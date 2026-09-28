E-shop s potravinami Rohlík navýšil tržby a prodělal přes 1,6 miliardy korun

Nadnárodní e-shop s potravinami a dalším zbožím Rohlík (online prodej a rozvoz potravin, nápojů, speciální výživy atd.) pokračuje ve ztrátovém hospodaření. Za fiskální rok květen 2025 až duben 2026 skončil v čisté ztrátě přes 66 milionů eur (v průměrném přepočtu 1,62 miliardy korun). Vyplývá to z výroční zprávy Rohlik Group za příslušné období.Jsou tu i známky pozitivního vývoje. Výše uvedený net prodělek e-commerce firmy se meziročně podařilo snížit z předchozí hodnoty 94,3 miliony eur (2,367 miliardy korun). Provozní ztráta před share-based payments se meziročně zlepšila o 49 procent na 37,7 milionu eur. Upravený EBITDA (zisk před zdaněním, úroky, odpisy a amortizací; odpisy a amortizace za období ve výši 61 milionů eur) se překlopil z předchozí ztráty 20 milionů eur na plusových 23,2 milionu eur (vše konsolidované hodnoty). Tento ukazatel skupiny byl v plusu od prosinnce 2025 až do konce fiskálního roku.
To znamená, že firma sice již generuje kladný výsledek před odpisy, amortizací, úroky atd., ale její skutečný účetní provoz zůstává ve ztrátě. Čisté finanční náklady a další položky činily za uvedené období 20,1 milionu eur, proti 15,2 milionu eur o rok dříve.
Tržby Rohlik Group, která operuje v pěti evropských zemích, se meziročně zvýšily o 33 procent na 1,48 miliardy eur (v přepočtu 36,2 miliardy korun). Počet aktivních zákazníků se meziročně navýšil o 29 procent na 1,4 milionu. Podle CEO a zakladatele Rohlíku Tomáše Čupra v tržbách rostly všechny trhy, na kterých e-shop operuje - Česko o 26 procent, Německo o 43 procent, Maďarsko o více než 35 procent, Rakousko o 67 procent a Rumunsko o více než 41 procent. Český Rohlík dosáhl tržeb ve výši 849 milionu eur, což vytváří 57 procent tržeb celé skupiny (o rok dříve 60,5 procenta). Německo z celkových tržeb udělalo 311 milionů eur, Maďarsko 187 milionů eur, Rakousko 88 milionů a Rumunsko 45 milionů eur.
Provozní cash-flow se podle Čupra zlepšilo o 40,5 milionu eur - z negativního 27,8 milionu na pozitivní 12,7 milionu eur. Rohlík tedy rychle roste a jeho provozní ekonomika se znatelně zlepšila. Rohlík i přes některé vylepšené ukazatele hospodaření potřeboval další kapitál i po konci účetního období. Akcionáři po 30. dubnu letošního do něj vložili dalších 50 milionů eur vlastního kapitálu a Evropská investiční banka (EIB) poskytla dalších 30 milionů eur na financování Veloqu (to je samostatná dceřiná firma, která má prodávat technologii a provozní platformu Rohlíku jiným obchodníkům). Celková podpora EIB skupině se tím dostala na 120 milionů eur.