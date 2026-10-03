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Hlavně vládnout. Lži o hypotékách Okamurovi zjevně nevadí

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Mít hlavně to své korýtko a užívat si chvilek slávy. To je pro mnohé politiky zřejmě nejdůležitější ze všeho. A lidi? Většina z takovýchto politiků neustále omílá dokola, jak dělá věci právě pro lidi. Podle toho už se pozná politik, jenž to nemyslí vážně. Mnozí ještě s oblibou používají sloveso makáme. Hodně zajímavý byl rozhovor s Tomiem Okamurou, který hovořil na FTV prima v pořadu K věci. Tak neuvěřitelnou aroganci a lidskou hloupost jsem už dlouho neviděl. Stačilo mi zhlédnout kousek rozhovoru na sociální síti X.
Tomio Okamura

Tomio Okamura

Zdroj: Tomio Okamura/Meta
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.10.2026 08:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

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