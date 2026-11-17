V září tohoto roku Xiaomi představilo nové top modely Xiaomi 18 Pro a Xiaomi 18 Pro Max. I tentokrát mají sekundární displeje na zadní straně. Očekávali jsme, že ani tentokrát se nedostanou novinky na globální trh, případně ten český, ale světe div, oba modely přicházejí i na český trh.
Pár rozdílů se najde
Xiaomi ve své podstatě přináší na český trh skoro ty samé modely, co byly uvedeny pro čínský trh. Jak už to bývá zvykem, Xiaomi 18 Pro a Xiaomi 18 Pro Max pro světový a respektive i ten český trh mají menší kapacity baterií. Xiaomi 18 Pro místo 7000 mAh u nás nabízí 6000 mAh, Pro Max verze klesla z 8500 mAh na 7050 mAh. S tím je také spojena rychlost nabíjení u menší verze, ale jen o 10 W.
Xiaomi 18 Pro; Zdroj: Xiaomi
Další změna se odehrála v oficiálně uváděné certifikaci odolnosti. V Číně mají IP69, na našem trhu splňují IP68. Proč existuje tento rozdíl, Xiaomi neuvádí. Dle dostupných informací u nás navíc budou dostupné verze s 12 GB operační paměti. Na domácím trhu naopak mají konfigurace s 16 GB RAM.
Xiaomi 18 Pro Max; Zdroj: Xiaomi
I přes tyto rozdíly oba mobily nabízejí nadstandardní výbavu a rozhodně se nejedná o tuctové kousky, hlavně díky sekundárním displejům. Cena odpovídá výbavě a asi bude pro mnohé poněkud vyšší, než co by se očekávalo od Xiaomi:
- Xiaomi 18 Pro (barvy: Velvet Red, Black, White, Cosmic Blue):
- 12 GB + 256 GB: 33 499 Kč
- 12 GB + 512 GB: 37 999 Kč
- Xiaomi 18 Pro Max (barvy: Velvet Red, Black, White, Cosmic Blue):
- 12 GB + 256 GB: 37 999 Kč
- 12 GB + 512 GB: 42 499 Kč
Naštěstí výrobce nabízí zaváděcí akci a bonus navíc:
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- Slevový kód XIAOMI18 na 2 000 Kč
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Specifikace Xiaomi 18 Pro
- displej: 6,4 palců, M11 LTPO AMOLED (Xiaomi HyperRGB 2.0, Xiaomi Privacy Display), 2436 × 1120 px, 1–120 Hz, 12bitové barvy, BT.2020, HDR10+, Dolby Vision, jas až 4000 nitů, ochranné sklo Xiaomi Shield Glass 3.0
- zadní displej: 2,7 palců, M11 LTPO AMOLED, 912 × 596 px (400 PPI), 1–120 Hz, jas až 4000 nitů, ochranné sklo Corning Gorilla Glass Victus 2
- procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 6 (2nm TSMC, 2× hlavní jádro až 5 GHz + 6× výkonné jádro), Adreno GPU
- RAM: 12 GB LPDDR5X
- úložiště: 256/512 GB UFS 4.1
- Operační systém: Xiaomi HyperOS 4
- Dual SIM: ano
- Foťáky:
- zadní: 200 Mpx (hlavní, Leica Summilux, 23 mm, snímač Light Fusion 960, 1/1,28″, Super Pixel 2,44 μm, f/1,67, OIS)
- 200 Mpx (periskopický teleobjektiv Leica, 75 mm, snímač Samsung HP5, 1/1,56″, 2 μm, f/2,4, OIS, telemakro od 12 cm)
- 50 Mpx (ultraširokoúhlý Leica, 17 mm, f/2,4)
- přední: 50 Mpx (21 mm, f/2,2, AF)
- IP68
- ultrazvuková čtečka otisků prstů v displeji
- stereo reproduktory
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, USB-C
- rozměry a hmotnost: 151,8 × 72 × 8,46 mm (8,56 mm Cosmic Blue), 198 gramů (203 gramů Cosmic Blue)
- baterie a nabíjení: 6000 mAh (křemíkovouhlíková), 90W drátové nabíjení HyperCharge (PD3.0, PD2.0, QC3+, QC3.0, QC2.0, 90W PPS), 50W bezdrátové nabíjení HyperCharge
Specifikace Xiaomi 18 Pro Max
- displej: 6,9 palců, M11 LTPO AMOLED (Xiaomi HyperRGB 2.0, Xiaomi Privacy Display), 2624 × 1208 px, 1–120 Hz, 12bitové barvy, BT.2020, HDR10+, Dolby Vision, jas až 4000 nitů, ochranné sklo Xiaomi Shield Glass 3.0
- zadní displej: 2,9 palců, M11 LTPO AMOLED, 976 × 596 px (400 PPI), 1–120 Hz, jas až 4000 nitů, ochranné sklo Corning Gorilla Glass Victus 2
- procesor: Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2nm TSMC, 2× hlavní jádro až 5 GHz + 6× výkonné jádro), Adreno GPU
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X
- úložiště: 256/512 GB / 1 TB UFS 4.1
- Operační systém: Xiaomi HyperOS 4
- Dual SIM: ano
- Foťáky:
- zadní: 200 Mpx (hlavní, Leica Summilux, 23 mm, snímač Light Fusion 960L, 1/1,28″, Super Pixel 2,44 μm, 16,2 EV, LOFIC HDR, f/1,67, OIS)
- 200 Mpx (periskopický teleobjektiv Leica, 75 mm, snímač Samsung HP5, 1/1,56″, 2 μm, f/2,4, OIS, telemakro od 12 cm)
- 50 Mpx (ultraširokoúhlý Leica, 17 mm, f/2,4)
- přední: 50 Mpx (21 mm, f/2,2, AF)
- IP68
- ultrazvuková čtečka otisků prstů v displeji
- trojice stereo reproduktorů
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, USB-C
- rozměry a hmotnost: 163,39 × 77,6 × 8,39 mm (8,47 mm Cosmic Blue), 229 gramů (234 gramů Cosmic Blue)
- baterie a nabíjení: 7050 mAh (křemíkovouhlíková), 100W drátové nabíjení HyperCharge (PD3.0, PD2.0, QC3+, QC3.0, QC2.0, 100W PPS), 50W bezdrátové nabíjení HyperCharge
Zdroj: Tisková zpráva