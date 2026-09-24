Hloupé výmluvy nezodpovědných majitelů psů. Tímto nekompromisním postupem z nich dostanete peníze

Volně pobíhající pes bez dozoru a vodítka představuje na venkově i v příměstských čtvrtích častý zdroj strachu, sousedských konfliktů i majetkových škod. Pokud cizí pes podhrabe plot, vnikne na váš soukromý pozemek, rozhrabe záhony nebo ohrožuje drůbež a děti, český právní řád dává jasné a nekompromisní odpovědi: za veškerou způsobenou škodu nese plnou objektivní odpovědnost jeho majitel bez ohledu na to, zda pes utekl náhodou, a obec disponuje zákonnými pravomocemi k odchytu i uložení vysokých pokut nezodpovědnému chovateli.
Procházka po vlastní zahradě by měla být bezpečnou oázou klidu. Když se však na trávníku náhle objeví cizí pobíhající pes, idyla okamžitě končí. Majitelé toulavých zvířat často situaci zlehčují slovy, že jejich pes „si chce jen hrát“ nebo „nic neudělá“. Realita však bývá opačná: roztrhané oplocení, zničená zeleninová úroda, zadávené slepice a reálný strach o bezpečnost malých dětí. Pokud se taková situace opakuje pravidelně, je nutné odložit neúčinné domluvy a postupovat přesně podle zákona.
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Základní ochranu vlastnického práva k pozemku garantuje občanský zákoník. Podle
§ 1013 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je každý vlastník povinen zdržet se všeho, co působí, že na pozemek jiného vnikají zvířata bez právního důvodu. Vniknutí psa na cizí zahradu je klasickou přímou imisí, kterou soused nesmí trpět.
Stejná přísná pravidla ochrany před sousedským rušením a nežádoucími vlivy platí i v dalších oblastech soužití, o kterých jsme psali u problematiky
sousedských akcí a překračování limitů hluku. Vlastník pozemku má plné právo požadovat, aby chovatel svá zvířata řádně zabezpečil a zamezil jejich vstupu za hranici pozemku. Pes u pletivového plotu. Chovatel je ze zákona povinen zvíře zabezpečit tak, aby nemohlo unikat na cizí pozemky ani na veřejná prostranství. Objektivní odpovědnost za škodu: Výmluvy na útěk neobstojí
Pokud pes na vaší zahradě způsobí jakoukoliv škodu – ať už jde o podhrabaný plot, pošlapané sazenice, znečištění výkaly nebo usmrcení drobného zvířectva –, zákon stojí jednoznačně na vaší straně. Klíčovým paragrafem je v tomto ohledu
§ 2933 občanského zákoníku upravující škodu způsobenou zvířetem.
Tento paragraf stanoví přísnou objektivní odpovědnost: „Způsobí-li zvíře škodu, nahradí ji jeho vlastník, ať již bylo zvíře pod jeho dohledem nebo pod dohledem osoby, které vlastník zvíře svěřil, anebo se zatoulalo či uprchlo.“ Majitel psa se nemůže vyvinit tvrzením, že pes proskočil plot poprvé nebo že se polekal bouřky. Chovatel je povinen nahradit skutečnou škodu uvedením do původního stavu nebo v penězích, včetně nákladů na opravu plotu, nové sazenice či veterinární ošetření.
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Volné pobíhání psa po obci není pouze občanskoprávním sporem mezi sousedy, ale také porušením veřejného práva. Chovatelé mají zákonnou povinnost zvíře zabezpečit.
Podle
§ 13 zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání je každý chovatel povinen učinit opatření proti úniku zvířete. Pokud majitel psa ponechává volně pobíhat po vsi nebo má děravý plot, kterým pes opakovaně utíká, dopouští se přestupku. Za ten může obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo krajská veterinární správa uložit pokutu až do výše 100 000 korun.
Naprostá většina měst a obcí má navíc schválenou obecně závaznou vyhlášku (OZV) o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích. Tyto vyhlášky striktně nařizují vedení psa na vodítku a nasazení náhubku mimo vyhrazená místa. Porušení této vyhlášky je řešeno v přestupkovém řízení Policií ČR nebo obecní policií.
Toulavý pes v obci. Pokud majitel psa nezabezpečí, hrozí mu pokuta za porušení vyhlášky obce i zákona na ochranu zvířat proti týrání. Jak legálně postupovat: Odchyt, obec a zadržovací právo
Při řešení incidentu s cizím psem zachovejte chladnou hlavu a dodržujte prověřený postup:
1. Pořiďte okamžitý videozáznam nebo fotodokumentaci: Z mobilního telefonu natočte psa přímo na vašem pozemku, zaznamenejte místo kudy vnikl (díra v plotě, podhrab) a vyfotografujte veškeré napáchané škody. Důkazy jsou klíčové pro policii i pojišťovnu. 2. Volejte obecní policii nebo starostu obce: Podle zákona o obcích má obec povinnost postarat se o nalezená a toulavá zvířata. Policie či pověřená odchytová služba psa odchytí, zkontroluje mikročip v registru a umístí ho do smluvního útulku. Majitel pak musí uhradit náklady na odchyt i pobyt v útulku. 3. Využijte zadržovací právo při škodě: Pokud pes na vaší zahradě způsobil škodu a podaří se vám ho bezpečně uzavřít například do garáže či kotce, občanský zákoník vám umožňuje uplatnit zadržovací právo do doby, než majitel poskytne náhradu nebo jistotu. Jste však povinni majitele či obec neprodleně informovat a zvířeti zajistit vodu a krmivo. 4. Písemná výzva a hlášení přestupku: Pošlete majiteli písemné vyčíslení škody s lhůtou k úhradě. Pokud odmítá komunikovat, podejte podnět k projednání přestupku na obecní úřad.
Konec zničených baterií do nářadí. K bezpečnému zazimování stačí dodržet pravidlo padesáti procent Čeho se striktně vyvarovat: Zákaz svévolného ublížení
I když je vztek z opakovaně zničené zahrady pochopitelný, nikdy se neuchylujte k násilným odvetným akcím. Kladení otrávených návnad, střelba ze vzduchovky či jiné ubližování zvířeti je závažným trestným činem týrání zvířat s hrozbou nepodmíněného trestu odnětí svobody.
Použití síly proti psu je legální výhradně v režimu nutné obrany nebo krajní nouze, tedy v situaci, kdy pes bezprostředně útočí na člověka nebo jiná zvířata a hrozí vážná újma na zdraví či životě. Ochrana zahrady a obydlí před nezvanými návštěvníky vyžaduje systémová řešení, jak jsme rozebírali u
mechanického zabezpečení pozemku a prevence vniknutí zvířat.
Volný pohyb psa po vsi bez dozoru není tolerovatelným venkovským folklórem, ale porušením zákonů a vyhlášek. Pokud cizí pes vniká na vaši zahradu, veškerou škodu musí do koruny uhradit jeho majitel z titulu objektivní odpovědnosti. Každý případ zdokumentujte, přivolejte k odchytu obecní policii nebo samosprávu a podejte podnět k přestupkovému řízení. Trpělivý tlak přes úřady a finanční postihy za odchyt je nejrychlejší cestou, jak nezodpovědného souseda donutit k opravě plotu a řádnému zabezpečení zvířete.
Zdroje fotografií pes_volne_pobihajici_po_zahrade: Kd rome / Wikimedia CC 3.0 pes_u_drateneho_plotu_zahrada: Shixart1985 / Wikimedia CC 2.0 velky_pes_u_branky_zabezpeceni: Weldon Kennedy / Wikimedia CC 2.0