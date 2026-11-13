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HLEDÁME PÁNÍČKA: Nový domov hledají psi i kočky z útulku Animal Rescue CB

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V útulku Animal Rescue ve Starých Hodějovicích čeká na nový domov několik psů a koček. Každé zvíře má za sebou jiný příběh a také trochu jiné potřeby. Mezi svěřenci útulku je například přátelský Démon, šestiletá fenka Judy, nedůvěřivý Valda nebo kočky Róza a Karla. Najdou se pro ně noví páníčci?
HLEDÁME PÁNÍČKA: Nový domov hledají psi i kočky z útulku Animal Rescue CB

HLEDÁME PÁNÍČKA: Nový domov hledají psi i kočky z útulku Animal Rescue CB

Zdroj: Animal Rescue CB
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.11.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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