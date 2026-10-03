Hlavně vládnout. Lži o hypotékách Okamurovi zjevně nevadí

Mít hlavně to své korýtko a užívat si chvilek slávy. To je pro mnohé politiky zřejmě nejdůležitější ze všeho. A lidi? Většina z takovýchto politiků neustále omílá dokola, jak dělá věci právě pro lidi. Podle toho už se pozná politik, jenž to nemyslí vážně. Mnozí ještě s oblibou používají sloveso makáme. Hodně zajímavý byl rozhovor s Tomiem Okamurou, který hovořil na FTV prima v pořadu K věci. Tak neuvěřitelnou aroganci a lidskou hloupost jsem už dlouho neviděl. Stačilo mi zhlédnout kousek rozhovoru na sociální síti X.
Slibovali jste levnější hypotéky? Jak to tedy je?
Redaktorka se zeptala velmi srozumitelně. Slibovali jste levnější hypotéky, tak kde jsou, pane předsedo? Okamura briskně odpověděl, že právě hypotéky vláda nemůže nijak ovlivnit. V tomto tvrzení má nepochybně pravdu. Je to tak. Vláda hypoteční sazby prostě a jednoduše neovlivní. Nicméně levnější hypotéky jsou ve vládním programovém prohlášení. Když se na toto redaktorka Okamury zeptala, proč se tento slib ve vládním prohlášení objevil, Okamura řekl, že šlo o požadavek hnutí ANO. Následně zmínil že si vzájemně podepsali vícero věcí.
Slibovali jste levnější hypotéky, tak kde jsou, pane předsedo? Hypotéky vláda nemůže ovlivnit, jak jistě víte. Tak proč jste je dali do vládního programového prohlášení? To byl požadavek hnutí ANO. Vy jste ho podepsal, pane předsedo? My jsme si vzájemně podepsali vícero věcí.… pic.twitter.com/M1ZHOhqVum
— Nora Fridrichova (@NoraFridrichova) October 2, 2026
Vzájemní signatáři nesplnitelných slibů?
Koaliční spolupráce vládních stran spočívá v tom, že si budou vzájemně podepisovat plané sliby? V současné době to tak bohužel vypadá. Nejenom, že jsou hypotéky na svém maximu, zdražily se neskutečně i pohonné hmoty a vláda bude nejspíše zvedat i některé daně. Sliby přitom byly poněkud odlišné. O daních hovořili představitelé vlády před volbami jako o něčem nedotknutelném, co se prostě a jednoduše zvyšovat za žádných okolností nebude.
Hlavní je nevydání a teplé místo
Jednoznačně. Babiš s Okamurou si nejspíše vzájemně podepsali více věcí. Třeba si tak nějak pomohli při jejich nevydání soudům. Opravdu frajeřina. Schovávat se za imunitu je prostě a jednoduše zbabělost se vším všudy. Podobně je tomu i s prázdnými sliby, kterých bylo více než dost.
Zdroje info: Autor, X
Tomio Okamura: Náhledové foto Tomio Okamura/Meta
The post Hlavně vládnout. Lži o hypotékách Okamurovi zjevně nevadí
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