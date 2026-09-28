V části Žďáru se do prosince změní dopravní režim a parkování. Sníží se i rychlostPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V části Žďáru se do prosince změní dopravní režim a parkování. Sníží se i rychlost
Dnes je v kalendáři Den české státnosti. Už deset let jde o státní svátek, kterého se týká zákaz prodeje ve...
HC Dukla Jihlava letos slaví sedmdesát let své existence a A-tým včera poprvé nastoupil ve speciálních...
Jihlavští zastupitelé na svém posledním zasedání v tomto volebním období schválili studii Špitálského...
Se smutnou zprávou přišel dnes městys Stonařov na Jihlavsku. Po těžké nemoci zemřel jeho starosta Ivan...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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