkem 30 12 Z toho KO/TKO 13 9 Z toho submisí 8 0 Podíl výher KO/TKO nebo submisí 70 % 75 %
Mladší z dvojice tedy nepřichází jako doplněk programu. Přichází jako člověk, který zápasy zpravidla nedotahuje do bodování.
Krok před pásem zní krásně. Jen se podívejte, kdo ho má
Promotér OKTAGONu Ondřej Novotný podle zpracování Fights.cz z 12. října 2026 řekl:
„Můžeš to nazvat střetem generací, ale to nejdůležitější je, že jsou to dva čeští borci v totální bitvě a jeden krok před titulem. Pro oba je to zápas o všechno.“ Zní to jako příslib pásu. Není to příslib pásu.
Oficiální stránku turnaje a
žebříček OKTAGONU MMA redakce MMAmag porovnala a zjistila, že promo mluví o souboji o titulového vyzyvatele, zatímco mezi vítěze a pás staví žebříček ještě šampiona Krzysztofa Jotka, interim šampiona Makhmuda Muradova a jedničku divize Kerima Engizeka. Garantovaný titulový zápas pro vítěze organizace nikde neoznámila. Vyhrát tedy znamená získat nárok, o kterém se teprve bude jednat.
Pro Kincla, přezdívaného Inspektor, je to pozice, kterou zná. Pro Humburgera je to poprvé. A ať to dopadne jakkoli, 17. října 2026 se dopíše pokračování večera z roku 2021: bojovník, který odzápasil svůj první profesionální duel na turnaji organizace, kde Kincl páruje soupeře, si teď přišel pro Kincla.
Zdroj:
MMAMAG.cz
Autor:
Kristýna Vondráčková