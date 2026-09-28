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Hony na čarodějnice se netýkaly jen žen nebo chudiny

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Tento rok je tomu přesně 330 let od poslední popravy lidí obviněných z čarodějnictví, ale dodnes je v lidech zaryté, že šlo pouze o ženy nebo obyvatele z chudých poměrů. Ale není tomu tak.
Hony na čarodějnice se netýkaly jen žen nebo chudiny

Hony na čarodějnice se netýkaly jen žen nebo chudiny

Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
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