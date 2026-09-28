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Eckerlin po porážce s Kozmou přiznal chybu. Stačila chvíle nepozornosti

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Christian Eckerlin viděl, že do konce prvního kola zbývá jen pár sekund. Pak však na zemi udělal chybu, Kozma mu nasadil škrcení a domácí hvězda musela odklepat.
Eckerlin po porážce s Kozmou přiznal chybu. Stačila chvíle nepozornosti

Eckerlin po porážce s Kozmou přiznal chybu. Stačila chvíle nepozornosti

Zdroj: Oktagon
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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