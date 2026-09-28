IPhone už není nejlepší. Sesadil ho z trůnu chytřejší a mnohem levnější mobil

Šokující zjištění na večírku: iPhone už nemá nejlepší foťák
Na nedávné oslavě v centru Osla se sešla parta majitelů iPhonů různých generací. Když norský technologický novinář Torstein Norum Bugge prozradil své povolání, okamžitě na něj začaly padat otázky – lidé se především ptali, která značka má dnes nejlepší fotoaparát. Odpověď většinu hostů doslova šokovala.
„Cože? Ale já si koupil iPhone Pro, abych měl ten nejlepší foťák! To přece nemůže být pravda,“ reagoval jeden z hostů s nevěřícným výrazem. Bugge měl štěstí – v batohu vezl hned několik konkurenčních vlajkových lodí včetně iPhone 17 Pro Max. Po sérii srovnávacích snímků protesty utichly a nahradilo je ticho plné rozčarování nad desítkami tisíc korun, které putovaly do Applu.
Platíte víc, dostáváte míň. A navíc plno chyb
Poslední generace iPhonů přinesla oproti předchůdcům minimální vylepšení. Když Bugge testoval řadu iPhone 17, cítil výraznou pachuť – Apple udělal jen naprosté minimum, aby mohl hovořit o nové generaci. Jedinou výjimkou byl iPhone Air, který sice zaujal designem, ale zároveň nabídl legendárně málo. Stál víc než iPhone 17 Pro, přitom poskytoval méně funkcí.
Situaci nezlepšil ani nedotažený operační systém iOS 26, který trpěl chybami a výkonnostními problémy. Slibovaná Apple Intelligence nebyla ani rok po oznámení plně funkční. Dodnes iOS nedosahuje té úrovně vyleštěnosti, jakou by měl mít. Skutečnost, že Apple pro svého budoucího AI asistenta využívá Google Gemini, je v nejlepším případě tichá kapitulace – v nejhorším přiznání, že vlastní vývoj umělé inteligence vzdal.
Dvacet let staré výhody už dávno nejsou unikátní
Apple stále vyrábí skvělé telefony s nejlepším ekosystémem pro propojení zařízení. Jenže tato výhoda je slabší než kdykoli předtím. Google i Samsung dnes nabízejí vyspělé ekosystémy, omezené pouze operačním systémem Windows. Apple má náskok díky kontrole nad macOS i iOS, což umožňuje hladkou integraci.
Problém? Tato pravda platí už skoro dvacet let a před deseti až patnácti lety byla ještě výraznější než dnes. Funkce, kterými Apple kdysi dominoval, dnes nabízí i Android:
- AirDrop mezi zařízeními: Dnes funguje přes Quick Share i na Androidu, Macu i Windows
- iCloud pro sdílení fotek: Google Photos má mnohem větší bezplatné úložiště
- Digitální peněženka: Letenky, platební karty i občanky má Google Wallet standardně
- Biometrické přihlášení: Čtečka otisků i pokročilé rozpoznávání obličeje jsou na Androidu běžné
- Chytrý hlasový asistent: Apple byl první, ale Apple Intelligence zaostává za konkurencí
- Magnetické nabíjení MagSafe: Google i další značky nabízejí kompatibilní řešení
Apple v mnoha ohledech žije z téměř dvacetiletých vavřínů. Funkce, které kdysi představil jako revoluční, jsou dnes standardem. Je zajímavé, že Julius Caesar nosil vavřínový věnec údajně proto, aby zakryl lysinu. Možná i Apple skrývá vlastní pleš.
Za 45 tisíc korun čekáte víc než kosmetické změny
Není fér nazývat situaci Apple stagnací nebo dokonce leností. Není důvod pochybovat, že v sídle firmy v Cupertinu pracují vývojáři a mobilní experti, kteří chtějí vyrábět skvělé smartphony. Pravděpodobnější je, že se Apple bojí příliš měnit svou nejdůležitější produktovou kategorii a zároveň využívá mimořádně loajální zákaznickou základnu.
Mnoho lidí má iPhone už dlouho – možná od chvíle, kdy vůbec poprvé získali smartphone. To stačí k tomu, aby ani neuvažovali o změně, ze strachu z narušení zaběhnutého fungování. Možná před deseti lety zkusili Android a rozhodli se, že to není pro ně. Jenže za deset let se toho hodně změnilo – zejména u všeho, co není iPhone.
Poslední skutečně zásadní skok v řadě iPhone přišel v roce 2017 s modelem iPhone X. Ten byl mimochodem posledním iPhonem, který získal hodnocení 10 z 10. Příští rok si tento milník připomene desáté výročí. iPhone X byl také první, jehož startovní cena překročila 10 tisíc korun.
Nový iPhone 18 Pro startuje na 45 tisících. Stojí to za to?
Až Apple letos na podzim – tradičně v září 2026 – představí generaci iPhone 18, očekává se, že nebude existovat běžný model iPhone 18. Pouze verze Pro a podle spekulací i skládací iPhone. Startovní cena iPhone 18 Pro by měla dosáhnout v přepočtu přes 45 tisíc korun za nejmenší úložiště. Cenu většího modelu Max a údajného skládacího telefonu raději ani nechceme odhadovat.
Ano, Android telefony i elektronika obecně zdražily kvůli měnovým kurzům, válkám a dalším faktorům. Jenže jejich ceny také rychle klesají po uvedení na trh. Galaxy S26 Ultra startoval stejně jako iPhone 17 Pro Max na zhruba 37 tisících korun, ale už tři měsíce po startu se dal pořídit za 26 tisíc. iPhone je poprvé ve slevě až teď – pár týdnů před příchodem nové generace – za 32 990 korun. iPhone je tedy relativně výrazně dražší, i když je v akci těsně před nahrazením novým modelem.
Za více než 45 tisíc by Apple měl dodávat podstatně víc než minimální vylepšení a bezcílné tápání ve tmě – jako je tlačítko fotoaparátu, které nikdo nemá rád. Marketingová strategie firmy začíná připomínat vykořisťování příliš loajálních zákazníků. Zákazníků, které v ekosystému drží především zvyky, umělé překážky vytvořené samotným Applem a – v některých případech – i sociální normy.
Zdroje článku: tek.no, nanoreview.net, phonearena.com, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý