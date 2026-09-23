Myslel si, že nabíjí elektrokolo zadarmo. Sousedé na něj poslali hasiče a hrozí pokuta 25 000 Kč

Zaparkovat elektrokolo nebo elektrokoloběžku na chodbě před bytem a natáhnout kabel ze společné zásuvky v kočárkárně se zdá jako neškodné a pohodlné řešení. V bytových domech však tento zvyk vyvolává ostré sousedské spory a často končí zásahem hasičů nebo pokutou až 25 000 korun pro jednotlivce a půl milionu pro SVJ. Kde končí sousedská tolerance, co říká zákon o požární ochraně a kolik elektřina za nabití ve skutečnosti stojí?
S rostoucí oblibou elektrokol a elektrokoloběžek řeší výbory společenství vlastníků jednotek (SVJ) i bytových družstev stále stejný problém: kam s těžkými stroji a kde bezpečně dobíjet jejich lithiové akumulátory. Pro majitele je nošení pětadvacetikilového kola do třetího patra bez výtahu nepohodlné, a tak stroj přirozeně odstaví na společné chodbě, v mezipatře nebo v kočárkárně. Z pohledu platné legislativy a požární bezpečnosti se však tímto krokem dopouštějí několika závažných porušení najednou.
Společná chodba a mezipatro: Přímý zákaz a pokuta až 25 000 Kč
Nejčastějším a zároveň nejnebezpečnějším nešvarem je nechávání elektrokol, koloběžek nebo dětských kočárků na chodbách před vstupními dveřmi do bytů či v mezipatrech na schodišti.
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Společné chodby a schodiště v bytových domech slouží podle projektové dokumentace a požárně bezpečnostního řešení (PBŘ) jako
únikové cesty (chráněné či nechráněné). Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve svém § 5 ukládá povinnost udržovat únikové cesty trvale volné a průchozí.
Pokud na chodbě stojí elektrokolo nebo koloběžka:
Zmenšuje se průchozí profil únikové cesty, který musí umožnit bezpečnou evakuaci obyvatel a zásah hasičů v dýchací technice. Vnáší se požární zatížení do prostor, kde nemá co hořet. Plastové komponenty, pneumatiky a zejména velkokapacitní Li-ion akumulátor představují koncentrované riziko požáru.
Hasičský záchranný sbor (HZS) může při státním požárním dozoru nebo na základě podnětu udělit:
Fyzické osobě (majiteli kola): pokutu až do výše 25 000 Kč podle § 78 odst. 1 písm. f) zákona o požární ochraně za vytvoření překážky na únikové cestě nebo nedodržení podmínek požární bezpečnosti. Právnické osobě (SVJ či družstvu): pokutu až 500 000 Kč podle § 76 odst. 1 písm. a) téhož zákona za nezajištění volných únikových cest v domě. SVJ má následně právo tuto pokutu v plné výši vymáhat po konkrétním viníkovi, který překážku způsobil. Kočárkárna a kolárna: Proč nejde jen o „pár korun za elektřinu“
Druhým oblíbeným místem je společná kočárkárna nebo kolárna v suterénu domu. Zde sice elektrokolo obvykle neblokuje hlavní únikovou cestu, ale vzniká zde jiný konflikt:
odběr elektřiny ze společných rozvodů a bezpečnost během nabíjení bez dozoru. Parkování elektrokoloběžek a elektrokol na chodbách bytových domů blokuje únikové cesty a hasiči za něj mohou uložit pokutu až 25 000 Kč.
Zásuvky ve společných prostorách bytového domu jsou napojeny na společný elektroměr (ze kterého se hradí osvettlení chodeb, pohon výtahu či vzduchotechnika). Pokud si majitel zapojí nabíječku do společné zásuvky bez předchozího souhlasu a dohody s SVJ, dopouští se neoprávněného odběru na úkor všech ostatních vlastníků.
Kromě finanční stránky však výbory SVJ narážejí na
podmínky domovního řádu a pojistné smlouvy domu. Běžná kočárkárna není vybavena automatickým hlásičem požáru ani speciálním protipožárním odvětráním. Pokud v uzavřené místnosti plné kočárků a plastových odrážedel dojde k nočnímu zahoření baterie, kouř a zplodiny zamoří suterén a stoupačkami proniknou do celého domu dříve, než si kdokoli čehokoli všimne. Kolik doopravdy stojí nabití baterie: Výpočet nákladů a férové řešení pro SVJ
V mnoha domech vyvolává nabíjení elektrokol zbytečně vyhrocené emoce, protože odpůrci argumentují tím, že majitelé kol „propálí společnou elektřinu za tisíce korun“. Podívejme se na reálná fyzikální data:
Typická kapacita baterie elektrokola: 500 Wh až 625 Wh (0,5 až 0,625 kWh). Účinnost nabíječky: přibližně 85 % (při započtení tepelných ztrát transformace). Reálný odběr ze sítě na 1 plné nabití: cca 0,59 kWh (u 500Wh baterie) až 0,74 kWh (u 625Wh baterie). Průměrná cena elektřiny: cca 6,00 Kč za 1 kWh (včetně distribuce a DPH).
