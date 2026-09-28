Královské stoleté řezy s vanilkovým krémem a ořechovým piškotem: Slavnostní moučník, který dělá čest svému jménu

Kdykoliv chystám pohoštění pro rodinu nebo vzácné hosty a chci mít jistotu, že na stole nezůstane ani jediný drobek, sáhnu po receptu na
královské (můžete je upéct jak na plech, tak i v kulaté formě). Vzpomínám si, jak jsem je poprvé ochutnala u své babičky, která je pekla výhradně na řezy velké svátky. Tehdy jsem nechápala, jak může ze zdánlivě obyčejných surovin vzniknout tak neskutečně elegantní a chuťově bohatý . Spojení tenkého zákusek křehkého těsta, nadýchané kakaovo-ořechové vrstvy a poctivého vanilkového krému vytváří na jazyku dokonalou harmonii, ke které se budete neustále vracet.
Příprava tohoto
vyžaduje trochu pekařské péče a trpělivost při vrstvení, ale věřte mi, že výsledek moučníku stojí za každou vteřinu strávenou v kuchyni.
Můj tip zní: Nechejte upečené a promazané řezy odležet v lednici ideálně do druhého dne po dobu 24 hodin, protože křehké pláty krásně nasáknou vlhkost z krému, zvláční a při krájení se nebudou vůbec lámat. Recept na sváteční královské řezy s vanilkovým krémem a ořechovým piškotem
Celkový čas přípravy bez chlazení: 1 hodina a 22 minut Ingredience potřebné k přípravě
Bílé těsto: 400 g hladké mouky 200 g másla 1 žloutek 1 špetka prášku do pečiva 1 špetka soli
Kakaovo-ořechové těsto: 200 g cukru krupice 5 vajec (žloutky a bílky odděleně) 1 bílek (zbylý z bílého těsta) 50 g kakaa 70 g strouhaných ořechů
Pudinkový krém: 400 ml mléka 1 balíček vanilkového pudinkového prášku 3 lžíce cukru krupice 1,5 balíčku vanilkového cukru 120 g másla Postup při přípravě královských řezů
1. Do hluboké mísy prosejte hladkou mouku s práškem do pečiva, přidejte špetku soli a žloutek, nakrájené změklé máslo a rukama vypracujte hladké a tvárné těsto.
2. Hotové světlé těsto rozdělte na
2 stejně velké díly a nechte ho 15 minut odpočinout při pokojové teplotě.
3. První díl světlého těsta vyválejte na pomoučněném vále nebo přímo na pečicím papíru na tenkou placku přes celý plech.
4. Pečicí papír s vyválenou plackou přeneste na plech a pečte v troubě vyhřáté na
180 stupňů přibližně 10 až 12 minut dozlatova, poté ji vytáhněte a nechte zcela vychladnout.
5. Druhý díl světlého těsta vyválejte na stejný rozměr a položte na druhý plech vyložený pečicím papírem.
6. V čisté míse utřete žloutky s cukrem do světlé pěny, přimíchejte kakao a strouhané ořechy.
7. Z
6 bílků se špetkou soli ušlehejte pevný sníh a zlehka ho vařečkou zapracujte do kakaovo-ořechové směsi.
8. Vzniklé těsto rovnoměrně rozetřete na druhý vyválený plát světlého těsta.
Pečení
Jak upéct vláčnou kefírovou buchtu s jablky, která neztratí šťavnatost ani druhý den podle hrníčkového receptu
9. Plech vložte do trouby vyhřáté na
180 stupňů a pečte přibližně 15 až 18 minut, dokud se tmavé těsto nepropeče.
10. Po upečení vytáhněte dvojitou placku z trouby a nechte ji na mřížce plně vychladnout.
11. Z mléka, cukru a vanilkového pudinkového prášku uvařte za stálého míchání na mírném ohni hustý pudink, který přikryjte potravinářskou fólií a nechte vychladnout na pokojovou teplotu.
12. V míse ušlehejte změklé máslo s vanilkovým cukrem do nadýchané krémové pěny.
13. Do vyšlehaného másla postupně po lžících zašlehávejte vychladlý pudink, dokud nevznikne hladký a jemný krém.
14. Vychladlou placku s tmavým kakaovo-ořechovým těstem položte na podnos a rovnoměrně na ni rozetřete připravený pudinkový krém.
15. Na krém opatrně přiklopte první upečenou světlou placku a jemně ji dlaněmi přitlačte.
16. Hotové řezy uložte do lednice a nechte je do druhého dne minimálně
12 až 24 hodin odpočinout a proležet.
17. Uleželé řezy nakrájejte ostrým nožem na úhledné obdélníkové porce a podávejte k lahodné kávě nebo čaji.
Zdroj: Dvě v troubě, Vanilkový krém Tipy redakce: Dodržení stejné teploty surovin pro krém: Při přípravě pudinkového krému dbejte na to, aby měly máslo i uvařený pudink naprosto stejnou pokojovou teplotu, protože jinak by se vám krém mohl snadno srazit. Příprava sněhu z bílků: Bílky šlehejte vždy v dokonale čisté a odmaštěné míse se špetkou soli po dobu 5 minut,aby byl sníh pevný a udržel nadýchanost kakaovo ořechového těsta. Trik s válením tenkého těsta: Máslové těsto vyvalujte přímo na pečicím papíru přes potravinářskou fólii, díky čemuž se vám nebude lepit na váleček a zachová si perfektní tvar. Trpělivost při odležení: Královské řezy krájejte až po důkladném vychlazení v lednici po dobu 24 hodin, kdy spodní i horní plát absorbují vlhkost z krému a zvlhnou. Vylepšení ořechové chuti: Strouhané ořechy před přimícháním do těsta krátce opražte na suché pánvi po dobu 3 minut, čímž uvolníte jejich intenzivní vůni a zvýrazníte chuť celého moučníku.
Větrník na plechu s karamelovou polevou je oblíbený cukrárenský dezert v jednodušší domácí podobě
Hrníčkový tvaroháč s marmeládou. Oblíbený domácí moučník ke kávě i na nedělní stůl