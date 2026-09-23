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Myslel si, že nabíjí elektrokolo zadarmo. Sousedé na něj poslali hasiče a hrozí pokuta 25 000 Kč

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Zaparkovat elektrokolo nebo elektrokoloběžku na chodbě před bytem a natáhnout kabel ze společné zásuvky v kočárkárně se zdá jako neškodné a pohodlné řešení. V bytových domech však tento zvyk vyvolává ostré sousedské spory a často končí zásahem hasičů nebo pokutou až 25 000 korun pro jednotlivce a půl milionu pro SVJ. Kde končí sousedská tolerance, co říká zákon o požární ochraně a kolik elektřina za nabití ve skutečnosti stojí?
Lithium-iontový akumulátor jízdního kola položený na podlaze a zapojený do síťové nabíječky

Lithium-iontový akumulátor jízdního kola položený na podlaze a zapojený do síťové nabíječky

Zdroj: J. Hammerschmidt / Wikimedia / CC BY-SA 3.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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