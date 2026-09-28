Oddíl B umí být ještě drsnější než Most! Seriál z vězení má nakročeno ke komediálnímu kultu

Když spojí své tvůrčí síly duo Jan Prušinovský a Petr Kolečko, signalizuje to už automaticky potenciální komediální hit říznutý nekorektním humorem i nějakými těmi společenskými tématy. Autoři hitů jako Okresní přebor a Most! již brzy přijdou na platformu Oneplay se svou vězeňskou novinkou Oddíl B, která automaticky vyvolává vysoká očekávání. A úvodní čtyři díly, jež byly promítnuty na festivalu Serial Killer v Brně, tato očekávání do puntíku naplňují.
Vězení je prostředí, které je v tuzemské filmové a seriálové tvorbě poměrně neprobádané a působí proto nejen značně špinavým, ale také osvěžujícím dojmem. A zdá se, že Prušinovský s Kolečkem se do místa plného muklů a bachařů zakousnou s vervou a nekompromisností sobě vlastní. Hlavním hrdinou jejich novinky je mladý David Broulík (Tadeáš Moravec), který se ocitl ve špatný čas na špatném místě – konkrétně u přepadení pumpy, u něhož byl postřelen člověk. I přes svá slova o nevině skončí na tři roky ve vězení, které se snaží u své přítelkyně maskovat tím, že narukoval do cizinecké legie.
Tam by byl ostatně asi raději, protože jakmile je přiřazen do oddílu B, poznává všechny „krásy“ i úskalí vězení. Je totiž přidělen do romského pokoje, jemuž šéfuje zkušený vězeň Saša Kárvai (Zdeněk Godla), který by rád provozoval své vězeňské kšefty, místní kápo Moro (Nikolas Ferenc) je však proti. David se tak ocitá ve sporu dvou konkurenčních „hnědých“ ložnic, zvyká si na místní pořádky a zažívá drsné i bizarní situace, na které jsou i tamní vychovatel Jaromír (Matěj Hádek) a jeho žena, vedoucí stráže Kamila (Zuzana Stivínová), často krátcí.
Už od prvních minut je pak jasné, že u tohoto seriálu budou všichni fanoušci Mostu!, Trpaslíka a dalších komediálních kultovek osvědčené tvůrčí dvojice jako doma. Rukopis ústředního dua je tu jasně rozpoznatelný. Dialogy, hlášky i jejich herecký přednes působí naprosto autenticky a přirozeně; tvůrci se nebojí opravdu drsných a nekorektních situací, jež se často pohybují ve vodách hodně černého humoru, a postavy jsou mnohdy přepálené a takřka na hraně karikatury, aby nám následně autoři dali jasně najevo, že se pořád jedná o figury z masa a kostí.
Prušinovský opět dokáže výtečně balancovat na hraně nekompromisní komedie, zároveň ale zvládne ve správné chvíli otočit a ukázat temnou stránku vězení či otevřít nějaké to důležité či sociální téma. Neděje se to tu sice v takové míře a s takovou razancí jako např. ve zmiňovaném Mostu! a zpočátku seriál působí jako sbírka přepálených (i když zatraceně povedených) vězeňských historek, postupem epizod ale začínají probleskávat linky jednotlivých hrdinů i to, že v dalších epizodách půjde možná do tuhého a i ti největší drsňáci tu asi ukážou svou lidštější tvář.
Oddíl B
díky tomu v prvních čtyřech dílech působí jako skvělý mix vězeňského dramatu se všemi jeho proprietami a nekorektní komedie, i když v úvodu jasně převládá to druhé. A nutno říct, že Prušinovský s Kolečkem se v tomto směru zase jednou naprosto utrhli ze řetězu. Řada hlášek a absurdních situací v čele s Eminemem, hnědou ložnicí či derby Děčín vs. Chomutov má opět šanci zlidovět a scénář jde v humoru na absolutní dřeň, čímž seriál připomene i loňský filmový hit Na plech
. Ano, i zde dojde na tělní tekutiny a řadu momentů, které umí překvapit v tom, kam až jsou tvůrci schopni zajít.
Stejně jako v předchozích případech, i tentokrát si Prušinovský pohlídal herecky sehrané obsazení, jež dokáže působit dostatečně autenticky a zároveň ve vedlejších rolích sršet patřičnou spolehlivostí. Zdeněk Godla je tak zase jednou ve svém živlu, stejně jako většina vězeňských postaviček v čele s neustále vyjetým Juliem Oračkem či správně uvolněným Marsellem Bendigem. Matěj Hádek se Zuzanou Stivínovou tu také mají dost prostoru zazářit a celkově byste v ansámblu nenašli slabý článek.
Po dějové stránce se sice Oddíl B možná rozjíždí trochu pomaleji a Davidova osobní linka (zejména ve scénách s psycholožkou) místy úplně netáhne, i přesto se Oddíl B profiluje jako další parádní nekorektní hit, na který jsme od Prušinovského s Kolečkem zvyklí. Pokud hledáte seriál s pořádně říznými hláškami, které se možná budou zase ve velkém citovat, a zároveň titul, který vás zvládne odrovnat svými nečekaně černými momenty, neměli byste si Oddíl B nechat ujít. Na platformě Oneplay startuje kandidát na komediální kultovku už 9. října.
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