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Oddíl B umí být ještě drsnější než Most! Seriál z vězení má nakročeno ke komediálnímu kultu

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Když spojí své tvůrčí síly duo Jan Prušinovský a Petr Kolečko, signalizuje to už automaticky potenciální komediální hit říznutý nekorektním humorem i nějakými těmi společenskými tématy. Autoři hitů jako Okresní přebor a Most! již brzy přijdou na platformu Oneplay se svou vězeňskou novinkou Oddíl B, která automaticky vyvolává vysoká očekávání. A úvodní čtyři díly, jež byly promítnuty na festivalu Serial Killer v Brně, tato očekávání do puntíku naplňují.
Oddíl B umí být ještě drsnější než Most! Seriál z vězení má nakročeno ke komediálnímu kultu

Oddíl B umí být ještě drsnější než Most! Seriál z vězení má nakročeno ke komediálnímu kultu

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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