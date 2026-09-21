Hluk od sousedů vás dožene k šílenství. Tento nenápadný detail u plotu zdvojnásobí noční dunění

Venkovní jednotka tepelného čerpadla nebo klimatizace umístěná blízko hranice pozemku nesmí v noci u sousedova obytného domu překročit hygienický limit třicet decibelů. Hluk z kompresoru a ventilátoru navíc výrazně zesiluje odraz od fasády nebo umístění do rohu budovy. Pokud domluva selže, neřeší spor fyzických osob krajská hygiena, ale stavební úřad nebo sousedská žaloba u soudu.
Rozmach úsporného vytápění přinesl do českých měst a satelitních vesnic nový fenomén: hučící bedny na zahradách. Tepelné čerpadlo vzduch-voda je pro majitele domu skvělým zdrojem levného tepla, pro bezprostředního souseda se však může proměnit v noční můru. Stačí, když montážní firma umístí venkovní jednotku k bočnímu plotu přímo naproti oknu sousedovy ložnice. Přes den se monotónní zvuk ventilátoru a kompresoru v běžném ruchu ztratí, ale v nočním tichu začne neúprosné dunění. Mnoho lidí netuší, jaká pravidla pro hluk v Česku platí, proč stížnost na hygienu často nikam nevede a jaké technické řešení dokáže spor u plotu rychle uhasit.
Kolik podlahových lišt koupit: součet metrů nestačí, rozhodují řezy Noční limit 30 decibelů: co přesně stanovuje nařízení vlády
Hluk ze stacionárních zdrojů, kam tepelná čerpadla i venkovní klimatizace patří, má v českém právu jasně nastavené mantinely. Základním předpisem je
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. To stanovuje hygienické limity pro takzvaný chráněný venkovní prostor staveb, což je prostor do dvou metrů kolem obytných domů, rodinných domků nebo rekreačních chalup.
Zatímco ve dne (od 6:00 do 22:00) je hygienický limit pro stacionární zdroje hluku 40 decibelů, v noci (od 22:00 do 6:00) klesá na pouhých 30 decibelů. Třicet decibelů je velmi přísná hodnota – odpovídá tichému šepotu nebo nočnímu šumu listí ve vzdáleném lese. Pokud venkovní jednotka vydává výrazný tónový hluk, například pískání ložiska nebo nízkofrekvenční dunění kompresoru, předpis ukládá ještě další zpřísňující penalizaci o 5 decibelů. V takovém případě nesmí hluk u sousedova okna překročit 25 decibelů.
Digitální přístroj pro přesné měření hladiny hluku a akustického tlaku v decibelech. Akustická past: odraz od fasády a roh budovy přidají až 9 dB
Katalogové údaje výrobců tepelných čerpadel často uvádějí lákavě nízké hodnoty akustického tlaku, například 35 dB ve vzdálenosti pěti metrů. Jenže tyto hodnoty platí pro ideální volné prostranství bez překážek. V praxi rodinných domů však nastává pravý opak.
Každá pevná plocha v blízkosti jednotky funguje jako akustické zrcadlo. Pokud je čerpadlo přisazeno k hladké zdi domu, odraz zvuku zvedne hladinu hluku o 3 decibely. Vnímání zvuku lidským uchem je přitom logaritmické: nárůst o 3 dB znamená zdvojnásobení akustické energie. Pokud montážní firma umístí jednotku do rohu mezi dvě stěny, zvuk se odrazí od obou ploch a hladina hluku vzroste o 6 decibelů. Jestliže navíc naproti stojí pevný betonový plot, vznikne akustický koridor, kde se zvuk odráží sem a tam přímo směrem k sousedovi. Stejný akustický problém vzniká i u klimatizačních jednotek, jejichž provoz a vliv na okolí jsme probírali v článku o tom,
kolik elektřiny spotřebuje klimatizace v parnu. Klimatizační a tepelná jednotka umístěná u zdi domu blízko hranice pozemku. Proč hygiena souseda nepokutuje a proč musíte na stavební úřad
Nejčastější chybou zoufalých sousedů bývá podání stížnosti na Krajskou hygienickou stanici (KHS). Lidé očekávají, že hygiena přijede, hluk změří a sousedovi udělí pokutu nebo jednotku zapečetí. V naprosté většině případů však přijde zamítavá odpověď.
Krajská hygienická stanice totiž ze zákona o ochraně veřejného zdraví vykonává státní dozor pouze nad právnickými a podnikajícími fyzickými osobami (například nad hlukem z restaurace, továrny nebo prodejny). Pokud je provozovatelem tepelného čerpadla běžný občan pro potřeby rodinného domu, hygiena měření neprovede a věc odloží. Obrana poškozeného souseda se proto musí opírat o dvě jiné instituce:
Stavební úřad. Venkovní jednotka je součástí stavby rodinného domu a musí být umístěna v souladu s projektovou dokumentací. Pokud stavebník nedodržel podmínky územního souhlasu nebo kolaudace, může stavební úřad nařídit nápravná opatření. Občanský zákoník (§ 1013 – zákaz imisí). Podle § 1013 občanského zákoníku se vlastník musí zdržet všeho, co působí, že hluk, prach, kouř nebo otřesy vnikají na pozemek jiného vlastníka v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku. Podobný právní rámec chrání sousedy i při dalších sporech na zahradě, jak jsme vysvětlili u pravidel, kdy může obec zakázat nedělní hluk ze sekačky. Pro úspěšnou sousedskou žalobu je nutné nechat si vypracovat akreditované měření hluku od autorizované laboratoře.
Nevyhazujte remosku po babičce. Ušetří tisíce za elektřinu, pozor si dejte jen na starý kabel Technická řešení, která zachrání sousedské vztahy
Dříve než spor přeroste v nákladné soudní tahanice, existuje několik osvědčených technických kroků, které může majitel čerpadla podniknout k okamžitému ztišení jednotky:
Aktivace nočního tichého režimu (Silent mode). Téměř každé moderní tepelné čerpadlo má v regulaci nastavitelný noční útlum. Ten v určených hodinách (například od 22:00 do 6:00) omezí maximální otáčky ventilátoru i kompresoru. Topný výkon sice mírně klesne, ale tepelná setrvačnost domu noční pokles bez problémů zvládne a hluk klesne o 3 až 6 decibelů. Antivibrační oddělení a samostatný sokl. Pokud je jednotka zavěšena na konzolách přímo na obvodové zdi domu, zdivo funguje jako ozvučnice a přenáší vibrace konstrukcí. Jednotka má stát na samostatném betonovém základu odděleném od základů domu a stát na masivních pryžových či pružinových silentblocích. Protihlukový zákryt s lamelami. Pokud je jednotka příliš blízko plotu, lze kolem ní instalovat certifikovaný akustický kryt. Speciálně tvarované lamely pohltí zvuk kompresoru i ventilátoru a sníží hladinu hluku o 6 až 12 decibelů, aniž by omezily průtok vzduchu potřebný pro správnou účinnost čerpadla.
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Při pořizování tepelného čerpadla nestačí sledovat pouze jeho topný faktor a cenu. Klíčovým parametrem je umístění venkovní jednotky na pozemku. Základní pravidlo dobrých sousedských vztahů zní: nesměřovat výfuk ventilátoru k sousedovým oknům a neumisťovat jednotku do rohu budovy ani těsně k plotu z betonových desek.
Pokud sousedovo čerpadlo hučí tak, že v noci nelze spát, prvním krokem by měla být věcná debata o zapnutí nočního tichého režimu nebo instalaci antivibračních podložek. Jestliže dohoda není možná, řešení leží v rukou stavebního úřadu nebo v sousedské žalobě opřené o autorizované měření nočního limitu třiceti decibelů.
Zdroje fotografií venkovni_jednotka_tepelneho_cerpadla: Mueller felix / Wikimedia CC 4.0 mereni_hluku_decibelmetr: Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier / Wikimedia CC 2.0 klimatizace_tepelne_cerpadlo_u_zdi: Tony Webster / Wikimedia CC 4.0