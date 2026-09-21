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Hluk od sousedů vás dožene k šílenství. Tento nenápadný detail u plotu zdvojnásobí noční dunění

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Hučí sousedovo tepelné čerpadlo přímo do oken? Zjistěte, jaký platí noční limit hluku, proč odraz od zdi přidá až 6 dB a kdy pomůže stavební úřad nebo soud.
Venkovní skříň tepelného čerpadla s velkým ventilátorem na zahradě rodinného domu.

Venkovní skříň tepelného čerpadla s velkým ventilátorem na zahradě rodinného domu.

Zdroj: Mueller felix / Wikimedia CC 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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