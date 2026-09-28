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IPhone už není nejlepší. Sesadil ho z trůnu chytřejší a mnohem levnější mobil

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Zatímco Apple u nového iPhone 18 Pro chystá startovní cenu přes 45 tisíc korun, konkurence nabízí lepší fotoaparáty i výkonnější AI za polovinu. Éra dominance iPhonu definitivně končí.
IPhone už není nejlepší. Sesadil ho z trůnu chytřejší a mnohem levnější mobil

IPhone už není nejlepší. Sesadil ho z trůnu chytřejší a mnohem levnější mobil

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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