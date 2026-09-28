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E-shop s potravinami Rohlík navýšil tržby a prodělal přes 1,6 miliardy korun

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Nadnárodní e-shop s potravinami a dalším zbožím Rohlík (online prodej a rozvoz potravin, nápojů, speciální výživy atd.) pokračuje ve ztrátovém hospodaření. Za fiskální rok květen 2025 až duben 2026 skončil v čisté ztrátě přes 66 milionů eur (v průměrném přepočtu 1,62 miliardy korun). Vyplývá to z výroční zprávy Rohlik Group za příslušné období.
E-shop s potravinami Rohlík navýšil tržby a prodělal přes 1,6 miliardy korun

E-shop s potravinami Rohlík navýšil tržby a prodělal přes 1,6 miliardy korun

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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