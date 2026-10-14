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Hradec má dohodu o koalici. Primátorkou má zůstat Springerová, ODS ještě čeká

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Dennívýzva
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V Hradci Králové povládne trojkoalice uskupení HDK a TOP 09 s koalicí Pirátů a Starostů a sdružením Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL. Kandidátkou trojkoalice na primátorku bude dosavadní primátorka Pavlína Springerová. Strany ještě budou řešit, zda se čtvrtým členem koalice stane ODS.
Hradec má dohodu o koalici. Primátorkou má zůstat Springerová, ODS ještě čeká

Hradec má dohodu o koalici. Primátorkou má zůstat Springerová, ODS ještě čeká

Zdroj: FB Pavlíny Springerové
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.10.2026 06:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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