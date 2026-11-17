Huawei a jejich model Osta O1 Pro přibližuje další únik
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Huawei a jejich model Osta O1 Pro přibližuje další únikZdroj: Osta O1 | Zdroj: HuaweiCentral
Článek byl publikován 17.11.2026 13:58
OpenAI podle nejnovějších zpráv zavádí nové bezpečnostní nástroje, které by měly zvýšit účinnost v boji...
ChatGPT Wallet je tady. Novinka, která umožní agentům nakupovat zboží a platit za služby, pokud jim to...
Společnost OnePlus má v nadcházejících plánech připravenou aktualizaci u produktové řady Turbo. Několik na...
Oppo je spíše známo svými smartphony, ale ve své nabídce má mnoho různých modelů hodinek. Některé se...
Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...Všechny články tohoto autora →
- Android ukrývá v nastavení baterie funkce, které nezná každý. Telefon vydrží o hodiny déle a nevybije se tak rychle
- Váš počítač si možná sám stahuje programy, které jste neschválili. Zkontrolujte nastavení a zbavte se jich
- Návod, jak najít a smazat virus i bez resetu. Vyskakující okna, pomalý PC: Malware se umí schovat i před antivirem
- Samořídící auta porušují zákony a blokují záchranáře. Policie neví, komu dát pokutu, protože za volantem nikdo nesedí