Honda popírá Alonsova slova o rozbitém turbu

Alonso prohlásil, že turbo jeho pohonné jednotky Honda bylo rozbité a před nedělním závodem v Singapuru muselo být vyměněno. Japonský výrobce však toto tvrzení zpochybnil. Hlavní inženýr Šintaró Orihara prohlásil, že turbo nebylo rozbité, ale přesto bylo vyměněno v reakci na Alonsovu zpětnou vazbu. Před Velkou cenou USA proběhne hlubší vyšetřování. Alonso si navíc během závodu i po něm stěžoval na nasazování elektrické energie.
V rozhovoru pro média po zisku 16. místa ve Velké ceně Singapuru Alonso mluvil o rozbitém turbu, které muselo být vyměněno. Oba vozy Aston Martin odstartovaly do závodu z boxové uličky po změnách provedených na monopostech AMR26 v podmínkách parc fermé. „Včerejší turbo bylo rozbité a muselo se za každou cenu vyměnit,“ řekl Alonso. Toto tvrzení bylo předneseno Oriharovi, který měl na situaci jiný pohled. „Nebylo rozbité,“ řekl novinářům v Marina Bay.„Rozhodli jsme se však tuto komponentu vyměnit na základě Fernandovy zpětné vazby. Z dat jsme stále nevyčetli žádnou anomálii. Jezdec je ale ten nejlepší senzor, takže jsme se rozhodli jednotku na základě jeho komentáře vyměnit.“
Během volného víkendu před nadcházejícím závodem v Austinu se Honda ve své základně v Sakuře ponoří do dat a podrobně prošetří Alonsovy obavy. „Máme naštěstí dva týdny, takže vše zkontrolujeme, abychom se ujistili, že naše komponenta funguje správně,“ dodal Orihara.
Zatímco problémy s turbem u Alonsa v neděli ustoupily, objevil se nový zdroj frustrace v podobě nasazování elektrické energie. „Haha. Energie. Tenhle motor je tak směšný,“ vzkázal Alonso rozčíleně do týmové vysílačky Aston Martinu. Po závodě dodal: „V závodě byla spousta problémů s nasazováním energie, nepřicházela na správném místě ve správný čas, zejména po fázích virtuálního safety caru. Kvůli nedostatku energie jsme ztratili spoustu míst a hodně času. Takže ano, musíme se na to podívat.“ Alonsova rychlostní ztráta se jasně ukázala i v datech. A to přestože Marina Bay měla být okruhem, kde měl Aston Martin dokázat skrýt celkové slabiny pohonné jednotky Honda.
Orihara se proto rozpovídal o komplexní výzvě, jakou práce s energií v rámci současných pravidel představuje. Rok 2026 je pro tyto pohonné jednotky, které se vyznačují téměř polovičním rozdělením výkonu mezi elektrickou část a spalovací motor, vůbec první sezónou. (V rámci změn pro sezónu 2027 by se měl tento poměr mírně upravit ve prospěch spalovacího motoru).
„Složitým bodem na tomto typu trati je při těchto pravidlech práce s energií; v každé zatáčce je rekuperační výkon jiný,“ prozradil Orihara. „Musíme vše naladit i pro dobrou ovladatelnost a také pro výkon při jízdě v závěsu za jiným vozem. Věřím, že určitý jiný výrobce se právě teď snaží získat tu nejlepší ovladatelnost a zároveň maximální výkon při jízdě ve špinavém vzduchu. Rozdíl ve výkonnosti tedy nepramení ze samotného výkonu motoru, ale také z managementu energie, celkové ovladatelnosti a z poskytovaného výkonu při pronásledování soupeře. Jsou to velmi složitá pravidla.“
Alonso zatím v sezóně 2026 získal všech sedm bodů Aston Martinu. Tým aktuálně stojí v Poháru konstruktérů na předposledním, desátém místě.