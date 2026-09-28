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Houby po usušení nesmí do látkového sáčku ani do plastové krabice. Kdo je uloží správně, vaří z nich ještě po třech letech

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Letošní houbařská sezona přinesla plné košíky. Jenže o osud úrody rozhodne až to, co uděláte po sušení, a většina domácností právě tady chybuje.
Přesypte zásobu na čistý talíř, vytřiďte podezřelé kusy, zkontrolujte křehkost a vůni

Přesypte zásobu na čistý talíř, vytřiďte podezřelé kusy, zkontrolujte křehkost a vůni

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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