Jedno kompletní nabití vybitého elektrokola tedy stojí ze sítě přibližně
3,50 Kč až 4,50 Kč. U menší elektrokoloběžky (baterie cca 300 Wh) je to dokonce jen kolem 2,10 Kč.
Při aktivním sezónním ježdění (cca 100 až 120 nabíjecích cyklů za rok) protopí jedno elektrokolo ze společné zásuvky
350 až 530 Kč ročně.
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Jak to v SVJ vyřešit férově a legálně? Paušální dohoda: Shromáždění vlastníků schválí v domovním řádu možnost nabíjení za roční paušální poplatek (např. 500 Kč za kolo/sezónu), který se majiteli přičte k ročnímu vyúčtování služeb. Podružné odpočtové měřidlo: Instalace uzamykatelné zásuvky s vlastním certifikovaným podružným elektroměrem, ze kterého správce jednou ročně odečte skutečně spotřebované kilowatthodiny. Časový spínač a zákaz nočního nabíjení: Zásuvky v kolárně lze osadit časovým relé, které automaticky odpojí napájení mezi 22:00 a 6:00, aby se eliminovalo riziko nočního požáru bez dozoru. Požární riziko Li-ion baterií: Proč hasiči varují před nočním nabíjením v předsíni
I když je finanční stránka snadno řešitelná, technologické riziko lithiových akumulátorů zůstává reálné. Trakční baterie elektrokola se skládá z 40 až 70 propojených článků (nejčastěji typu 18650 nebo 21700).
Při výrobní vadě, mechanickém poškození po pádu, průniku vlhkosti nebo použití neoriginální levné nabíječky může dojít k vnitřnímu zkratu a jevu zvanému
teplotní lavina (thermal runaway).
Při teplotní lavině:
Teplota uvnitř článku vystoupá během 20 až 40 sekund na více než 800 až 1 000 °C. Dochází k řetězovému vznícení sousedních článků s prudkým výtryskem plamene. Uvolňuje se obrovské množství toxického kouře obsahujícího oxid uhelnatý, kyanovodík a nebezpečný fluorovodík (HF). Požár Li-ion baterie nelze spolehlivě uhasit běžným práškovým hasicím přístrojem, protože chemická reakce probíhá uvnitř zapouzdřených článků bez nutnosti přístupu atmosférického kyslíku.
Hasiči proto důrazně varují před tzv.
předsíňovou pastí: řada lidí si vyjme baterii z kola a nabíjí ji v předsíni svého bytu na botníku nebo pod věšákem. Předsíň je však v drtivé většině panelových bytů jedinou únikovou cestou ze všech pokojů ke vchodovým dveřím. Pokud baterie v noci vzplane, odřízne spícím obyvatelům únik z ložnice i dětského pokoje během necelé minuty. Bateriové sady elektrokol tvoří desítky propojených Li-ion článků, u kterých při vnitřní závadě hrozí rychlá tepelná reakce s teplotou přes 800 °C. Přehled: Kde v bytovém domě můžete elektrokolo bezpečně skladovat a nabíjet
Pro přehlednost shrnujeme pravidla pro jednotlivé části domu:
Společná chodba, schodiště, mezipatro: Parkování: ZÁKAZ (porušení požárních předpisů pro únikové cesty, pokuta až 25 000 Kč). Nabíjení: PŘÍSNÝ ZÁKAZ. Kočárkárna a společná kolárna: Parkování: POVOLENO (pokud to nezakazuje domovní řád SVJ). Nabíjení: Pouze se souhlasem SVJ, ideálně s vyřešeným měřením/paušálem a za dodržení podmínek požární bezpečnosti (pouze přes den, nehořlavý podklad). Dřevěná sklepní laťková kóje: Parkování: Povoleno se zvýšenou opatrností. Nabíjení: NEDOPORUČUJE SE (vysoká koncentrace hořlavých materiálů kolem, absence odvětrání a hlásičů). Vlastní byt: Parkování: Povoleno. Nabíjení: Vždy pod dohledem (nikdy přes noc během spánku), na nehořlavé podložce (dlažba, plechový tác), mimo jedinou únikovou cestu z bytu a v bezpečné vzdálenosti od záclon a čalouněného nábytku.
Dodržováním těchto základních pravidel ochráníte nejen své sousedské vztahy a peněženku před pokutami, ale především bezpečí celého domu.