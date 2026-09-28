Houby po usušení nesmí do látkového sáčku ani do plastové krabice. Kdo je uloží správně, vaří z nich ještě po třech letech

Křehké, voňavé plátky hříbků opouštějí sušičku nebo troubu v dokonalém stavu. Pak je někdo vysype do látkového pytlíku, jiný do plastové krabice od obědů, a za pár týdnů se diví: houby zvláčněly, ztratily vůni, nebo se v nich zabydleli drobní návštěvníci. Celá práce, sběr, čištění, krájení, hodiny sušení, přijde vniveč kvůli poslednímu kroku, který zabere dvě minuty. Podle doporučení
National Center for Home Food Preservation potřebují sušené potraviny vzduchotěsný a hmyzuvzdorný obal. Bez něj se vlhkost z okolního vzduchu vrací zpátky do hub a spouští řetězec kažení. Proč látkový sáček a plastová krabice sušeným houbám škodí
Látkový nebo papírový sáček dýchá, a právě to je jeho slabina. Vzdušná vlhkost proniká tkaninou volně dovnitř, sušená houba ji nasává jako houba doslova a do písmene. Stačí pár vlhčích dnů v kuchyni a plátky ztrácejí křehkost. Zároveň textilní vlákna nepředstavují žádnou překážku pro potravinové škůdce: zavíječe, potemníky a další broučky, kteří se dokážou prokousat i tenčími plastovými obaly.
Běžná plastová krabice z kuchyňské zásuvky trpí jiným neduhem, netěsností. Víčko přiléhá jen volně, při každém otevření se dovnitř vrací okolní vzduch i s vlhkostí. Jak upozorňuje
University of Minnesota Extension, pro dlouhodobé uložení sušených potravin vyhovují výhradně nádoby s opravdu těsným uzávěrem. Tenké plastové sáčky navíc hmyz snadno překoná, a kontaminace zásoby pak dalece přesahuje to, co škůdci skutečně sežerou. Sklenice s těsnícím víčkem: nejspolehlivější domácí řešení
Zavařovací sklenice, patentní sklenice s gumovým kroužkem nebo i obyčejná šroubovací sklenice od marmelády, všechny splní úlohu, pokud jsou čisté, suché a skutečně těsní. Sklo má navíc jednu vlastnost, kterou žádná neprůhledná dóza nenabídne: kondenzaci na stěnách zahlédnete okamžitě. Drobné kapičky na vnitřní straně prozradí, že houby buď nebyly dostatečně vysušené, nebo se do nádoby dostala vlhkost z okolí.
Správný postup před uzavřením vypadá takto:
Ověřte suchost: plátky musí být křehké, při ohnutí se lámou a při vzájemném kontaktu chrastí. Nechte vychladnout: houby rovnou ze sušičky obsahují zbytkové teplo; uzavřít je za horka znamená vytvořit kondenzaci. Plňte do suché nádoby: i stopová vlhkost na stěnách sklenice dokáže spustit plesnivění. Označte štítkem: druh hub, datum usušení a případně způsob sušení, za rok oceníte každý údaj. Kde v bytě najít ideální mikroklima pro dlouhodobé skladování
Česká
vyhláška 397/2021 Sb. stanovuje pro sušené houby uváděné na trh horní hranici 24 °C, maximálně 65 % relativní vlhkosti a zákaz přímého slunečního světla. Tyto limity fungují jako výborný orientační rámec i pro domácí spíž.
V praxi to znamená hledat místo, které splňuje tři podmínky najednou: tmu, sucho a nižší teplotu. Spíž nebo uzavřená skříň v chladnější místnosti poslouží výborně. Naopak police nad troubou, prostor vedle myčky nebo parapet nad radiátorem představují nejhorší možnou volbu; teplo a výpary z vaření vytvářejí přesně to mikroklima, které sušeným houbám ubližuje. Sklep připadá v úvahu jedině tehdy, pokud je opravdu suchý; ve vlhkém sklepě by těsnící sklenice čelila permanentnímu tlaku okolní vlhkosti.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Kdo má sušené houby uložené v látkovém pytlíku nebo volné plastové dóze, nemusí čekat na problém, stačí jednat preventivně Jak dlouho vydrží sušené houby a kdy je zkontrolovat
Oregon State University uvádí u sušených hub a houbového prášku trvanlivost až dva roky při uložení ve vzduchotěsné nádobě v chladu, suchu a tmě. České spotřebitelské návody pracují i s údajem kolem tří let za předpokladu bezchybného dosušení a opravdu těsného obalu. Podle nás je rozumné počítat s jedním až dvěma roky nejlepší kvality a vše nad tuto hranici brát jako bonus, který závisí na konkrétních podmínkách.
Průběžná kontrola stojí za pár vteřin času:
Kondenzace na skle, první varovný signál, že se dovnitř dostala vlhkost. Změna textury, houby přestaly být křehké a ohýbají se místo lámání. Zatuchlý či cizí pach, znamení počínajícího kažení. Pavučinkovité vlákno, larvy nebo drobní broučci, napadení škůdci; takovou zásobu je třeba vyhodit celou.
Pokud houby pouze lehce zvláčněly a nevykazují známky plísně ani hmyzu, dají se dosušit a přebalit do čisté sklenice. Jakmile se objeví plíseň nebo aktivní napadení, záchrana už nepřipadá v úvahu.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková