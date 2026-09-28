Vosgröne dostal od Vémoly tvrdou lekci. Novotný ho přesto chválilPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vosgröne dostal od Vémoly tvrdou lekci. Novotný ho přesto chválil
Stadionový turnaj ve Frankfurtu přinesl OKTAGONu dosud nejlepší čísla na německém RTL. V cílové skupině...
Robert Pukač po porážce s Jaimem Corderem potvrdil zlomeninu očnice. Slovenský bojovník musí na operaci a...
Karlos Vémola ve Frankfurtu zastavil dosud neporaženého Frédérica Vosgröneho ve druhém kole. Po dominantním...
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Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →
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