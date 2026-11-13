HLEDÁME PÁNÍČKA: Nový domov hledají psi i kočky z útulku Animal Rescue CB

Démon.
Démon je dvouletý kříženec odebraný původním majitelům pro zanedbávání péče. K lidem je milý a ostatní psy, ani zvířata příliš neřeší. Potřebuje ale společnost člověka a stanovit jasná pravidla. Pokud zůstane doma sám, může ničit vybavení a na zahradě dokáže překonat i dvoumetrový plot. Útulek ho nedoporučuje k malým dětem.
Judy.
Nový domov hledá také
Judy, přibližně šestiletá fenka amerického stafordšírského teriéra. Do útulku se dostala z Hluboké nad Vltavou. Je hodná, zvládá základní povely a rychle si vytváří vztah ke svému majiteli. Nerada však zůstává sama doma a není vhodná do bytu ani k ostatním zvířatům. Valda.
Zájemci mohou poznat také
Valdu, přibližně tříletého mohutného křížence bandoga a cane corso. Nalezen byl v srpnu 2025 na lesní cestě u Kaplice. K cizím lidem je nedůvěřivý a nesnáší se s dalšími zvířaty. Útulek ho doporučuje pouze zkušeným chovatelům, kteří s ním dokážou pracovat.
Róza.
Mezi kočičími obyvateli útulku je mourovaná
Róza, nalezená začátkem srpna v Libníči kde ji na silnici pravděpodobně srazilo auto. Je to velmi milá, kastrovaná kočka, v současné době již bez zásadních obtíží, ale s ohledem na předchozí úraz je vhodná pouze do domácího prostředí.
Karla.
Domov hledá také
Karla, téměř roční, drobná, krátkosrstá kočka. Nalezena byla v červenci v Pašinovicích u Komařic. Je trochu plašší, ale kastrovaná a ošetřená proti parazitům. Má za sebou také opakované očkování.
Dasty.
Posledním z uvedených psů je
Dasty, osmiletý kastrovaný kříženec, který se do útulku dostal od původního majitele už v květnu 2020. Je určený zkušenějším lidem a nejlépe jako jedináček. Nesnáší dobře kontakt s lidmi, je tvrdohlavý a majetnický. Není vhodný do rodiny s dětmi ani k nedůsledným majitelům. Navíc má degenerativní onemocnění kyčelních a kolenních kloubů, takže nesmí být fyzicky přetěžován.
Dvouletý kocour.
Nový domov bude hledat také přibližně dvouletý kocour. Do útulku se dostal z Hluboké nad Vltavou po úmrtí majitele. Je hodný, kastrovaný a k dispozici bude po dořešení dědického řízení.
Zaujalo vás některé ze zvířat? Všichni uvedení svěřenci jsou prezentováni na webových stránkách útulku Animal Rescue. Zájemci se mohou informovat na telefonním čísle 777 214 680.
"Podpora veřejnosti je pro nás naprosto zásadní a jsme nesmírně vděční za to, kolik lidí za námi stojí. Ať už jde o sdílení inzerátů zvířat k adopci, pomoc s věcmi, které nám aktuálně chybí, finanční příspěvky nebo podporu při větších kampaních, jako je například Pusť je domů, do které jsme zapojeni společně s dalšími útulky," říká Zuzana Reifová z týmu Animal Rescue CB.
Díky této podpoře si může Animal Rescue CB dovolit zajistit zvířatům i náročnější operace, speciální dietní stravu nebo investovat do potřebných stavebních úprav, jako je právě nový plot, který teď dokončuje.
"Říkáme, že „granulka ke granulce, korunka ke korunce“, a přesně tak to funguje. Velmi si vážíme každého, kdo nás podpoří nebo se za nás postaví. Právě díky vám všem můžeme naši práci dělat v takovém rozsahu. A když je nás víc, jsme také víc slyšet a můžeme společně mluvit za ty, kteří sami svůj hlas mít nemohou," uzavírá Zuzana Reifová.